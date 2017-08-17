17.08.2017 20:08  Новый выпуск Raspbian, основанный на пакетной базе Debian 9

Разработчики проекта Raspberry Pi опубликовали обновление дистрибутива Raspbian. Для загрузки подготовлены две сборки - сокращённая (348 Мб) для серверных систем и полная (1.6 Гб), поставляемая с пользовательским окружением PIXEL (ответвление от LXDE). Для установки из репозиториев доступно около 35 тысяч пакетов.

Ключевым изменением в новой версии является обновление пакетной базы до Debian 9 "Stretch". Добавлена поддержка передачи звука через Bluetooth с использованием подсистемы ALSA и модуля bluez-alsa, что позволило отказаться от использования PulseAudio по умолчанию. Обеспечена корректная работа с именами пользователей, отличными от задаваемого по умолчанию пользователя "pi".Браузер Chromium обновлён до версии 60, в которой сокращено потребление памяти.

В дистрибутиве задействована новая версия среды программирования Sonic Pi 3.0.1 с поддержкой новых компонентов для обработки звука, работы с разделяемой памятью и взаимодействия с MIDI-устройствами.

Расширены возможности специальной редакции визуальной системы программирования Scratch 2.0, адаптированной для обособленного использования в Raspbian (вариант для offline-использования на базе платформы Electron). В Scratch добавлен плагин для работы с платами Sense HAT и эмулятор данной платы.

Устранена критическая уязвимость CVE-2017-9417, также известная под кодовым именем BroadPwn. Уязвимость присутствует в прошивке проприетарного WiFi-чипа Broadcom BCM43xx (используется в Raspberry Pi 3 и Raspberry Pi Zero W) и позволяет через отправку по беспроводной сети специально оформленных управляющих кадров осущестивить выполение кода в контексте Wi-Fi SoC Broadcom с последующим получением контроля над основной пользовательской операционной системой.



