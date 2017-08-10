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10.08.2017 10:06  Доступен дистрибутив OSGeo-Live 11.0 с подборкой геоинформационных систем

Представлен переработанный выпуск дистрибутива OSGeo-Live, развиваемого некоммерческой организацией OSGeo с целью предоставления возможности быстрого знакомства с различными открытыми геоинформационными системами, без необходимости их установки. Дистрибутив построен на пакетной базе Lubuntu. Размер загрузочного образа - 3.7 Гб (i386, amd64, а также образ для систем виртуализации VirtualBox, VMWare, KVM и т.п.).

В состав входит около 50 открытых приложений для геомоделирования, управления пространственными данными, обработки спутниковых снимков, создания карт, пространственного моделирования и визуализации. В комплект также включены свободные карты и базы данных географических объектов.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.osgeo.org/node/1809...)
  2. OpenNews: Выпуск свободной геоинформационной системы GRASS GIS 7.2
  3. OpenNews: OSGeo о развитии свободных геоинформационных систем
  4. OpenNews: Краткий обзор свободных геоинформационных систем
  5. OpenNews: Набор свободных данных для ГИС - Геосэмпл
  6. OpenNews: Версия 1.4 пользовательской ГИС QGIS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: osgeo, gis, map
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  • 1, Аноним, 10:15, 10/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Валпапер лучший за последнее время, на мой взгляд, а значки весь вид испортили
     
  • 2, LeNiN, 10:24, 10/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Забавно: страница документации по OpenStreetMap на русском языке выглядит объёмнее, чем на английском:
    https://live.osgeo.org/en/quickstart/osm_quickstart.html
    https://live.osgeo.org/ru/quickstart/osm_quickstart.html
     
  • 3, LeNiN, 10:26, 10/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А раздачи образа торрентом у них нету — печаль.
     

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