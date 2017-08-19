19.08.2017 10:55  В тестовых сборках Ubuntu 17.10 по умолчанию задействована панель Ubuntu Dock

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|1.1, Аноним, 11:48, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+7 +/–
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Лишнее доказательство любителям хрюнити, что в отличии от их монолитного, ненастраиваемого поделия, в гноме можно очень легко и штатными средствами слепить хоть черта лысого.
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|1.2, Mr. Cake, 11:50, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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Там проблема не с доком. Там проблема с уродливыми заголовками окон по 50 пикселей, которые не скрываются при разворачивании окна. Да, есть pixel-saver, но он полагается на функциональность, которую убрали из GTK4 и которая не поддерживалась в Wayland. Такие дела.
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|1.7, Аноним, 12:04, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+11 +/–
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4.04 в нашем дистре своя тема для гном
11.04 свой виндовс мереджер
13.04 в нашем дистре(будет) свой графический сервер
...
17.10 мы форкнули панельку для гнома с другими настройками
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|3.41, EuPhobos, 14:39, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> А если серьёзно, то где дефолт-то? Может ты перестанешь считать *buntu за весь GNU/Linux?
Почему gnome3 пытаются пробиться в дефолты
Почему pulseaudio дефотл
Почему systemd дефолт
Почему wayland пытаются пробиться в дефолты
Если от некоторого гоyна отказаться просто, то от других становится всё проблематичнее.
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|1.43, modos189, 15:09, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Как вообще люди живут без нормальной сортировки приложений по категориям? Тем самым категориям, которые издревне для меня были одной из киллeр-фич линуксов, и внезапно пропали в этих ваших модных третьегномах и юнити.
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