10.08.2017 10:06  Доступен дистрибутив OSGeo-Live 11.0 с подборкой геоинформационных систем

Представлен переработанный выпуск дистрибутива OSGeo-Live, развиваемого некоммерческой организацией OSGeo с целью предоставления возможности быстрого знакомства с различными открытыми геоинформационными системами, без необходимости их установки. Дистрибутив построен на пакетной базе Lubuntu. Размер загрузочного образа - 3.7 Гб (i386, amd64, а также образ для систем виртуализации VirtualBox, VMWare, KVM и т.п.).

В состав входит около 50 открытых приложений для геомоделирования, управления пространственными данными, обработки спутниковых снимков, создания карт, пространственного моделирования и визуализации. В комплект также включены свободные карты и базы данных географических объектов.