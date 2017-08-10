10.08.2017 23:08  Браузер QupZilla меняет имя и переходит под крыло проекта KDE

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|3.21, Pinkie, 00:26, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Как раз хрен там, конкерором пользоваться вообще невозможно - эта скотина крашится в момент на чем угодно. Как раз и перешёл на капзиллу, поскольку она давала самый нативный для кед ui после конкерора, и при этом была юзабельна как браузер.
А так - пора хоронить эти останки четвертокед - амарок, конкерор, копыто...
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|4.25, 0x0, 00:41, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>пора хоронить
Не понятно, правда, зачем, если никого не трогают, никому не мешают и сами пока, вроде, никуда не собираются?
Разгадка, наверное, кроется в самом удовольствии, получаемом от участия в похоронных процессиях ))
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|5.31, Pinkie, 00:52, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Еще как мешает. Оно зависит от мертвого кода и старых библиотек, в дистре мешанина получается - половина прог на qt4/kdelibs4, половина на qt5/kf5. Надо ли говорить, что пока все это на kf5 не портируют - счастливое будущее с вейландом и hidpi не наступит?
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|1.15, Sluggard, 00:01, 11/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> При построении интерфейса используется родной для каждого десктоп-окружения набор пиктограмм, виджетов и стилей, что позволяет обеспечить оформление, неотличимое от штатных программ для GNOME, KDE и Windows. В интерфейсе активно используются вкладки
А огрызочников забыли что ли? Бедняжки. )
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|3.23, Sluggard, 00:31, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> У тех есть сафари, на кой чёрт оно им надо?
А на Linux и Windows браузеров нет что ли? Но надо ведь кому-то. Да я и сам пользовался когда-то QupZilla.
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|4.24, Pinkie, 00:34, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Нативных - нет. Что у ff, что у хрома - гуй слеплен на html/js.
За то я и проявлял интерес к конкеру и сабжу - они классические как ie, их гуй на виджетах, так что в окружении они выглядят нативно.
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|6.32, Pinkie, 00:54, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ну, виндовый эдж по отзывам коллег вполне на уровне
Виндовый эдж я не пробовал, и не знаю, нативный ли. Зато явно закрытый и некроссплатформенный.
Эх, а ведь когда-то ie работал под юниксами...
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|7.36, Sluggard, 01:09, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Ну, виндовый эдж по отзывам коллег вполне на уровне
> Виндовый эдж я не пробовал, и не знаю, нативный ли. Зато явно
> закрытый и некроссплатформенный.
А Сафари, типа, открыт и есть под все платформы? :)
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|6.33, Pinkie, 00:56, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Зачем эта нативность нужна?
Чтоюы приложения единообразно выглядели, единообразно цепляли цветовую схему, чтобы шрифты они рендерили одинаково, чтобы глобальное мать его меню работало если что-то захочет его поставить.
Ну и по мелочам - типо интеграции в кдешную строку поиска, закачек через кдешный глобальный трей и прочее.
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|7.37, Sluggard, 01:11, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Чтоюы приложения единообразно выглядели, единообразно цепляли цветовую схему, чтобы шрифты
> они рендерили одинаково, чтобы глобальное мать его меню работало если что-то
> захочет его поставить.
> Ну и по мелочам - типо интеграции в кдешную строку поиска, закачек
> через кдешный глобальный трей и прочее.
Наверное, это всё нужные плюшки, раз ты о них говоришь.
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|6.35, НяшМяш, 00:57, 11/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Для эффективности. На макакоси лучше сафари в плане жора батареи не найти. Да и, по отзывам брата, читать книги с сайта на планшете он может только в эдже, ибо с ним медленнее всего батарея садится.
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