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04.08.2017 11:49  Злоумышленники получили контроль за Chrome-дополнением с миллионной аудиторией

Продолжаются фишинг-атаки на разработчиков браузерных дополнений, проводимые с целью захвата контроля над дополнением и подстановки в него вредоносного кода, отображающего навязчивые рекламные блоки. Если первой жертвой атаки стало дополнение Copyfish с аудиторией 40 тысяч установок, то новая жертва оказалась значительно крупнее - злоумышленникам удалось получить контроль за дополнением Web Developer у которого более миллиона активных пользователей.

По сообщению автора Web Developer, он по недосмотру ввёл данные в подставную форму аутентификации Google, подготовленную организаторами фишинг-атаки. Метод проведения атаки был идентичен недавно описанной атаке на дополнение Copyfish. Разработчику также пришло письмо с уведомлением о наличии проблем с соблюдением правил каталога Chrome App Store и ссылкой на тикет с информацией по их устранению, при переходе на которую выдавалась подставная форма входа Google.

Захватив аккаунт злоумышленники сразу опубликовали новую версию Web Developer 0.4.9, в которую встроили код для подстановки своей рекламы на просматриваемые пользователем сайты. Не исключается, что дополнение могло выполнять и другие вредоносные действия, например, перехват паролей к web-сайтам (в частности, имеются подозрения на перехват парамеров доступа к API Cloudflare).

Версия с вредоносным кодом распространялась в течение нескольких часов, после чего разработчик уведомил о проблеме инженеров Google, поменял параметры входа и оперативно выпустил обновление 0.5 с устранением вредоносной вставки. Для защиты от подобных фишинг-атак разработчикам дополнений рекомендуется включить в настройках двухфакторную аутентификацию (автор Web Developer её не использовал, что наряду с невнимательностью при заполнении форм оказало решающее влияние на успех проведения атаки).

  1. Главная ссылка к новости (http://chrispederick.com/blog/...)
  2. OpenNews: Фишинг-атака по захвату браузерных дополнений для встраивания в них вредоносного кода
  3. OpenNews: Новый метод фишинга с использованием unicode-символов в домене
  4. OpenNews: Уязвимость, позволяющая отобразить иной домен в адресной строке браузера
  5. OpenNews: Google начинает блокировать сайты с обманными кнопками загрузки программ
  6. OpenNews: Предложение по использованию TLD-доменов ".secure" для гарантированно защищённых ресурсов
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: chrome, phishing
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  • 1.1, anonimous, 12:14, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Столлман был прав.
     
     
  • 2.6, Аноним, 12:33, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    В чем?
     
     
  • 3.10, Аноним, 13:02, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Просто был прав.
     
     
  • 4.11, A.Stahl, 13:06, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    12:30-13:15 Телесериал "Просто Столлман"
    13:15-13:30 Реклама
     
     
  • 5.16, Аноним, 13:20, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    12 30-13 15 Телесериал Просто Столлман 13 15-13 30 Реклама 13 30-14 30 Юморис... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 12:17, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Жизнь идиотов ничему не учит
     
     
  • 2.14, A.Stahl, 13:16, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Жизнь умных людей тоже не очень поучительна.
     
  • 2.17, Аноним, 13:24, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В жизни идиотов можно найти много поучительного.
     
  • 1.4, Аноним, 12:28, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если код вставлял свою рекламу, то, по идее, не сложно должно быть выяснить для... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 12:46, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Осталось доказать, а разумные люди вставляли бы не только свою рекламу.
     
  • 1.5, Аноним, 12:28, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кстати, фишинг может быть правдоподобной оплаченной попыткой под дурачка закосит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, рептилоид, 14:32, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кстати, фишинг может быть правдоподобной оплаченной попыткой под дурачка закосить.

    да, мы везде!

     
  • 1.7, Аноним, 12:42, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Я думаю google надо запретить публиковать дополнения тем у кого нет второго факт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 12:51, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    И чем тут поможет второй фактор На фишинг-страничке ещё одно поле для ввода сде... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, Аноним, 13:15, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Второй фактор - подтверждение СМС, не?
     
     
  • 4.15, Аноним, 13:17, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    и ты этот код введешь на той же фишинговой странице, большое спасибо А мы тебе ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.18, Аноним, 13:31, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты этот код просто не получишь
     
     
  • 6.19, анон, 13:46, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Почему? Фишинговая форма прикручена через условный селениум к настоящей странице аутентификации. Как только в фишинговоую форму вводятся нужные данные они тут же через селениум уходят на настоящую форму. С точки зрения google тут все ок, поэтому смс будет отправлен.

    Учитвая целенаправленность аттаки там вообще не селениум мог быть а человек.

    Двухфакторка работает от прямой утечки паролей, но не от mitm.

     
  • 4.20, Ergil, 13:59, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не обязательно.TOTP(RFC 6238) у того же гугла, да вроде и железный второй фактор у них был, если правильно помню.
    А, да, еще есть вариант подтверждения нажатия на мобиле залогиненной в аккаунт кнопки подтверждения, что это ты сейчас пытаешься войти в аккаунт.
     
     
  • 5.23, Аноним, 14:29, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    был, ubiquity, но вот в эреф ты ее попробуй-ка купи Я пытался - хрен там - ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.13, Аноним, 13:15, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    гуглю давно надо запретить выделываться с угрозами немедленно блокировать дополн... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, Ergil, 14:03, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > и да, при мало-мальской грамотности фишера никакая двухфакторка не поможет, ты второй
    > код введешь ровно туда же, куда и первый. И оно радостно
    > авторизуется за тебя.

    Хорошо. Введешь. Авторизуется. И тебе придет письмо «Вы только что залогинились с такого-то IPшника», а ты смотришь и понимаешь, что страна-то не твоя, не то что IPшник. Ну и да, однократно может и залогинятся, но повторить аттракцион не удастся.
    И это хорошо если тебе гугл вообще даст сходу войти с незнакомого адреса, если у них не сработает защита.

     
     
  • 4.22, Аноним, 14:28, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ну так ему и пришло, и он именно тогда и понял, что попал, когда ж еще А если д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.25, Аноним, 14:58, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тебе он, конечно же, даст, но только лишь потому что вы оба геи.
     

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