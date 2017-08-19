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19.08.2017 17:19  Релиз свободного игрового движка Urho3D 1.7

После года разработки сформирован выпуск свободного игрового движка Urho3D 1.7, поддерживающего создание 2D и 3D игр. Urho3D поддерживает множество платформ (Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Raspberry Pi, HTML5), очень быстр, легковесен, позволяет создавать игры на языках C++, AngelSript и Lua (также существует порт для платформы .Net). Принципы использования движка достаточно близки к Unity, что позволяет быстро освоить применение Urho3D разработчиками, знакомыми с Unity. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

Некоторые новшества:

  • Инверсная кинематика (используется, например, для правильной постановки ног, когда персонаж движется по неровному ландшафту);
  • Суперсэмлинг для SDF-шрифтов (улучшает качество 3D-текста, который находится очень далеко и имеет маленький размер) Изображение увеличено в 10 раз;
  • Мягкие частицы (Soft Particles);
  • Редактор рельефа;
  • Цилиндрические источники света;
  • Поддержка формата изображений WebP;
  • Стриминг навигационных мешей;
  • Техника мультисэмплинга "Alpha to coverage".


  1. Главная ссылка к новости (https://urho3d.github.io/docum...)
  2. OpenNews: Релиз свободного игрового движка Urho3D 1.6
Автор новости: 1vanK
Тип: Программы
Ключевые слова: urho3d, game
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