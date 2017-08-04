04.08.2017 11:29  Организация Linux Foundation опубликовала автомобильный дистрибутив AGL UCB 4.0

Организация Linux Foundation представила четвёртый выпуск дистрибутива AGL UCB (Automotive Grade Linux Unified Code Base), в рамках которого развивается универсальная платформа для использования в различных автомобильных подсистемах, от панелей приборов до автомобильных информационно-развлекательных систем. Дистрибутив основан на наработках проектов Tizen, GENIVI и Yocto. Графическое окружение базируется на Qt, Wayland и наработках проекта Weston IVI Shell. Демонстрационные сборки платформы сформированы для QEMU, плат Intel Minnowboard Max (Atom E38xx), TI Vayu, Renesas R-Car 2/3 и Raspberry Pi 3. При участии сообщества развиваются сборки для плат Vayu EVM, MinnowBoard Max, NXP Wandboard, NXP SABRE, DragonBoard и Raspberry Pi 2. Исходные тексты наработок проекта доступны через Git. В разработке проекта участвуют такие компании, как Toyota, Ford, Nissan, Honda, Jaguar Land Rover, Mazda, Mitsubishi и Subaru. AGL UCB может использоваться автопроизводителями как каркас для создания конечных решений, после проведения необходимой адаптации для оборудования и кастомизации интерфейса. Платформа позволяет уделить основное внимание разработке приложений и собственных методов организации работы пользователя, не задумываясь о низкоуровневой инфраструктуре и минимизируя затраты на сопровождение. Проект является полностью открытым - все компоненты доступны под свободными лицензиями. Предоставляется набор рабочих прототипов типовых приложений, написанных с использованием технологий HTML5 и Qt. Например, имеется реализация домашнего экрана, web-браузера, приборной панели, навигационной системы (используется Google Maps), климат-контроля, мультимедийного проигрывателя с поддержкой DLNA, интерфейса для настройки звуковой подсистемы, программы для чтения новостей. Предлагаются компоненты для голосового управления, поиска информации, взаимодействия со смартфоном по Bluetooth и подключения к CAN-сети для доступа к датчикам и передачи данных между узлами автомобиля. Особенности новой версии: Осуществлена синхронизация с компонентами платформы Yocto 2.2;

В состав интегрирована поддержка технологии SmartDeviceLink, которая определяет серию протоколов и систем обмена сообщениями, предназначенных для связывания работающих на смартфонах приложений с автомобильными информационно-развлекательными системами. Технология позволяет организовать взаимодействие с мобильным приложением (поддерживается iOS и Android) при помощи штатных автомобильных интерфейсов, таких как сенсорный экран на консоли, система распознавания речевых команд и дополнительные кнопки и манипуляторы;

Добавлен API для распознавания речи;

Реализована система безопасной доставки обновлений в режиме Over-the-Air;

Во фреймворк для разработки приложений добавлены компоненты для работы с Bluetooth, Advanced ALSA Audio Agent, Tuner и CAN;

Представлен AGL APIv2, соответствующий спецификациям OpenAPI;

Добавлен программный интерфейс для мониторинга;

Бизнес-логика работы приложения отделена от интерфейса HMI (Human Machine Interface);

В SDK добавлены шаблоны для быстрой разработки типовых приложений;

Проведена оптимизация базовых наборов поддержки оборудования (BSP, Board Support Package) на базе архитектур Intel, ARM32 и ARM64;

Добавлены новые BSP с поддержкой плат Renesas R-Car 3 и Qualcomm SnapDragon 820;

Внесены улучшения в реализацию домашнего экрана;

Добавлено приложение для тестирования шины CAN;

В приложение для осуществления звонков добавлена поддержка соединений Bluetooth HFP, а в медиаплеер - Bluetooth A2DP и AVRCP. В медиаплеер добавлено распознавание носителей USB и SD. Дополнительно можно упомянуть создание рабочей группы Virtualization Expert Group (EG-VIRT), которая займётся разработкой новых профилей для применения дистрибутива UCB в системах телематики, приборных панелях и индикаторах на лобовом стекле (HUD). EG-VIRT подберёт гипервизор и разработает архитектуру виртуализации для AGL, которая позволит изолировать компоненты, влияющие на безопасность, от окружения информационно-развлекательной системы.



