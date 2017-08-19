19.08.2017 10:55  В тестовых сборках Ubuntu 17.10 по умолчанию задействована панель Ubuntu Dock

Разработчики Ubuntu сообщили о включении в тестовые сборки Ubuntu 17.10 новой панели Ubuntu Dock, которая выполнена в виде расширения к оболочке GNOME Shell. Оформление Ubuntu Dock во многом напоминает панель Unity, что позволит сохранить привычный внешний вид и упростить миграцию пользователей Unity на GNOME. Параллельно доступен классический сеанс GNOME, поставляемый без расширений.

Панель основана на коде расширения Dash To Dock и позиционируется как лёгкий форк, отличающийся от основного расширения главным образом предлагаемыми по умолчанию настройками и иным идентификатором расширения. Состояние репозитория Ubuntu Dock решено поддерживать максимально приближенным к основному проекту и постоянно синхронизировать кодовые базы. Развитие функциональности предлагается производить в рамках основного проекта Dash To Dock.

Смена идентификатора произведена так как панель входит в поставку по умолчанию и требуется предотвратить автоматическое обновление из каталога расширений GNOME в обход репозитория и не дожидаясь признания готовности службами контроля качества и безопасности Ubuntu. Иной идентификатор также позволяет установить Dash to Doc параллельно с Ubuntu Dock, если пользователя не устраивают предлагаемые настройки или не хочется ждать появления обновлений в репзитории.

Среди других изменений, которые выполнены на уровне конфигурации gsettings, т.е. без изменения кода: