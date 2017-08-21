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21.08.2017 12:25  Проект OpenBSD представил технику защиты RETGUARD

Тео де Раадт (Theo de Raadt) представил предварительную реализацию техники защиты RETGUARD, которую планируется интегрировать в OpenBSD для усложнения выполнения эксплоитов, построенных с использованием заимствования кусков кода и приёмов возвратно-ориентированного программирования (ROP, Return-Oriented Programming).

Суть метода защиты RETGUARD заключается в искажении адреса возврата обработчиков типовых функций системных библиотек и ядра - перед началом обработчика и перед командой возврата управления (ret) добавляется вызов "xorl %rsp,(%rsp)" для x86_64 или "xorl %esp,(%rsp)" для 32-разрядных систем x86. При штатном ходе выполнения первый xor инвертирует адрес возврата, а второй инвертирует его второй раз, возвращая к изначальному виду. При выполнении эксплоита осуществляется переход на составляющий эксплоит блок заимствованных машинных инструкций (гаджет), точка входа в который как правило не совпадает с началом функции. Так как управление передано не на начало, а в определённую часть тела функции, первый "xor" будет пропущен и "xor" перед выходом исказит переданный эксплоитом адрес возврата.

Метод реализован в виде патча к компилятору clang, который на этапе компиляции производит автоматическую подстановка кода инвертирования адреса возврата во все функции. Для функций системной библиотеки и ядра, написанных на языке ассемблер, подготовлены отдельные патчи, в которых команды "xor" добавлены вручную. Для активации нового метода защиты в приложениях не требуется отдельных действий, достаточно наложить патч, после чего пересобрать gnu/usr.bin/clang и затем этим clang пересобрать систему.

Код пока оценивается как экспериментальный и предлагается для тестирования перед включением в основной состав OpenBSD. При этом работа базовой системы и большинства портов с предложенным патчем отмечается как не вызывающая нареканий. Тем не менее выявлены отдельные проблемы при сборке нескольких крупных портов, в коде которых используются прямые манипуляции с адресами возврата. В дальнейшем после отладки и интеграции защиты адресов возврата планируется реализовать похожую технику для усложнения использования гаджетов, в которых возврат управления обеспечен через подстановку адреса для команды jmp (pop/jmp или JOP).

Напомним, что техника заимствования кусков кода используется для эксплуатации переполнений буфера в условиях, когда в страницах памяти стека и буфера установлен запрет на исполнение кода. Для организации выполнения кода атакующего в таких условиях логика выполнения shell-кода формируется с использованием методов возвратно-ориентированного программирования (ROP) - атакующий не пытается разместить свой код в памяти, а оперирует уже имеющимися в загруженных библиотеках кусками машинных инструкций, завершающихся инструкцией возврата управления (как правило, это окончания библиотечных функций). Работа эксплоита сводится к построению цепочки вызовов подобных блоков ("гаджетов") для получения нужной функциональности. Для автоматизации выявления гаджетов применяются специальные инструменты. Используя готовые блоки машинных инструкций (гаджеты) можно организовать достаточно сложные операции, в том числе организовать работу условных операторов и циклов.

  1. Главная ссылка к новости (http://undeadly.org/cgi?action...)
  2. OpenNews: В OpenBSD добавлена новая защита от атак на основе заимствования кусков кода
  3. OpenNews: Проект grsecurity представил защиту от атак с использованием заимствования кусков кода
  4. OpenNews: Разработчики OpenBSD подготовили для libc механизм защиты anti-ROP
  5. OpenNews: Проект grsecurity опубликовал реализацию механизма защиты RAP для ядра Linux
  6. OpenNews: Для OpenBSD представлена новая техника рандомизации адресного пространства ядра
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openbsd, exploit
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  • 1.1, A.Stahl, 12:55, 21/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    >RETGUARD

    Retard guard? Как мило.

     
     
  • 2.2, eSyr, 13:17, 21/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Скорее The Elder Scrolls Adventures: Redguard.
     
     
  • 3.4, A.Stahl, 13:25, 21/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    The Bastard's Scrolls Derivative: RETGUARD.
     
  • 2.3, Аноним, 13:22, 21/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    У Ваганыча стажировался?
     
  • 1.5, Аноним, 13:48, 21/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Самая топовоя ось. Молодцы пагни.
     
  • 1.7, бедный буратино, 14:08, 21/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    короче, 6.2 будет суперзащищённой, но половина портов работать не будет :)

    ещё после перехода на clang не все порты работоспособны, а тут ещё и это.

     

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