19.08.2017 17:19  Релиз свободного игрового движка Urho3D 1.7

После года разработки сформирован выпуск свободного игрового движка Urho3D 1.7, поддерживающего создание 2D и 3D игр. Urho3D поддерживает множество платформ (Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Raspberry Pi, HTML5), очень быстр, легковесен, позволяет создавать игры на языках C++, AngelSript и Lua (также существует порт для платформы .Net). Принципы использования движка достаточно близки к Unity, что позволяет быстро освоить применение Urho3D разработчиками, знакомыми с Unity. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Некоторые новшества: Инверсная кинематика (используется, например, для правильной постановки ног, когда персонаж движется по неровному ландшафту);

Суперсэмлинг для SDF-шрифтов (улучшает качество 3D-текста, который находится очень далеко и имеет маленький размер) Изображение увеличено в 10 раз;

Мягкие частицы (Soft Particles);

Редактор рельефа;

Цилиндрические источники света;

Поддержка формата изображений WebP;

Стриминг навигационных мешей;

Техника мультисэмплинга "Alpha to coverage".



