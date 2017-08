19.08.2017 10:55  В тестовых сборках Ubuntu 17.10 по умолчанию задействована панель Ubuntu Dock

Разработчики Ubuntu сообщили о включении в тестовые сборки Ubuntu 17.10 новой панели Ubuntu Dock, которая выполнена в виде расширения к оболочке GNOME Shell. Оформление Ubuntu Dock во многом напоминает панель Unity, что позволит сохранить привычный внешний вид и упростить миграцию пользователей Unity на GNOME. Параллельно доступен классический сеанс GNOME, поставляемый без расширений. Панель основана на коде расширения Dash To Dock и позиционируется как лёгкий форк, отличающийся от основного расширения главным образом предлагаемыми по умолчанию настройками и иным идентификатором расширения. Состояние репозитория Ubuntu Dock решено поддерживать максимально приближенным к основному проекту и постоянно синхронизировать кодовые базы. Развитие функциональности предлагается производить в рамках основного проекта Dash To Dock. Смена идентификатора произведена так как панель входит в поставку по умолчанию и требуется предотвратить автоматическое обновление из каталога расширений GNOME в обход репозитория и не дожидаясь признания готовности службами контроля качества и безопасности Ubuntu. Иной идентификатор также позволяет установить Dash to Doc параллельно с Ubuntu Dock, если пользователя не устраивают предлагаемые настройки или не хочется ждать появления обновлений в репзитории. Среди других изменений, которые выполнены на уровне конфигурации gsettings, т.е. без изменения кода: Обеспечение постоянной видимости панели (без автоскрытия);

Размещение панели по всей высоте экрана;

Сокращение интервалов между пиктограммами;

Уменьшение уровня прозрачности;

Фиксированная ширина без привязки к числу запущенных приложений;

Выделение точкой запущенных программ;

Отключение панели с настройками (настройки перенесены в GNOME Control Center);

Изменение поведения кнопки выбора приложений - для приближения поведения к штатному GNOME, кнопка перемещена вниз и изменёна реализация прокрутки при выборе виртуального рабочего стола.