01.08.2017 10:06  Выпуск спецификации OpenGL 4.6

|
|
|
|
|
|2.26, номия, 13:46, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
потому что могут.
портировать код написанный под опенгл на вулкан не так то просто а для больших проектов так очень сложно, ибо надо перестраивать весь процесс разработки, искать новые инструменты и т.п. с другой стороны некоторые фичи вулкана оказалось не сложным добавить в опенгл( вот поддержка спир-в например) и старый код с огл 4.5 до 4.6 можно портировать с минимальными изменениями а он уже заработает быстрее..
|
|1.8, grayich, 11:52, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
> которая стала первым обновлением с момента появления графического API Vulkan, пришедшего на смену OpenGL.
вулкан не замена openGL, это совершенно разные штуки.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|5.21, Ыр2.0, 12:56, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Эти все автострады под ремонтом. Едешь, только под 100 разогнался - ремонт участка, надо сбавить скорость и переехать на другую полосу. Постоянно заторы. То что там под 200 можно мчаться - миф.
|
|3.27, номия, 13:49, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
> DirectX - высокоуровневый интерфейс, самый быстрый(с каких пор?), удобный.
> OpenGL - высокоуровневый интерфейс, самый медленный(с каких пор?), удобный(с каких пор?).
> Vulkan - низкоуровневый интерфейс, среднячок по производительности(сильное заявление), очень неудобный(скорее непривычный и инструментов разработки пока толком нет).
|
|
|
|2.29, номия, 13:54, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
>> Для оценки возможностей новой версии API на реальном оборудовании компания NVIDIA выпустила бета-версию (381.26.11) драйвера с поддержкой OpenGL 4.6.
> Иногда мне кажется, что дальнейшие релизы OpenGL начиная с версии 3.0 -
> заслуга одной только NVIDIA. Потому что кинокомпаниям на своих рендер-фермах достаточно
> и 1.x.
да не, просто у могут себе позволить держать отдельную группу прграммистов пилящих драйвер ещё до утверждения стандарта в нескольких вариантах реализации.
|
|1.18, Cap, 12:46, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
|
Ага, многие говорили за Vulkan "будущее", а сами продолжают теребить OpenGL. Программисты только недавно спохватились за чистый OpenGL, без лишнего мусора, узнав что такое Vulkan API. На "Евро-3" наконец то переходят.
|
|
|
|
|
|3.25, TalosDx, 13:37, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Настолько прав, что я даже не знаю, что думать. Хотя знаю.
Нужно с-в-а-л-и-в-а-т-ь нафиг отсюда, и плевать, что все думают, и как критикуют, я знаю, что я прав и пофиг. Теперь осталось найти тех кто думают так же как и я.
|