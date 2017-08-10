10.08.2017 23:08  Браузер QupZilla меняет имя и переходит под крыло проекта KDE

Разработчики многоплатформенного web-браузера QupZilla, построенного с использованием библиотеки Qt и модуля QtWebEngine, основанного на браузерном движке Blink и элементах Chromium, сообщили о переводе разработки в экосистему KDE и дальнейшем развитии продукта в соответствии с принципами KDE. Разработка QupZilla будет переведена с GitHub в инфраструктуру KDE и будет вестись с использованием штатного репозитория, системы непрерывной интеграции, платформы локализации и системы отслеживания ошибок KDE. В настоящее время браузер уже добавлен в инкубатор проекта KDE. Переход под крыло KDE не повлияет на цели развития QupZilla - поддержки всех текущих платформ будет продолжена и проект ограничится использованием компонентов фреймворка Qt, без добавления в обязательные зависимости библиотек KDE. В течение этого месяца планируется сформировать последний независимый выпуск QupZilla 2.2, после чего следующие версии будут формироваться уже под эгидой KDE. Также отмечается, что на прошедшей конференции Akademy 2017 было озвучено предложение по замене устаревшего браузера Konqueror на QupZilla, которое было одобрено в том числе мэйнтейнером Konqueror. Одновременно объявлено о намерении провести ребрендинг проекта, который включает в том числе и смену имени QupZilla. Идеи по смене имени рассматривались уже давно, но сейчас возник хороший повод воплотить их в жизнь. Подходящее имя пока не найдено, поэтому разработчики приглашают пользователей предложить свои варианты нового имени для QupZilla. Предложения принимаются в комментариях в блоге создателя QupZilla или на wiki-странице инкубатора KDE. В настоящее время предложены следующие варианты нового имени: Ryōshi ("рыбак" на японском), Eco, Ion и Konqueror (предлагается заменить код старого Konqueror на QupZilla). Основные особенности QupZilla: Первостепенное внимание уделяется экономии потребления памяти, обеспечению высокого быстродействия и поддержанию отзывчивости интерфейса;

При построении интерфейса используется родной для каждого десктоп-окружения набор пиктограмм, виджетов и стилей, что позволяет обеспечить оформление, неотличимое от штатных программ для GNOME, KDE и Windows. В интерфейсе активно используются вкладки;

Интегрированная подсистема блокирования рекламы (AdBlock). Для блокирования можно использовать как внешние чёрные списки (EasyList от Adblock Plus), так и добавлять собственные правила блокирования рекламы. Поддержка быстрого блокирования Flash-роликов и наличие режима активации Flash-контента только после клика;

Панель быстрого запуска (Speed-dial), выводимая вместо пустых страниц и позволяющая организовать быстрый доступ к наиболее часто используемым сайтам;

Панель быстрого поиска, позволяющая мгновенно отправить запрос к определённым поисковым системам и сайтам;

Унифицированный интерфейс для работы с закладками, историей посещений и RSS-лентами, оформленным внутри одного окна;

Поддерживается возможность изменения оформления через подключение внешних визуальных тем. Гибкие возможности по настройке интерфейса;

Поддержка расширения функциональности через плагины;

Единый унифицированный интерфейс для доступа к закладкам, истории посещений и подписке/чтению RSS. Вся информация представлена внутри одного окна;

Менеджер безопасных соединений (SSL Manager), позволяющий управлять локальными CA-сертификатами;

Режим приватной навигации, при котором данные об открытых страницах не оседают в кэше и истории посещений;

Управление закладками в стиле Chrome (через звёздочку в адресной строке). Реализация настроек также напоминает подход, принятый в Chrome;

Поддержка импорта закладок из браузеров Firefox и Chrome;

Интерфейс управления Cookie;

Поддержка написания дополнений для обработки содержимого web-страниц с использованием скриптов GreaseMonkey;

Поставка плагина PIM (Personal Information Manager) с реализацией системы управления персональной информацией, используемой для автоматизации заполнения персональных данных в web-формах (например, заполнение ФИО, email и т.п.);



