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25.07.2017 20:49  В Firefox добавлен CSS-движок Stylo, написанный на языке Rust

В ночные сборки Firefox добавлен новый CSS-движок Stylo, развиваемый в рамках проекта Quantum, в котором производится работа по переносу в браузер возможностей, изначально развиваемых для движка Servo. Stylo написан на языке Rust и примечателен распараллеливанием обработки стилей CSS. Для включения нового CSS-движка в about:config следует установить опцию layout.css.servo.enabled=true.

Наиболее заметным эффектом после включения Stylo отмечается увеличение скорости обработки страниц, так как разные CSS-стили обрабатываются параллельно, не блокируя друг друга. В настоящее время работа сосредоточена по оттачиванию кодовой базы и стабилизации Stylo - открытыми остаётся 68 известных проблем, 18 из которых имеют характер блокирующих выпуск. Разработчики намерены оперативно устранить данные проблемы и задействовать Stylo в Firefox 57, запланированном на ноябрь и примечательным модернизацией оформления браузера и полным переходом на WebExtensions.

Тем временем, в ближайшем выпуске Firefox 55, который выйдет 8 августа, будут включены наработки другой инициативы Quantum - Flow, в рамках которой развиваются дополнительные оптимизации для увеличения производительности интерфейса пользователя. Тестирование бета-версии Firefox 55 показало существенное ускорение работы со вкладками и сокращение времени запуска. Тестирование проводилось с профилем, содержащим 1691 (!) вкладку. Если в прошлые выпуски запуск браузера со столь огромным числом вкладок занимал 5-8 минут, то в Firefox 55 ситуация изменилась и на запуск ушло всего 15 cекунд, а потребление памяти снизилось в 4 раза (с 2 до 0.5 Гб, без фактической загрузки содержимого всех страниц).

Из ожидающих внедрения инициатив проекта Quantum также можно отметить Quantum DOM, который обеспечит распараллеливание операций с DOM (Document Object Model). JavaScript-код для разных вкладок и iframe будет выполняться параллельно в отдельных нитях, что позволит увеличить отзывчивость браузера при использовании большого числа открытых вкладок. Для переключения между нитями будет задействован встроенный планировщик совместной многозадачности, переключающий контекст в "безопасные" моменты, например, при вызове функций и в вершине каждой итерации циклов, что позволит минимизировать использование блокировок. Дополнительно планируется реализовать эвристические методы для остановки выполнения кода во второстепенных фоновых вкладках, а также предоставить интерфейс для блокирования бесконечного зацикливания и снижения приоритета ресурсоёмких скриптов.

Текущий браузерный движок Firefox не может в полной мере задействовать потенциал современных многоядерных систем из-за изначального использования однопоточных схем обработки контента. В частности, при обработке одной страницы однопоточным остается связанный с DOM (Document Object Model) внутренний API, функции формирования содержимого окна, парсинга HTML и выполнения JavaScript. Использование Rust позволяет разбить код DOM и рендеринга на более мелкие подзадачи, которые могут выполняться параллельно и более эффективно использовать ресурсы многоядерных CPU. Кроме эффективного распараллеливания операций, используемые в Rust технологии безопасного программирования позволят кардинально поднять уровень безопасности.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.nightly.mozilla.o...)
  2. OpenNews: Проект Mozilla представил Quantum, комбинированный браузерный движок для Firefox
  3. OpenNews: На 2016 год запланировано задействование в Firefox кода на языке Rust и движка Servo
  4. OpenNews: Разработчики Firefox представили браузер Tofino, использующий технологии Chromium
  5. OpenNews: Началось формирование ночных сборок браузерного движка Servo
  6. OpenNews: В Firefox появилась многопроцессная обработка контента и Quantum Compositor
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: stylo, servo, firefox, rust
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  • 1.1, Аноним, 22:04, 25/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Я не пишу на С СPP, но почему-то уверен, что дело не в языке Поправьте, если ош... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, НяшМяш, 22:09, 25/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +9 +/
    Просто в ржавчине реализация комбинации "многопоточность+безопасность" будет менее трудозатратной, чем написание того же самого на старых-добрых. Тем более, рефакторинг большой кучи легаси кода бывает куда сложнее, чем написание нового с продуманной архитектурой.
     
     
  • 3.4, Аноним, 22:11, 25/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я бы поспорил, новое поколение новый косяки... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.12, НяшМяш, 23:14, 25/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Я бы поспорил, новое поколение новый косяки

    Не без этого. Но пройдёт немало времени, чтобы Servo\Stylo сравнялся по косякам со старым движком.

     
  • 2.3, Аноним, 22:10, 25/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Как писавший на C C могу сказать - конечно на чем-то странном и кривом можно п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.17, Аноним, 00:11, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Нет, дело в отсутствии в природе программистов, умеющих писать на С СPP А сами ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Аноним, 22:35, 25/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Модернизация оформления браузера Всё, кроме линуха Приличная часть экрана иде... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 22:37, 25/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –5 +/
    В общем, лучше использовать хром Даже хоть будет следить за мной корпорация зл... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.19, th3m3, 00:51, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Юзай глобальное меню.
     
  • 1.7, kvaps, 22:37, 25/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот это уже интересно.
    Неужели CSS-движок дает такой выхлоп по скрости и памяти?
     
     
  • 2.8, Аноним, 22:40, 25/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А ты внимательно читал? Уверен что "такой" выхлоп как-то связан с CSS?
     
  • 1.10, Аноним, 23:01, 25/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Получается в одном из релизов это сломали, теперь починили и выдают за фичу ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, pda, 01:36, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет, получается 2.0 по нынешним меркам умел чуть меньше, чем ни хрена. Он и ACID 2 то проходить только с версии 3.0 начал. А как известно, самая быстрая программа та, которая ничего не делает. :)
     
  • 1.13, Аноним, 23:17, 25/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Звучит многообещающе, пока сложно сказать, что получится в итоге, но уже точно в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, th3m3, 00:52, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это действительно стоит того. Уделает Хром. И любителям хрома больше нечем будет крыть. Ведь уже нельзя будет сказать, что Firefox якобы тормозит ;)
     
     
  • 3.26, pda, 01:37, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В отместку за Rust, Google перепишет Chrome на Go. :-D
     
  • 1.15, Аноним, 23:40, 25/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Все ускоряют и ускоряют файерфокс, а он все тормозит и тормозит
     
     
  • 2.18, Я. Р. Ош, 00:51, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Значит это не он, а ты.
     
  • 2.20, VINRARUS, 00:52, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня не тормозит. Как включить тормоза правильно?
     
     
  • 3.23, Аноним, 01:09, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Попользоваться с полгода каким-нибудь ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нетормозным приложением, и п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, Аноним, 01:04, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    То есть по сути с 2ГБ до 0 5ГБ снизилось потребление памяти на загрузку ОДНОЙ ст... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.24, Дуплик, 01:21, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Про Wayland что слышно?
     

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