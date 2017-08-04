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04.08.2017 11:29  Организация Linux Foundation опубликовала автомобильный дистрибутив AGL UCB 4.0

Организация Linux Foundation представила четвёртый выпуск дистрибутива AGL UCB (Automotive Grade Linux Unified Code Base), в рамках которого развивается универсальная платформа для использования в различных автомобильных подсистемах, от панелей приборов до автомобильных информационно-развлекательных систем.

Дистрибутив основан на наработках проектов Tizen, GENIVI и Yocto. Графическое окружение базируется на Qt, Wayland и наработках проекта Weston IVI Shell. Демонстрационные сборки платформы сформированы для QEMU, плат Intel Minnowboard Max (Atom E38xx), TI Vayu, Renesas R-Car 2/3 и Raspberry Pi 3. При участии сообщества развиваются сборки для плат Vayu EVM, MinnowBoard Max, NXP Wandboard, NXP SABRE, DragonBoard и Raspberry Pi 2. Исходные тексты наработок проекта доступны через Git. В разработке проекта участвуют такие компании, как Toyota, Ford, Nissan, Honda, Jaguar Land Rover, Mazda, Mitsubishi и Subaru.

AGL UCB может использоваться автопроизводителями как каркас для создания конечных решений, после проведения необходимой адаптации для оборудования и кастомизации интерфейса. Платформа позволяет уделить основное внимание разработке приложений и собственных методов организации работы пользователя, не задумываясь о низкоуровневой инфраструктуре и минимизируя затраты на сопровождение. Проект является полностью открытым - все компоненты доступны под свободными лицензиями.

Предоставляется набор рабочих прототипов типовых приложений, написанных с использованием технологий HTML5 и Qt. Например, имеется реализация домашнего экрана, web-браузера, приборной панели, навигационной системы (используется Google Maps), климат-контроля, мультимедийного проигрывателя с поддержкой DLNA, интерфейса для настройки звуковой подсистемы, программы для чтения новостей. Предлагаются компоненты для голосового управления, поиска информации, взаимодействия со смартфоном по Bluetooth и подключения к CAN-сети для доступа к датчикам и передачи данных между узлами автомобиля.

Особенности новой версии:

  • Осуществлена синхронизация с компонентами платформы Yocto 2.2;
  • В состав интегрирована поддержка технологии SmartDeviceLink, которая определяет серию протоколов и систем обмена сообщениями, предназначенных для связывания работающих на смартфонах приложений с автомобильными информационно-развлекательными системами. Технология позволяет организовать взаимодействие с мобильным приложением (поддерживается iOS и Android) при помощи штатных автомобильных интерфейсов, таких как сенсорный экран на консоли, система распознавания речевых команд и дополнительные кнопки и манипуляторы;
  • Добавлен API для распознавания речи;
  • Реализована система безопасной доставки обновлений в режиме Over-the-Air;
  • Во фреймворк для разработки приложений добавлены компоненты для работы с Bluetooth, Advanced ALSA Audio Agent, Tuner и CAN;
  • Представлен AGL APIv2, соответствующий спецификациям OpenAPI;
  • Добавлен программный интерфейс для мониторинга;
  • Бизнес-логика работы приложения отделена от интерфейса HMI (Human Machine Interface);
  • В SDK добавлены шаблоны для быстрой разработки типовых приложений;
  • Проведена оптимизация базовых наборов поддержки оборудования (BSP, Board Support Package) на базе архитектур Intel, ARM32 и ARM64;
  • Добавлены новые BSP с поддержкой плат Renesas R-Car 3 и Qualcomm SnapDragon 820;
  • Внесены улучшения в реализацию домашнего экрана;
  • Добавлено приложение для тестирования шины CAN;
  • В приложение для осуществления звонков добавлена поддержка соединений Bluetooth HFP, а в медиаплеер - Bluetooth A2DP и AVRCP. В медиаплеер добавлено распознавание носителей USB и SD.

Дополнительно можно упомянуть создание рабочей группы Virtualization Expert Group (EG-VIRT), которая займётся разработкой новых профилей для применения дистрибутива UCB в системах телематики, приборных панелях и индикаторах на лобовом стекле (HUD). EG-VIRT подберёт гипервизор и разработает архитектуру виртуализации для AGL, которая позволит изолировать компоненты, влияющие на безопасность, от окружения информационно-развлекательной системы.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.automotivelinux.or...)
  2. OpenNews: Toyota Camry станет первым автомобилем, оснащённым платформой Automotive Grade Linux
  3. OpenNews: Организация Linux Foundation опубликовала автомобильный дистрибутив AGL UCB 3.0
  4. OpenNews: Linux Foundation представил автомобильный дистрибутив AGL UCB 2.0
  5. OpenNews: Форд, Мазда, Мицубиси и Субару подключились к разработке открытой автомобильной Linux-платформы
  6. OpenNews: Linux Foundation представил первый выпуск автомобильной платформы Automotive Grade Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: automotivelinux, agl, ucb
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  • 1.2, Аноним, 11:40, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Здравомыслие торжествует Ан нет, не полностью торжествует ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 11:51, 04/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Они гребаный BIND без ошибок написать не могут около 40 лет уже, а тут жизни люд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, iPony, 12:01, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну так обычно две системы используются.
    И система, которая управляет всякой музычкой, кондиционером не имеет прямой связи к важным системам.
     
  • 2.5, Аноним, 12:04, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Они, Организация Linux Foundation, к BIND отношения не имеют, его разрабатывает ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Andrey Mitrofanov, 12:20, 04/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    > Они гребаный BIND без ошибок написать не могут около 40 лет уже,
    > а тут жизни людей. Страшно чета.

    Уже решено [I]![/I]  Теперь s-d-resolved, и в него не могут без ошибок [I][U] совсем не [/U] 40 лет.[/I]

     

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