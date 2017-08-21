20.08.2017 21:28  Выпуск свободного движка социальной сети Diaspora 0.7

В канун пятилетия с момента передачи контроля над проектом независимому сообществу сформирован седьмой значительный (0.7.0.0) релиз движка социальной сети Diaspora. В рамках проекта Diaspora развивается децентрализованная социальная сеть, в которой пользователи сами контролируют свои данные, размещая их на собственных локальных серверах. Каждый локальный сервер выступает полноценным сегментом сети, совокупность которых образует единую распределённую социальную сеть. Весь трафик в сети снабжается цифровой подписью и шифруется. Код системы написан на языке Ruby и распространяется под лицензией AGPLv3. Из новшеств можно отметить: Возможность указания ссылок на людей в комментариях и публикациях;

Доступность визуального редактора разметки markdown не только для публикаций, но и для для комментариев и обсуждений;

Появление редактора разметки markdown в версии Diaspora для мобильных устройств.

Реализация протокола Federation 0.2.0;

Реализованы компоненты, необходимые для добавление в будущем функции полной миграции учётных записей;

В версию для мобильных устройств добавлены страницы для администратора.



