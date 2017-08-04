04.08.2017 11:49  Злоумышленники получили контроль за Chrome-дополнением с миллионной аудиторией

Продолжаются фишинг-атаки на разработчиков браузерных дополнений, проводимые с целью захвата контроля над дополнением и подстановки в него вредоносного кода, отображающего навязчивые рекламные блоки. Если первой жертвой атаки стало дополнение Copyfish с аудиторией 40 тысяч установок, то новая жертва оказалась значительно крупнее - злоумышленникам удалось получить контроль за дополнением Web Developer у которого более миллиона активных пользователей.

По сообщению автора Web Developer, он по недосмотру ввёл данные в подставную форму аутентификации Google, подготовленную организаторами фишинг-атаки. Метод проведения атаки был идентичен недавно описанной атаке на дополнение Copyfish. Разработчику также пришло письмо с уведомлением о наличии проблем с соблюдением правил каталога Chrome App Store и ссылкой на тикет с информацией по их устранению, при переходе на которую выдавалась подставная форма входа Google.

Захватив аккаунт злоумышленники сразу опубликовали новую версию Web Developer 0.4.9, в которую встроили код для подстановки своей рекламы на просматриваемые пользователем сайты. Не исключается, что дополнение могло выполнять и другие вредоносные действия, например, перехват паролей к web-сайтам (в частности, имеются подозрения на перехват парамеров доступа к API Cloudflare).

Версия с вредоносным кодом распространялась в течение нескольких часов, после чего разработчик уведомил о проблеме инженеров Google, поменял параметры входа и оперативно выпустил обновление 0.5 с устранением вредоносной вставки. Для защиты от подобных фишинг-атак разработчикам дополнений рекомендуется включить в настройках двухфакторную аутентификацию (автор Web Developer её не использовал, что наряду с невнимательностью при заполнении форм оказало решающее влияние на успех проведения атаки).



