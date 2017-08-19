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19.08.2017 10:55  В тестовых сборках Ubuntu 17.10 по умолчанию задействована панель Ubuntu Dock

Разработчики Ubuntu сообщили о включении в тестовые сборки Ubuntu 17.10 новой панели Ubuntu Dock, которая выполнена в виде расширения к оболочке GNOME Shell. Оформление Ubuntu Dock во многом напоминает панель Unity, что позволит сохранить привычный внешний вид и упростить миграцию пользователей Unity на GNOME. Параллельно доступен классический сеанс GNOME, поставляемый без расширений.

Панель основана на коде расширения Dash To Dock и позиционируется как лёгкий форк, отличающийся от основного расширения главным образом предлагаемыми по умолчанию настройками и иным идентификатором расширения. Состояние репозитория Ubuntu Dock решено поддерживать максимально приближенным к основному проекту и постоянно синхронизировать кодовые базы. Развитие функциональности предлагается производить в рамках основного проекта Dash To Dock.

Смена идентификатора произведена так как панель входит в поставку по умолчанию и требуется предотвратить автоматическое обновление из каталога расширений GNOME в обход репозитория и не дожидаясь признания готовности службами контроля качества и безопасности Ubuntu. Иной идентификатор также позволяет установить Dash to Doc параллельно с Ubuntu Dock, если пользователя не устраивают предлагаемые настройки или не хочется ждать появления обновлений в репзитории.

Среди других изменений, которые выполнены на уровне конфигурации gsettings, т.е. без изменения кода:

  • Обеспечение постоянной видимости панели (без автоскрытия);
  • Размещение панели по всей высоте экрана;
  • Сокращение интервалов между пиктограммами;
  • Уменьшение уровня прозрачности;
  • Фиксированная ширина без привязки к числу запущенных приложений;
  • Выделение точкой запущенных программ;
  • Отключение панели с настройками (настройки перенесены в GNOME Control Center);
  • Изменение поведения кнопки выбора приложений - для приближения поведения к штатному GNOME, кнопка перемещена вниз и изменёна реализация прокрутки при выборе виртуального рабочего стола.




  1. Главная ссылка к новости (https://didrocks.fr/2017/08/18...)
  2. OpenNews: Ubuntu 17.10 перейдёт на Wayland по умолчанию и вернёт кнопки в правый угол окна
  3. OpenNews: Второй альфа-выпуск Ubuntu 17.10
  4. OpenNews: Ежедневные сборки Ubuntu переведены по умолчанию на GNOME
  5. OpenNews: Марк Шаттлворт уточнил планы по переходу Ubuntu на GNOME
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ubuntu, gnome
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  • 1.1, Аноним, 11:48, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +7 +/
    Лишнее доказательство любителям хрюнити, что в отличии от их монолитного, ненастраиваемого поделия, в гноме можно очень легко и штатными средствами слепить хоть черта лысого.
     
     
  • 2.3, Аноним, 11:52, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +3 +/
    Здесь должна быть традиционная шутка про https bugzilla gnome org show_bug cgi... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.5, Abradox, 11:53, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А зачем настраивать юнити, если оно и так изначально почти идеально. В отличии от третьегнома
     
     
  • 3.42, KOT040188, 14:45, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Теперь понятно почему они выкинули юнити, оно слишком идеальное… А мужики-то не знали…
     
  • 2.6, Аноним, 12:02, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    О да, для того чтобы сделать это всё штатными средствами им понадобилось город... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.13, Admino, 12:48, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Поставь CCSM и настрой чёрта лысого.
     
  • 2.15, Аноним, 13:12, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Тут надо не забывать уточнять, что штатным средством является жс, и чёрт лысый п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.30, Аноним, 13:58, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Лишнее доказательство любителям хрюнити, что в отличии от их монолитного, ненаст... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, Mr. Cake, 11:50, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Там проблема не с доком. Там проблема с уродливыми заголовками окон по 50 пикселей, которые не скрываются при разворачивании окна. Да, есть pixel-saver, но он полагается на функциональность, которую убрали из GTK4 и которая не поддерживалась в Wayland. Такие дела.
     
     
  • 2.4, Аноним, 11:52, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Исправляется темками.
     
  • 1.7, Аноним, 12:04, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +11 +/
    4.04  в нашем дистре своя тема для гном
    11.04 свой виндовс мереджер
    13.04 в нашем дистре(будет) свой графический сервер
    ...
    17.10 мы форкнули панельку для гнома с другими настройками
     
     
  • 2.44, Blind Vic, 15:18, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Не ошибается тот, кто ничего не делает.
     
  • 1.8, waylandbeliver, 12:14, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы композитинг гномовский допилили (особенно на невидии).
     
     
  • 2.9, Аноним, 12:26, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ась Как ты вяленд хочешь без KMS пускать, расскажи Нвидиа твоя не умеет в стан... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, Юрий, 12:31, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Gnome on wayland уже давно работает на nvidia
     
  • 2.21, Аноним, 13:35, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы сделали так, чтобы этот компоситинг не вызывал адовых тормозов на софтв... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.10, Аноним, 12:30, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В тестовых сборках ненужного по умолчанию задействовано ненужное.
     
  • 1.12, Аноним, 12:40, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ура товарищи, можно поместить справа Многолетние разработки завершились успехом... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Аноним, 13:14, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Действительно, недоработка Кнопки перенесли, а панельку забыли Ну да ничего, д... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.14, Аноним, 12:54, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как бы ни ныли любители якорного юнити, придётся привыкать к гномушке Либо пере... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Аноним, 13:15, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты правда больше никаких вариантов не знаешь?
     
     
  • 3.24, Аноним, 13:40, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для любителей юнити вариантов больше нет :-)
     
     
  • 4.31, Аноним, 13:59, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я любитель юнити, был Пришлось перейти на федору, допилил гном третий расширени... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.32, Аноним, 14:00, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Для любителей юнити вариантов больше нет :-)

    KDE unity style, не?

     
  • 2.23, Admino, 13:37, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Зачем? Юнити убрали?
     
     
  • 3.33, Аноним, 14:01, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    С разморозкой https www opennet ru opennews art shtml num 46326 Canonical во... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.18, Аноним, 13:18, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Рекламу уже запилили в док?
     
     
  • 2.34, Аноним, 14:02, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Будет предлагать обновиться до Ubuntu 18 и хромого, потому что он быстрее чем ос... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.19, Аноним, 13:24, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Гном намного удобней этой боковой панели, говорю после года пользования Гномом б... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Аноним, 13:31, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А кеды, всё-таки, лучше Хотя бы из-за того, что кедовый кейринг научился во все... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.35, Аноним, 14:03, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А ещё можно вообще не использовать кейринг и жить спокойно, не?
     
  • 1.22, Аноним, 13:37, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    зачем надо было забрасывать юнити, чтобы из гoвномa затем снова лепить юнити?
     
     
  • 2.38, Аноним, 14:22, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Написано же

    > упростить миграцию пользователей Unity на GNOME

     
  • 1.25, Аноним, 13:44, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Гном, гном, опять уродский гном. Но только на нём нету тиринга.
     
  • 1.26, Аноним, 13:44, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ненавижу доки. Только таскбар!
     
     
  • 2.36, Аноним, 14:04, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Сказал пользователь тайлового менеджера Зачем тогда в эту тему зашёл ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.27, Аноним, 13:45, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Юнити был вырвиглазным, гном был уродом Они скрестили и то и то Почему самое в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, Аноним, 13:57, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Линупceныши должны страдать.
     
  • 2.37, Аноним, 14:05, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Именно потому что некрОсивое А если серьёзно, то где дефолт-то Может ты перест... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.41, EuPhobos, 14:39, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А если серьёзно, то где дефолт-то? Может ты перестанешь считать *buntu за весь GNU/Linux?

    Почему gnome3 пытаются пробиться в дефолты
    Почему pulseaudio дефотл
    Почему systemd дефолт
    Почему wayland пытаются пробиться в дефолты
    Если от некоторого гоyна отказаться просто, то от других становится всё проблематичнее.

     
  • 1.28, Дуплик, 13:52, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Блин, ребят, нафиг эти доки. Просто положить рядом с Ubuntu нормальный и дефолтный GNOME 3 и люди к вам потянутся!
     
     
  • 2.39, Аноним, 14:26, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    И получится обычный ничем непримечательный дистрибутив Очередной ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.40, KhabMan, 14:26, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот это отличная новость
     
  • 1.43, modos189, 15:09, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как вообще люди живут без нормальной сортировки приложений по категориям? Тем самым категориям, которые издревне для меня были одной из киллeр-фич линуксов, и внезапно пропали в этих ваших модных третьегномах и юнити.
     

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