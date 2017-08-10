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10.08.2017 23:08  Браузер QupZilla меняет имя и переходит под крыло проекта KDE

Разработчики многоплатформенного web-браузера QupZilla, построенного с использованием библиотеки Qt и модуля QtWebEngine, основанного на браузерном движке Blink и элементах Chromium, сообщили о переводе разработки в экосистему KDE и дальнейшем развитии продукта в соответствии с принципами KDE. Разработка QupZilla будет переведена с GitHub в инфраструктуру KDE и будет вестись с использованием штатного репозитория, системы непрерывной интеграции, платформы локализации и системы отслеживания ошибок KDE.

В настоящее время браузер уже добавлен в инкубатор проекта KDE. Переход под крыло KDE не повлияет на цели развития QupZilla - поддержки всех текущих платформ будет продолжена и проект ограничится использованием компонентов фреймворка Qt, без добавления в обязательные зависимости библиотек KDE. В течение этого месяца планируется сформировать последний независимый выпуск QupZilla 2.2, после чего следующие версии будут формироваться уже под эгидой KDE. Также отмечается, что на прошедшей конференции Akademy 2017 было озвучено предложение по замене устаревшего браузера Konqueror на QupZilla, которое было одобрено в том числе мэйнтейнером Konqueror.

Одновременно объявлено о намерении провести ребрендинг проекта, который включает в том числе и смену имени QupZilla. Идеи по смене имени рассматривались уже давно, но сейчас возник хороший повод воплотить их в жизнь. Подходящее имя пока не найдено, поэтому разработчики приглашают пользователей предложить свои варианты нового имени для QupZilla. Предложения принимаются в комментариях в блоге создателя QupZilla или на wiki-странице инкубатора KDE. В настоящее время предложены следующие варианты нового имени: Ryōshi ("рыбак" на японском), Eco, Ion и Konqueror (предлагается заменить код старого Konqueror на QupZilla).

Основные особенности QupZilla:

  • Первостепенное внимание уделяется экономии потребления памяти, обеспечению высокого быстродействия и поддержанию отзывчивости интерфейса;
  • При построении интерфейса используется родной для каждого десктоп-окружения набор пиктограмм, виджетов и стилей, что позволяет обеспечить оформление, неотличимое от штатных программ для GNOME, KDE и Windows. В интерфейсе активно используются вкладки;
  • Интегрированная подсистема блокирования рекламы (AdBlock). Для блокирования можно использовать как внешние чёрные списки (EasyList от Adblock Plus), так и добавлять собственные правила блокирования рекламы. Поддержка быстрого блокирования Flash-роликов и наличие режима активации Flash-контента только после клика;
  • Панель быстрого запуска (Speed-dial), выводимая вместо пустых страниц и позволяющая организовать быстрый доступ к наиболее часто используемым сайтам;
  • Панель быстрого поиска, позволяющая мгновенно отправить запрос к определённым поисковым системам и сайтам;
  • Унифицированный интерфейс для работы с закладками, историей посещений и RSS-лентами, оформленным внутри одного окна;
  • Поддерживается возможность изменения оформления через подключение внешних визуальных тем. Гибкие возможности по настройке интерфейса;
  • Поддержка расширения функциональности через плагины;
  • Единый унифицированный интерфейс для доступа к закладкам, истории посещений и подписке/чтению RSS. Вся информация представлена внутри одного окна;
  • Менеджер безопасных соединений (SSL Manager), позволяющий управлять локальными CA-сертификатами;
  • Режим приватной навигации, при котором данные об открытых страницах не оседают в кэше и истории посещений;
  • Управление закладками в стиле Chrome (через звёздочку в адресной строке). Реализация настроек также напоминает подход, принятый в Chrome;
  • Поддержка импорта закладок из браузеров Firefox и Chrome;
  • Интерфейс управления Cookie;
  • Поддержка написания дополнений для обработки содержимого web-страниц с использованием скриптов GreaseMonkey;
  • Поставка плагина PIM (Personal Information Manager) с реализацией системы управления персональной информацией, используемой для автоматизации заполнения персональных данных в web-формах (например, заполнение ФИО, email и т.п.);


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.qupzilla.com/2017/...)
  2. OpenNews: Проект KTechLab вернулся в строй и перешёл под крыло сообщества KDE
  3. OpenNews: В рамках проекта Enjade основан клон окружения Unity на базе технологий KDE
  4. OpenNews: Проект SFLPhone вошёл в состав семейства продуктов KDE
  5. OpenNews: Выпуск web-браузера QupZilla 2.0.0, построенного на базе Qt
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера QupZilla 2.1
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: kde, qupzilla
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  • 1.1, Аноним, 23:12, 10/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Скоро мозилья перетащит весь серво в огнелиса и никакие капзильи не дотянутся со... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 23:19, 10/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    QupZilla'е от этого ни холодно, ни жарко, она Gecko не использует.
     
     
  • 3.17, Аноним, 00:07, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Скажи ещё, что Filezilla - это не клон файрфокса с отключенным браузером и ftp-п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 23:12, 10/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    kbrowser же
     
  • 1.4, Аноним, 23:18, 10/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пропал калабуховский дом.
     
     
  • 2.12, Michael Shigorin, 23:46, 10/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Пропал калабуховский дом.

    Лишь бы об kde-шные библиотеки не обвязали, хороший же браузер :-/

     
     
  • 3.14, Sluggard, 23:56, 10/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Они сейчас хорошенько раздроблены, вроде, и половину кед уже не тянут.
     
     
  • 4.26, paulus, 00:44, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >и половину кед уже не тянут.

    - А я смогу
    - А я упрямый
    - Я Труффальдино из Бергамо...

     
  • 4.29, Аноним, 00:52, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    зато тянут systemd (спасибо, не надо)
     
  • 1.5, Аноним, 23:19, 10/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не надо в KDE, над KDEшными браузерами висит проклятье, они все превращаются в з... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 23:23, 10/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Так автор и хочет его спихнуть на камьюнити.
     
  • 2.10, Аноним, 23:25, 10/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А последние версии Konqueror сейчас на QtWebEngine На http html5test com пол... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, Pinkie, 00:26, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как раз хрен там, конкерором пользоваться вообще невозможно - эта скотина крашится в момент на чем угодно. Как раз и перешёл на капзиллу, поскольку она давала самый нативный для кед ui после конкерора, и при этом была юзабельна как браузер.

    А так - пора хоронить эти останки четвертокед - амарок, конкерор, копыто...

     
     
  • 4.25, 0x0, 00:41, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >пора хоронить

    Не понятно, правда, зачем, если никого не трогают, никому не мешают и сами пока, вроде, никуда не собираются?

    Разгадка, наверное, кроется в самом удовольствии, получаемом от участия в похоронных процессиях ))

     
     
  • 5.31, Pinkie, 00:52, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Еще как мешает. Оно зависит от мертвого кода и старых библиотек, в дистре мешанина получается - половина прог на qt4/kdelibs4, половина на qt5/kf5. Надо ли говорить, что пока все это на kf5 не портируют - счастливое будущее с вейландом и hidpi не наступит?
     
  • 1.7, Аноним, 23:21, 10/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    QtWebEngine 8211 штука не для браузеров Стабильная версия 8211 это хром 5... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 23:22, 10/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Kupzilla, очевидно же.
     
     
  • 2.11, wd, 23:33, 10/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    и логотип в виде пивной кружки с голубой пенистой жидкостью
     
  • 1.13, Sluggard, 23:55, 10/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Konqueror, Reqonk, теперь ещё и QupZilla. Нафига столько? )
     
     
  • 2.18, Аноним, 00:08, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Первые джва уже мертвы.
     
     
  • 3.19, Sluggard, 00:10, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Первые джва уже мертвы.

    А, ну земля пухом. QupZilla, подозреваю, тоже... Отойдёт.

     
  • 1.15, Sluggard, 00:01, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > При построении интерфейса используется родной для каждого десктоп-окружения набор пиктограмм, виджетов и стилей, что позволяет обеспечить оформление, неотличимое от штатных программ для GNOME, KDE и Windows. В интерфейсе активно используются вкладки

    А огрызочников забыли что ли? Бедняжки. )

     
     
  • 2.22, Pinkie, 00:27, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    У тех есть сафари, на кой чёрт оно им надо?
     
     
  • 3.23, Sluggard, 00:31, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > У тех есть сафари, на кой чёрт оно им надо?

    А на Linux и Windows браузеров нет что ли? Но надо ведь кому-то. Да я и сам пользовался когда-то QupZilla.

     
     
  • 4.24, Pinkie, 00:34, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нативных - нет. Что у ff, что у хрома - гуй слеплен на html/js.
    За то я и проявлял интерес к конкеру и сабжу - они классические как ie, их гуй на виджетах, так что в окружении они выглядят нативно.
     
     
  • 5.27, Crazy Alex, 00:46, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, виндовый эдж по отзывам коллег вполне на уровне
     
     
  • 6.32, Pinkie, 00:54, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну, виндовый эдж по отзывам коллег вполне на уровне

    Виндовый эдж я не пробовал, и не знаю, нативный ли. Зато явно закрытый и некроссплатформенный.
    Эх, а ведь когда-то ie работал под юниксами...

     
     
  • 7.36, Sluggard, 01:09, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Ну, виндовый эдж по отзывам коллег вполне на уровне
    > Виндовый эдж я не пробовал, и не знаю, нативный ли. Зато явно
    > закрытый и некроссплатформенный.

    А Сафари, типа, открыт и есть под все платформы? :)

     
  • 5.28, Аноним, 00:47, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем эта нативность нужна?
     
     
  • 6.33, Pinkie, 00:56, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Зачем эта нативность нужна?

    Чтоюы приложения единообразно выглядели, единообразно цепляли цветовую схему, чтобы шрифты они рендерили одинаково, чтобы глобальное мать его меню работало если что-то захочет его поставить.

    Ну и по мелочам - типо интеграции в кдешную строку поиска, закачек через кдешный глобальный трей и прочее.

     
     
  • 7.37, Sluggard, 01:11, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Чтоюы приложения единообразно выглядели, единообразно цепляли цветовую схему, чтобы шрифты
    > они рендерили одинаково, чтобы глобальное мать его меню работало если что-то
    > захочет его поставить.
    > Ну и по мелочам - типо интеграции в кдешную строку поиска, закачек
    > через кдешный глобальный трей и прочее.

    Наверное, это всё нужные плюшки, раз ты о них говоришь.

     
  • 6.35, НяшМяш, 00:57, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для эффективности. На макакоси лучше сафари в плане жора батареи не найти. Да и, по отзывам брата, читать книги с сайта на планшете он может только в эдже, ибо с ним медленнее всего батарея садится.
     
     
  • 7.39, Аноним, 01:35, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Книги на айпаде читают не в Сафари и уж точно не на Эдже. Ты бот?


     
  • 1.30, paulus, 00:52, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    RIP QupZilla  
    Зачем им QtWebEngine? Почему бы сразу Blink не использовать? Чем оно круче, кроме того что отстает?
     
     
  • 2.34, Pinkie, 00:56, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > RIP QupZilla
    > Зачем им QtWebEngine? Почему бы сразу Blink не использовать? Чем оно круче,
    > кроме того что отстает?

    А ничего, что QtWebEngine это и есть по факту блинк?

     

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