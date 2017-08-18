The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

18.08.2017 21:25  Компания Oracle намерена передать разработку Java EE независимому сообществу

Компания Oracle поделилась планами о дальнейшей судьбе платформы Java EE (Java Platform Enterprise Edition). Отмечается, что работа над спецификацией Java EE 8 близка к завершению - компания намерена опубликовать эталонную реализацию Java EE 8 в этом месяце и представить её на конференции JavaOne 2017. В дальнейшем компания Oracle рассчитывает модернизировать модель разработки Java EE и сделать её по настоящему открытой платформой, не только с позиции доступности кода, но и в области участия сообщества в развитии платформы.

Сейчас процесс разработки полностью подконтролен Oracle и не является достаточно гибким и открытым. В качестве основного варианта модернизации разработки рассматривается перемещение технологий Java EE, включая эталонную реализацию и компоненты для оценки совместимости, под крыло некоммерческой организации, которая будет курировать разработку платформы при участии сообщества. Подобный шаг позволит оптимизировать процессы разработки, реализовать более гибкую модель лицензирования и изменить методы принятия решений. Выбор организации ещё не утверждён, но наиболее вероятным претендентом является Eclipse Foundation.

При этом Oracle не бросает Java EE на произвол судьбы и намерена выполнить все текущие обязательства перед разработчиками, пользователями, клиентами, партнёрами, участниками разработки и лицензиатами. После передачи Java EE сообществу Oracle продолжит активное участие в развитии технологий Java EE и обеспечит поддержку существующих реализаций Java EE, в том числе реализации Java EE 8. Oracle считает, что более открытый процесс разработки, не зависящий от одного вендора, привлечёт к работе над платформой новых участников и ускорит внедрение инноваций.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.co.uk/...)
  2. OpenNews: Увидел свет сервер приложений GlassFish 4.0 с эталонной реализацией Java EE 7
  3. OpenNews: Представлен Apache TomEE 1.0, сертифицированный на совместимость с Java EE 6
  4. OpenNews: Выход JBoss 7.1, который официально сертифицирован на совместимость с Java EE 6
  5. OpenNews: Apache Geronimo сертифицирован на совместимость с Java EE 6
  6. OpenNews: Финальная версия Java EE 6 и GlassFish 3
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: javaee
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Led, 21:46, 18/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +9 +/
    У чемодана ручка оторвалась?
     
  • 1.2, Аноним, 21:49, 18/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А перед этим с гуглом судились...
     
     
  • 2.5, Аноним, 22:12, 18/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Какая связь то ЕЕ никакого отношения к андроиду не имеет, это кровавый ынтырпр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.16, Аноним, 00:22, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Никакого фреймворка нет, есть набор технологий спецификаций Зато есть сторонние... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 22:00, 18/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Тренд открытости в моде Да и самому тянуть такую тушу Лучше пущай сообщество п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Lolwat, 22:09, 18/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ура?
     
     
  • 2.7, Аноним, 22:19, 18/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Ура...
     
  • 2.13, Dmitry, 23:33, 18/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ура! Ура! Ура! ))
     
  • 1.6, Аноним, 22:19, 18/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Это точно оракл? Я не сплю?
     
  • 1.8, Мадара, 22:37, 18/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ответ на .NET Core ?
     
  • 1.9, Michael Shigorin, 22:40, 18/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > При этом Oracle не бросает Java EE на произвол судьбы

    Ну это как обычно, ага.

    А вообще как раз на днях размышлял, долго ли они потянут разработку жабы да после разгона питерского подразделения.  Ответ пришёл куда быстрей, чем ожидал.

     
     
  • 2.11, Аноним, 23:09, 18/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    То есть Oracle действует быстрее, чем происходит процесс твоего думания?
     
  • 2.12, Аноним, 23:14, 18/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Вот только не надо себе льстить И насколько вы уверены, что не путаете причину ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, Аноним, 22:50, 18/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Завтра посмотрим ответ Google.
     
     
  • 2.15, th3m3, 00:03, 19/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Поди закроет очередной никому неизвестный сервис :)
     
  • 1.14, Аноним, 23:46, 18/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Почему не Apache Отправили бы следом за OOo по натоптанной дорожке ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, анон, 00:24, 19/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы они исключили разделение на OracleJDK и OpenJDK.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor