The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

20.08.2017 21:28  Выпуск свободного движка социальной сети Diaspora 0.7

В канун пятилетия с момента передачи контроля над проектом независимому сообществу сформирован седьмой значительный (0.7.0.0) релиз движка социальной сети Diaspora. В рамках проекта Diaspora развивается децентрализованная социальная сеть, в которой пользователи сами контролируют свои данные, размещая их на собственных локальных серверах. Каждый локальный сервер выступает полноценным сегментом сети, совокупность которых образует единую распределённую социальную сеть. Весь трафик в сети снабжается цифровой подписью и шифруется. Код системы написан на языке Ruby и распространяется под лицензией AGPLv3.

Из новшеств можно отметить:

  • Возможность указания ссылок на людей в комментариях и публикациях;
  • Доступность визуального редактора разметки markdown не только для публикаций, но и для для комментариев и обсуждений;
  • Появление редактора разметки markdown в версии Diaspora для мобильных устройств.
  • Реализация протокола Federation 0.2.0;
  • Реализованы компоненты, необходимые для добавление в будущем функции полной миграции учётных записей;
  • В версию для мобильных устройств добавлены страницы для администратора.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.diasporafoundatio...)
  2. OpenNews: Обновление свободного движка социальной сети Diaspora 0.5
  3. OpenNews: Релиз открытой децентрализованной социальной сети Friendica 3.3
  4. OpenNews: Доступна версия 0.1 движка социальной сети Diaspora
  5. OpenNews: Контроль над проектом Diaspora переходит к сообществу
  6. OpenNews: Открыты исходные тексты социальной сети Diaspora
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: diaspora
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним, 01:00, 21/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    значительный 0 7 0 0 мдаа Понаберут по объявлению тех, кто новости клепают... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2, Аноним, 01:02, 21/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не всех хром покусал, да.
     
  • 3, Аноним, 02:07, 21/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Код системы написан на языке Ruby

    Нет, спасибо, нам одного гитлаба хватило.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor