11.08.2017 13:27  Выпуск открытой биллинговой системы ABillS 0.76

После семи месяцев разработки состоялся релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.76.26, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2. Основные новшества: Internet+ — один модуль для управления Internet услугами (Dv+Ipn+Dhcphosts+VLAN)

Netblock — Модуль блокировки запрещенных ресурсов

Поддержка Web push и Telegram

Telegram чаты для Msgs

Вебконфигуратор Mikrotik

Mikrotik API

В релиз включены платные модули Maps и Cablecat

Новая система уведомлений

Добавлена утилита проверки целостности базы даных

PON: регистрация приставок для ZTE



