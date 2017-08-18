18.08.2017 21:25  Компания Oracle намерена передать разработку Java EE независимому сообществу

Компания Oracle поделилась планами о дальнейшей судьбе платформы Java EE (Java Platform Enterprise Edition). Отмечается, что работа над спецификацией Java EE 8 близка к завершению - компания намерена опубликовать эталонную реализацию Java EE 8 в этом месяце и представить её на конференции JavaOne 2017. В дальнейшем компания Oracle рассчитывает модернизировать модель разработки Java EE и сделать её по настоящему открытой платформой, не только с позиции доступности кода, но и в области участия сообщества в развитии платформы.

Сейчас процесс разработки полностью подконтролен Oracle и не является достаточно гибким и открытым. В качестве основного варианта модернизации разработки рассматривается перемещение технологий Java EE, включая эталонную реализацию и компоненты для оценки совместимости, под крыло некоммерческой организации, которая будет курировать разработку платформы при участии сообщества. Подобный шаг позволит оптимизировать процессы разработки, реализовать более гибкую модель лицензирования и изменить методы принятия решений. Выбор организации ещё не утверждён, но наиболее вероятным претендентом является Eclipse Foundation.

При этом Oracle не бросает Java EE на произвол судьбы и намерена выполнить все текущие обязательства перед разработчиками, пользователями, клиентами, партнёрами, участниками разработки и лицензиатами. После передачи Java EE сообществу Oracle продолжит активное участие в развитии технологий Java EE и обеспечит поддержку существующих реализаций Java EE, в том числе реализации Java EE 8. Oracle считает, что более открытый процесс разработки, не зависящий от одного вендора, привлечёт к работе над платформой новых участников и ускорит внедрение инноваций.



