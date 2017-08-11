11.08.2017 13:27  Выпуск открытой биллинговой системы ABillS 0.76

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После семи месяцев разработки состоялся релиз открытой биллинговой системы ABillS 0.76.26, компоненты которой поставляются под лицензией GPLv2.
Основные новшества:
- Internet+ — один модуль для управления Internet услугами (Dv+Ipn+Dhcphosts+VLAN)
- Netblock — Модуль блокировки запрещенных ресурсов
- Поддержка Web push и Telegram
- Telegram чаты для Msgs
- Вебконфигуратор Mikrotik
- Mikrotik API
- В релиз включены платные модули Maps и Cablecat
- Новая система уведомлений
- Добавлена утилита проверки целостности базы даных
- PON: регистрация приставок для ZTE