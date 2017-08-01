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01.08.2017 10:06  Выпуск спецификации OpenGL 4.6

Консорциум Khronos, занимающийся разработкой графических стандартов, отметил двадцатипятилетие с момента основания стандарта OpenGL публикацией новой версии спецификации OpenGL 4.6, которая стала первым обновлением с момента появления графического API Vulkan, пришедшего на смену OpenGL. Для оценки возможностей новой версии API на реальном оборудовании компания NVIDIA выпустила бета-версию (381.26.11) драйвера с поддержкой OpenGL 4.6. Сообщается, что любые GPU NVIDIA для которых уже имеется поддержка OpenGL 4.5 являются совместимыми и с OpenGL 4.6. Из открытых драйверов к поддержке новой спецификации наиболее близки драйверы Intel i965, Nouveau (nvc0) и RadeonSI, в которых реализовано 5 из 11 новых расширений OpenGL 4.6.

Наиболее интересным новшеством OpenGL 4.6 является возможность обработки переносимого промежуточного представления шейдеров SPIR-V, изначально разработанного для API Vulkan. SPIR-V универсален для всех платформ и может применяться как для графики, так и для параллельных вычислений. SPIR-V подразумевает выделение отдельной фазы компиляции шейдеров в промежуточное представление, что позволяет создавать фронтэнды для различных высокоуровневых языков. На основе различных высокоуровневых реализаций отдельно генерируется единый промежуточный код, который может использоваться драйверами OpenGL, Vulkan и OpenCL без применения встроенного компилятора шейдеров. Избавление драйвера от компилятора шейдеров существенно упрощает драйвер, ускоряет загрузку кода для GPU и делает драйвер независимым от высокоуровневых языков разработки программ для GPU. Для преобразования шейдеров на языке GLSL в представление SPIR-V развивается компилятор glslang, в который уже добавлена поддержка GLSL 4.60.

В основной состав спецификации OpenGL 4.6 включено 11 расширений:

  • GL_ARB_gl_spirv и GL_ARB_spirv_extensions для стандартизации поддержки SPIR-V в OpenGL;
  • GL_ARB_indirect_parameters и GL_ARB_shader_draw_parameters для снижения нагрузки на CPU при выполнении операций в пакетном режиме, связанных с рендерингом большого числа геометрических примитивов;
  • GL_ARB_pipeline_statistics_query и GL_ARB_transform_feedback_overflow_query для стандартизации в OpenGL ранее специфичных для Direct3D средств для получения статистики о ходе выполнения шейдеров и отлавливания переполнения буферов;
  • GL_ARB_texture_filter_anisotropic (бывшее расширение GL_EXT_texture_filter_anisotropic) с реализацией метода улучшения визуального качества текстур, на который ранее распространялись патентные ограничения;
  • GL_ARB_polygon_offset_clamp (бывшее расширение GL_EXT_polygon_offset_clamp) для устранения часто встречающегося визуального артефакта "утечка света" (light leak), возникающего при отрисовке теней;
  • GL_ARB_shader_atomic_counter_ops и GL_ARB_shader_group_vote с реализацией дополнительных функций шейдеров, расширяющих функциональность и производительность решений для рабочего стола (реализация атомарных счётчиков и функции для ускорения композитинга на процессорах SIMD);
  • GL_KHR_no_error, позволяет снизить нагрузку на драйвер при выполнении операций, которые заведомо не могут привести к ошибке. При помощи данного расширения приложение может отключить код проверки ошибок в драйвере, что положительно сказывается на производительности;

Добавлено три новшества, которые в дальнейшем будут оформлены как расширения OpenGL:

Для улучшения переносимости с API Vulkan и Direct3D в спецификации OpenGL и OpenGL ES включена порция необязательных расширений для низкоуровневых манипуляций с объектами в памяти и управления синхронизацией выполнения операций с GPU: GL_EXT_memory_object* и GL_EXT_semaphore*. Указанные расширения позволяют импортировать в OpenGL-приложения объекты Vulkan для их привязки к текстурам или буферам в памяти. Для совместимости с Direct3D добавлено расширение GL_EXT_win32_keyed_mutex.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.khronos.org/news/p...)
  2. OpenNews: Опубликован графический стандарт Vulkan 1.0
  3. OpenNews: Доступны спецификация OpenGL ES 3.2 и набор расширений OpenGL 2015
  4. OpenNews: Khronos представил новый графический API Vulkan, идущий на смену OpenGL
  5. OpenNews: Выпуск спецификации OpenGL 4.5
  6. OpenNews: Выход спецификаций OpenGL 4.4 и OpenCL 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: khronos, opengl, spir-v
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  • 1.1, Crazy Alex, 11:22, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Кто в теме - объясните, зачем они тянут параллельно OpenGL и Vulkan?
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 11:26, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +/
    Как я понимаю это довольно разные вещи для разных применений Они мало пересекаю... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.6, Аноним, 11:46, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Не то чтобы не пересекаются Оба API - графические и предназначены для одного и ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.7, Аноним, 11:51, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –15 +/
    В попытках угнаться за производительностью DirectX был создан Vulkan Он всё ещё... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, Аноним, 12:25, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как можно сравнить, сливает ли vulkan в производительности DX 12 , если для vulk... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.24, XoRe, 13:31, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > В попытках угнаться за производительностью DirectX был создан Vulkan.

    Я бы посмотрел на производительность DirectX на смартфонах.

     
     
  • 5.43, Аноним, 15:41, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что, под DirectX копрофермы будут строиться медленнее ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.3, istepan, 11:30, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вулкан еще сырой и не везде поддерживается, а фишечки уже хочется.
     
  • 2.4, Аноним, 11:36, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что вулкан слишком сложен и когда-нибудь opengl перепишут поверх vulkan.
     
     
  • 3.47, Аноним, 15:57, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > когда-нибудь opengl перепишут поверх vulkan.

    Для weston через wayland


     
  • 2.5, Аноним, 11:43, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Не всем и не везде нужна низкоуровневость Vulksn-а И заранее прошу не предлагат... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, Аноним, 12:04, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Т е использовать для машины полиции серийный автомобиль, просто раскрашенный и ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.30, Аноним, 13:55, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Логично предположить что cad и иже с ними пользуется очень ограниченным подмноже... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.26, номия, 13:46, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    потому что могут.

    портировать код написанный под опенгл на вулкан не так то просто а для больших проектов так очень сложно, ибо надо перестраивать весь процесс разработки, искать новые инструменты и т.п. с другой стороны некоторые фичи вулкана оказалось не сложным добавить в опенгл( вот поддержка спир-в например) и старый код с огл 4.5 до 4.6 можно портировать с минимальными изменениями а он уже заработает быстрее..

     
  • 1.8, grayich, 11:52, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > которая стала первым обновлением с момента появления графического API Vulkan, пришедшего на смену OpenGL.

    вулкан не замена openGL, это совершенно разные штуки.

     
     
  • 2.9, kleem_head, 11:58, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ага, как в анекдоте Эй, вы, трое, идите оба сюда, ты что не понял, я тебе говор... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.10, Аноним, 12:00, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –7 +/
    DirectX, Vulkan и OpenGL - это три конкурирующих API, предназначенных для решени... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, grayich, 12:15, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    это временно тоже временно, и вообще, неудобно спать на потолке, одеяло спадает ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.15, Аноним, 12:26, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    И где связь В России дороги разбиты в хлам и никак не перейдут на Евро-3, в Гер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.20, Аноним, 12:51, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Категория:Стандарт_евродвигателя максимум Евро-6
     
  • 5.21, Ыр2.0, 12:56, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Эти все автострады под ремонтом. Едешь, только под 100 разогнался - ремонт участка, надо сбавить скорость и переехать на другую полосу. Постоянно заторы. То что там под 200 можно мчаться - миф.
     
     
  • 6.41, Аноним, 15:36, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И все немцы говорят по-русски с тамбовским акцентом.


     
  • 4.42, Аноним, 15:39, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И все геймеры внезапно перейдут со своих плоек и икскоробок на на Андроид Я в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.49, Аноним, 16:01, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А вообще так линукс захватывает десктоп и убивает винду с начала 2000-х тоже вре... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.14, Аноним, 12:26, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не DirectX, а Direct3D. Блин, лезут в спор, даже не выучив названия.
     
  • 3.27, номия, 13:49, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/

    > DirectX - высокоуровневый интерфейс, самый быстрый(с каких пор?), удобный.
    > OpenGL - высокоуровневый интерфейс, самый медленный(с каких пор?), удобный(с каких пор?).
    > Vulkan - низкоуровневый интерфейс, среднячок по производительности(сильное заявление), очень неудобный(скорее непривычный и инструментов разработки пока толком нет).
     
  • 1.16, Аноним, 12:40, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ATI RS600 потянет с Mesa на борту?
     
     
  • 2.19, iPony, 12:50, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > 2006 г

    Нет

     
  • 2.28, номия, 13:51, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > ATI RS600 потянет с Mesa на борту?

    там есть огл 4.5?

     
  • 2.33, 123, 14:35, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > ATI RS600

    Откуда вы такие на опеннете берётесь, в 2017-ом то году?

     
     
  • 3.34, A.Stahl, 14:41, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А пользователи Трайдента уже 10 лет как все мертвы, да?
     
     
  • 4.39, Аноним, 15:33, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Большинство пользователей линукс закупаются на помойке, но хотят, чтобы у них ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, Аноним, 12:44, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Иногда мне кажется, что дальнейшие релизы OpenGL начиная с версии 3 0 - заслуга ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, Аноним, 13:01, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Рассказывай почаще Фанбои такие смешные, когда делятся результатами своих размы... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.29, номия, 13:54, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Для оценки возможностей новой версии API на реальном оборудовании компания NVIDIA выпустила бета-версию (381.26.11) драйвера с поддержкой OpenGL 4.6.
    > Иногда мне кажется, что дальнейшие релизы OpenGL начиная с версии 3.0 -
    > заслуга одной только NVIDIA. Потому что кинокомпаниям на своих рендер-фермах достаточно
    > и 1.x.

    да не, просто у могут себе позволить держать отдельную группу прграммистов пилящих драйвер ещё до утверждения стандарта в нескольких вариантах реализации.

     
  • 1.18, Cap, 12:46, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ага, многие говорили за Vulkan "будущее", а сами продолжают теребить OpenGL. Программисты только недавно спохватились за чистый OpenGL, без лишнего мусора, узнав что такое Vulkan API. На "Евро-3" наконец то переходят.
     
     
  • 2.22, Аноним, 12:59, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Евро-3 это такая вещь, которая или везде, или нигде Потому что требует внесения... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.25, TalosDx, 13:37, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Настолько прав, что я даже не знаю, что думать. Хотя знаю.
    Нужно с-в-а-л-и-в-а-т-ь нафиг отсюда, и плевать, что все думают, и как критикуют, я знаю, что я прав и пофиг. Теперь осталось найти тех кто думают так же как и я.
     
     
  • 4.31, Аноним, 14:02, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Хотите на новом месте создать диаспору ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.37, Аноним, 15:21, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Хотите на новом месте создать диаспору?

    И устроить там третий мир?

     
  • 4.32, анонимоус, 14:11, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    точно точно! там всяко лучше
     
  • 3.35, Аноним, 15:12, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Иди кури конструкцию тепловоза, завсегдатай йэху мацквы.
     
     
  • 4.38, Аноним, 15:22, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Советского тепловоза ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.44, Аноним, 15:43, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Там без разницы Он от балды ляпнул, сам не зная что сказал При повышении мощно... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.45, Аноним, 15:53, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Во-во Просто оно не знает что основные железные дороги там построены японцами к... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.48, Аноним, 15:58, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ширина колеи не имеет никакого значения, пока нет прямой связи между двумя сетям... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.50, Аноним, 16:03, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Проблема в том что перешивку ведут уже 15 лет и в ближайшие 5 лет собираются зав... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.52, Аноним, 16:08, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А парнишка в очках, который с самим Президентом вась-вась в монастыре, тут пишет... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.54, Аноним, 16:18, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вы Сверхдержава 7 котлов от шахтеров это очень сверхдержавно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.51, Аноним, 16:04, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сейчас тебе бы поставляли вторые пентиумы 2002 года сборки Зато по дешёвке, что... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.55, Аноним, 16:19, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Чего так с потолка то Вообще цены не отдупляешь Какие вторые пентиумы даже для... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.40, Аноним, 15:36, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Чего за народ такой Живет в своей Жо WЖмеринке и рассуждает о Сахалине Чудик, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.46, Аноним, 15:53, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я в курсе В Японии тоже две колеи 1067 и 1435 , но подержанные тепловозы и ваг... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.53, Аноним, 16:16, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И не завершают перевод всей колеи на несовместимый стандарт В отличии от ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.36, Аноним, 15:18, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    У меня Ведьмак 3 летает на Волкане Настройки в пол - 60 fps на GTX 265 Естеств... весь текст скрыт [показать]
     

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