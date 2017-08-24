24.08.2017 23:28  Компания Purism намерена выпустить смартфон Librem 5 на базе СПО и Linux

Компания Purism, производящая ноутбуки, поставляемые с предустановленным Linux и прошивкой на базе CoreBoot, представила инициативу по производству защищённого смартфона Librem 5, который будет поставляться с Linux-дистрибутивом PureOS. Для финансирования разработки организована кроудфандинг кампания, в рамках которой авторы инициативы намерены собрать 1.5 млн долларов. В случае успеха сбора средств устройство поступит в продажу не раньшея января 2019 года по цене 599 долларов. Набор для разработчиков планируется выпустить в июне 2018 года по цене 299 долларов.

В качестве основных достоинств Librem 5 упоминается разработка с оглядкой на безопасность и обеспечение по умолчанию настроек для сохранения конфеденциальности действий пользователя. В частности, в устройстве будут блокироваться любые попытки отслеживания активности или сбора информации о пользователе. Телефон будет поставляться в металлическом корпусе, с 5-дюймовым экраном, CPU i.MX6/i.MX8, GPU Vivante (будет задействован свободный драйвер Etnaviv), 3 ГБ ОЗУ, 32 ГБ eMMC, MicroSD, USB Host, USB Type-C, WiFi 802.11 Bluetooth 4, 2G/3G/4G, GSM, UMTS и LTE.

Важной деталью, связанной с обеспечением безопасности, является жесткое отделение компонентов Baseband-чипа, отвечающего за работу в сотовых сетях, от основного CPU, обеспечивающего работу пользовательского окружения. Более того, в устройстве будет предусмотрены переключатели, которые на уровне аппаратного разрыва цепей позволят отключить камеру, микрофон WiFi/Bluetooth и модуль Baseband.

Смартфон будет комплектоваться GNU/Linux дистрибутивом, основанным на пакетной базе Debian и полностью доступным в исходных текстах. При этом пользователь не будет привязан к конкретной экосистеме или программному окружению и сможет установить любой другой дистрибутив Linux. Устройство в первую очередь ориентировано на предоставление средств для общения поверх IP, для чего пользователям предлагается система децентрализованных коммуникаций на базе протокола Matrix, обеспечивающая оконечное (end-to-end) шифрование.

Как и устройства на базе Ubuntu Phone смартфон Librem 5 можно будет использовать в качестве переносного рабочего стола - при подключении монитора, клавиатуры и мыши можно будет получить полноценное рабоче окружение GNOME.

Базовое мобильное пользовательское окружение планируется построить на базе технологий GNOME/GTK+. Из предлагаемых мобильных приложений отмечается интерфейс для приёма/совершения звонков, чата, VoIP и обмена сообщениями со встроенной поддержкой протокола Matrix, почтовый клиент, приложение для работы с камерой и web-браузер (на скриншоте Firefox). По мере развития проекта список приложений будет расширяться. Кроме системных программ пользователь также будет иметь возможность запуска внешних приложений, разработанных с использованием технологий HTML5. Для обеспечения безопасности каждое такое приложение будет выполняться в отдельном изолированном окружении.