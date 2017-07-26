02.08.2017 23:08  Выпуск Chrome OS 60 с устранением уязвимости в WiFi-чипах Broadcom

Используемая в Wi-Fi чипах Broadcom операционная система не поддерживает встроенных средств для противостояния атакам, таких как ASLR, что упрощает эксплуатацию уязвимостей. С другой стороны чип имеет полный доступ к системной памяти, что позволяет после успешной атаки на Wi-Fi чип получить контроль и за основной операционной системой. В качестве альтернативных методов получения контроля за основной ОС также не исключаются эксплуатации уязвимостей в драйвере, обеспечивающем взаимодействие основной систем с прошивкой Wi-Fi чипа, а также подмена незашифрованного транзитного трафика.

Первые уязвимости в прошивке Wi-Fi SoC Broadcom были продемонстрированы в апреле, а на прошлой неделе на основе новой порции уязвимостей были подготовлены работающие эксплоиты. Уязвимость проявляется не только в Chrome OS, но и в любых других ОС, устанавливаемых на устройствах с беспроводными чипами Broadcom, включая Android и iOS.