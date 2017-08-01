The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

01.08.2017 22:14  Уязвимость в модулях управления телематикой автомобилей BMW, Ford, Infiniti и Nissan

В модулях управления телематикой (TCU, Telematics Control Module), оснащённых 2G-модемом на базе чипсета S-Gold 2 (PMB 8876), выявлены две уязвимости, которые позволяют выполнить код в контексте автомобильной информационной системы. TCU применяется для организации передачи данных о местоположении автомобиля, позволяя отслеживать перемещения через мобильное приложений или web-интерфейс.

Наиболее опасная уязвимость (CVE-2017-9633) позволяет обойти проверку идентификатора подписчика (TMSI), получить доступ к памяти устройства и организовать выполнение своего кода на baseband-процессоре TCU. Вторая уязвимость (CVE-2017-9647) позволяет получить контроль над TCU через передачу AT-команд, при наличии физического доступа к автомобилю. По утверждению автопроизводителей проблемы ограничиваются контролем за информационно-развлекательной подсистемой автомобиля и не могут повлиять на первичные подсистемы, критичные с точки зрения обеспечения безопасности (двигатель, тормоза, замки дверей).

Проблемы затрагивают некоторые модели BMW, выпущенные в 2009 и 2010 годах, ограниченное число автомобилей Ford, Nissan Leaf 2011-2015 годов выпуска, Infiniti JX35, QX50, QX60, Q70, M37/M56, QX56, QX80. Ford, Nissan и Infiniti уведомят владельцев проблемных моделей о необходимости посещения сервиса для бесплатного устранения уязвимостей путём деактивации модуля TCU (используемый в Nissan/Infinit сотовый оператор с прошлого года не предоставляет сервис 2G, а Ford уже перевёл 2G-модули в разряд устаревших, поэтому модули просто отключаются или заменяются). BMW устранит проблемы при очередном сервисном обслуживании.

  1. Главная ссылка к новости (https://ics-cert.us-cert.gov/a...)
  2. OpenNews: Уязвимости в информационных системах автомобилей Mazda и Subaru
  3. OpenNews: Атака, предоставляющая удалённый доступ к информационной системе автомобилей Nissan LEAF и NV200
  4. OpenNews: Организация Linux Foundation опубликовала автомобильный дистрибутив AGL UCB 3.0
  5. OpenNews: Вступили в силу поправки в DMCA, разрешающие изменение прошивок автомобилей
  6. OpenNews: Toyota Camry станет первым автомобилем, оснащённым платформой Automotive Grade Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: , bmw, ford, infiniti, nissan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Wolf, 22:31, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Да, странное время. Новость вроде бы про автомобили, но беспокоятся о ней айтишники.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList