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31.07.2017 08:52  Фишинг-атака по захвату браузерных дополнений для встраивания в них вредоносного кода

Разработчики браузерного дополнения Copyfish предупредили о потере контроля за учётной записью, используемой для распространения дополнения в каталоге Chrome Web Store. Неизвестные злоумышленники захватили контроль за дополнением и выпустили новую версию, в которую встроили вредоносный код, осуществляющий подстановку навязчивых рекламных блоков и всплывающих окон на сайты. Copyfish насчитывает около 40 тысяч установок и представляет собой реализацию интегрированной в браузер системы распознавания текста (OCR), использующей облачный сервис ocr.space на базе OCR-библиотек Microsoft.

Ранее поставщики Adware практиковали покупку дополнений у авторов, которым надоело заниматься своим проектом. Но на примере Copyfish видно, что теперь они перешли к захвату дополнений через проведение фишинг-атак. В частности, разработчики Copyfish получили поддельное письмо от имени службы поддержки Chrome Web Store с предупреждением о необходимости устранения выявленных в коде дополнения проблем, в случае не исправления которых дополнение будет удалено из каталога.

В тексте была ссылка на тикет, которая указывала через систему коротких ссылок (bit.ly/2uFiL2o) на подставную форму аутентификации, после которой осуществлялся проброс на страницу обсуждения проблемы на сайте chromedev.freshdesk.com. Ссылка явно не бросалась в глаза, так как письмо было оформлено в HTML. Один из команды разработчиков не заметил подвоха и ввёл свои учётные данные в подставной форме аутентификации Google (форма открывалась со страницы "https://login.chrome-extensions.top/ServiceLogin/?https://chrome.google.com/webstore/developer/dashboard").

На следующий день разработчики обнаружили, что без их ведома была выпущена новая версия 2.8.5, содержащая блоки для подстановки рекламы, а управление дополнением привязано к другому аккаунту. Разработчики на себе ощутили проблему, заметив появление несвойственного просматриваемым сайтам всплывающего спама. Но исправить ситуацию они оказались не в силах, так как доступ к учётной записи был закрыт злоумышленниками. Попытки связаться с Google для возвращения доступа или блокировки дополнения пока не принесли успеха. Всем пользователям Copyfish для Chrome рекомендуется срочно отключить дополнение. Версия для Firefox не пострадала.

  1. Главная ссылка к новости (https://a9t9.com/blog/chrome-e...)
  2. OpenNews: Создатель вредоносного ПО блокировал отчёт о проблеме под предлогом нарушения авторских прав
  3. OpenNews: Зафиксирована скупка популярных браузерных дополнений для распространения вредоносного кода
  4. OpenNews: Дополнение Web of Trust уличено в продаже сведений о посещениях пользователей
  5. OpenNews: В браузерном дополнении Cisco WebEx выявлен URL, позволяющий выполнить код в системе
  6. OpenNews: Chrome-дополнение Particle было выкуплено у автора и превращено во вредоносное ПО
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: chrome, fishing, adware
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  • 1.1, iPony, 08:59, 31/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +7 +/
    > Попытки связаться с Google для решения проблемы или блокировки дополнения пока не принесли успеха

    Саппорт у гугла есть только для тех, кто хорошие деньги платит. Остальным роботы :D

     
     
  • 2.2, Аноним, 09:05, 31/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    ты что такое же может быть только в MS Google он компания добра всем добра ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.3, A.Stahl, 09:10, 31/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Желает. Поэтому предоставляет робота, а не блондинистую мегеру, которая в лучшем случае скажет: "Вы что, не видите -- у нас перерыв". Просто роботы пока туповаты. Но хоть не хамят.
     
  • 2.4, Аноним, 09:11, 31/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да уж, всегда думал, что с поддержкой у Google проблем нет, пока лично не столкн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, metakeks, 10:04, 31/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    То чувство, когда оказался прав, сказав, что лучший браузер = браузер + запрет третьих кук и рекламные адреса в файл хостс (:
     
     
  • 2.9, X4asd, 11:37, 31/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > То чувство, когда оказался прав, сказав, что лучший браузер = браузер + запрет третьих кук и рекламные адреса в файл хостс (:

    и причём тут расширение для распознования текста?

     
  • 1.6, Sfinx, 10:14, 31/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а гугель может и через год раздуплиться, он такой...
     
  • 1.7, Аноним, 10:52, 31/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Благодаря этой новости, я узнал, что для Firefox есть OCR-дополнение Давно напр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 11:38, 31/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А какое применение у ocr в браузере?
     
     
  • 3.11, Аноним, 11:53, 31/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну, например, чтобы картинку с текстом на чужом языке распознать, чтобы потом пе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, A.Stahl, 11:13, 31/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мы хваткой рутовой
    Во имя htop
    Выскребем нафиг
    Дополнений ад
    Пусть Гугл грозит
    Пусть Билли следит
    Всем им недолго
    Осталось идти
     
  • 1.12, Аноним, 12:41, 31/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Неужели ещё остались идиоты, открывающие короткие ссылки ... весь текст скрыт [показать]
     

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