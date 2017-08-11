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11.08.2017 13:27  Выпуск открытой биллинговой системы ABillS 0.76

После семи месяцев разработки состоялся релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.76.26, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2.

Основные новшества:

  • Internet+ — один модуль для управления Internet услугами (Dv+Ipn+Dhcphosts+VLAN)
  • Netblock — Модуль блокировки запрещенных ресурсов
  • Поддержка Web push и Telegram
  • Telegram чаты для Msgs
  • Вебконфигуратор Mikrotik
  • Mikrotik API
  • В релиз включены платные модули Maps и Cablecat
  • Новая система уведомлений
  • Добавлена утилита проверки целостности базы даных
  • PON: регистрация приставок для ZTE


  1. Главная ссылка к новости (http://abills.net.ua/abills-%d...)
  2. OpenNews: Выпуск открытой биллинговой системы ABillS 0.75
  3. OpenNews: Релиз открытой биллинговой системы Ubilling 0.8.0
  4. OpenNews: Новая версия системы биллинга NETAMS 4.0
  5. OpenNews: Началось тестирование нового свободного CRM/биллинга NetProfile
Автор новости: ~AsmodeuS~
Тип: Программы
Ключевые слова: billing, abills
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  • 1, Аноним, 20:35, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    А вот и еще одна реализация INDEX LIBRORVM PROHIBITORVM На свалку истории ... весь текст скрыт [показать]
     

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