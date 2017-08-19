19.08.2017 17:19  Релиз свободного игрового движка Urho3D 1.7

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После года разработки сформирован выпуск свободного игрового движка Urho3D 1.7, поддерживающего создание 2D и 3D игр. Urho3D поддерживает множество платформ (Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Raspberry Pi, HTML5), очень быстр, легковесен, позволяет создавать игры на языках C++, AngelSript и Lua (также существует порт для платформы .Net). Принципы использования движка достаточно близки к Unity, что позволяет быстро освоить применение Urho3D разработчиками, знакомыми с Unity. Код проекта распространяется под лицензией MIT.
Некоторые новшества:
- Инверсная кинематика (используется, например, для правильной постановки ног, когда персонаж движется по неровному ландшафту);
- Суперсэмлинг для SDF-шрифтов (улучшает качество 3D-текста, который находится очень далеко и имеет маленький размер)
Изображение увеличено в 10 раз;
- Мягкие частицы (Soft Particles);
- Редактор рельефа;
- Цилиндрические источники света;
- Поддержка формата изображений WebP;
- Стриминг навигационных мешей;
- Техника мультисэмплинга "Alpha to coverage".