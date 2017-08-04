04.08.2017 11:49  Злоумышленники получили контроль за Chrome-дополнением с миллионной аудиторией

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|6.19, анон, 13:46, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Почему? Фишинговая форма прикручена через условный селениум к настоящей странице аутентификации. Как только в фишинговоую форму вводятся нужные данные они тут же через селениум уходят на настоящую форму. С точки зрения google тут все ок, поэтому смс будет отправлен.
Учитвая целенаправленность аттаки там вообще не селениум мог быть а человек.
Двухфакторка работает от прямой утечки паролей, но не от mitm.
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|4.20, Ergil, 13:59, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Не обязательно.TOTP(RFC 6238) у того же гугла, да вроде и железный второй фактор у них был, если правильно помню.
А, да, еще есть вариант подтверждения нажатия на мобиле залогиненной в аккаунт кнопки подтверждения, что это ты сейчас пытаешься войти в аккаунт.
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|3.21, Ergil, 14:03, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> и да, при мало-мальской грамотности фишера никакая двухфакторка не поможет, ты второй
> код введешь ровно туда же, куда и первый. И оно радостно
> авторизуется за тебя.
Хорошо. Введешь. Авторизуется. И тебе придет письмо «Вы только что залогинились с такого-то IPшника», а ты смотришь и понимаешь, что страна-то не твоя, не то что IPшник. Ну и да, однократно может и залогинятся, но повторить аттракцион не удастся.
И это хорошо если тебе гугл вообще даст сходу войти с незнакомого адреса, если у них не сработает защита.
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