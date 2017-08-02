02.08.2017 09:55  Релиз Red Hat Enterprise Linux 7.4

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|3.54, iPony, 13:11, 02/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Минусуют тут микрософтовские выродки или параноики-противники rhel,
Нет, тут просто минусуют. Вот видишь, написал плохие слова рядом с компанией <CENSORED> - сразу плюсы пошли.
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|2.25, fi, 11:56, 02/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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из личного опыта - SLES8 - при массовом копировании с диска на диск система падала. да и отзывчивостью не блистала - в отличии от… В RH, по моим наблюдением, более сильные разработчики ядра, да и тестирование на высоком уровне.
зы. у убунты теже проблемы с разработкой ядра (((
зы2. не дадут мне соврать )) люди из альтлинукс - они сами использовали ядра из RH
зы3. как и люди из оракл :)))))))
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|4.35, PnDx, 12:10, 02/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Они в lvm как раз _не_нормальные. Потому что "журнал наоборот" и fs-agnostic. (Есть ещё вариант устроить панику в ситуации недостатка ОЗУ.)
COW таки нужен, но редко и для этого ZoL собирает rpm прямо под RH ядра. 90% COW-кейсов это закрывает, а оставшиеся идут в SLES.
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|5.39, Crazy Alex, 12:27, 02/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Filesystem-agnostic - это, собственно, невелика проблема - в любом случае констистентность того, что на файловой системе - забота какой-то внешней логики, о которой FS ничего знать в принципе не может.
А вот насчёт "журнала наоборот" - можно поянсить?
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|6.44, PnDx, 12:41, 02/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> А вот насчёт "журнала наоборот" - можно поянсить?
1. Пришёл запрос "записать блок X в сектор N".
2. lvm читает текущее содержимое сектора N, затем пишет его в журнал.
3. lvm пишет блок X в сектор N.
4. Пришёл запрос "прочитать со снапшота сектор N.
5. LVM находит в журнале сектор N и отдаёт оттуда
6. Пришёл запрос "прочитать со снапшота сектор M (не менялся с момента создания снапшота).
7. lvm не находит сектор M в журнале и отдаёт с оригинала.
Отсюда имеем 2х+ провал по записи на раздел с одним подключенным "снапшотом". Учитывая, что снапшот обычно подключают не для развлечения, ситуация ещё грустнее (линейное чтение по всему разделу в процессе выполнение резервной копии де-факто оказывается чтением с 2-х разделов).
COW выбирают, когда изложенное выше перевешивает "нюансы", присущие (zfs|btrfs).
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|3.47, Crazy Alex, 12:55, 02/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Без журналирования - ext* (для ext2/3 ужрнал отключается). Вот насчёт сжатия - действительно любопытно, раз его нигде больше нет - может, причины есть для этого?
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|2.24, Andrey Mitrofanov, 11:49, 02/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>> Компания Red Hat приняла решение не выводить Btrfs в разряд полностью поддерживаемых в > А как-же Лёнина хотелка с пакетами?
С лёникной "хотелкой" всё отлично: деза-провокация вброшена, охочие до фантиков "современные прогрессивные разработчики" и конкуренты побежали по граблям. С лёнеными "релизами" всё то же самое...
> Горшкова побрили? :-)
Медаль ему дали и банку варенья, на секретном совещании.
...кто там про спрос на программеров спрашивал? Отделы пиара и дезинформацмм -- ждут.
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|2.30, Crazy Alex, 12:03, 02/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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RHEL - это промышленный дистрибутив и не предназначен для того, чтобы "осваивать сети и внутреннее устроство операционки". Тупо молотишь по мануалу (а не так, как тебе нравится) - и оно в большинстве случаев так же тупо и предсказуемо работает. Если хочешь чего-то странного - без проблем, вариантов масса - от LFS до генты, редхат-то тут при чём? Он не о том совершенно.
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|4.51, Crazy Alex, 13:03, 02/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Эти прослойки и упрощают - только совсем не этот случай.
Да, в знании системы всё равно надо останавливаться на каком-то уровне - и этот уровень повышается по мере усложнения задач. Это не заговор, это неизбежность = нельзя объять необъятное. Поэтому под задачу подбирается инструмент с нужным уровнем детальности/абстракций. Где-то это RHEL, где-то - работа напрямую без ОС вообще, а где-то - бизнес-логика, крутящаяся в облаке и понятия не имеющая, что за операционка используется.
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