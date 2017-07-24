24.07.2017 21:33  Выпуск децентрализованного коммуникационного клиента Ring 1.0

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|1.5, nc, 21:53, 24/07/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Хорошо, чем больше такого децентрализованного софта тем лучше; но было бы неплохо рассмотреть например в сравнении с Tox.
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|2.10, Дмитрий, 22:39, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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До ума их будут долго доводить. Практика опенсорса показывает, что частенько нормальными выходят лишь те проекты, которые финансируются богатой компанией. А самими проектами уже на этапе проектировки архитектуры занимаются спецы, а не энтузиасты just for fun. Я пробовал и скайп, и вайбер, и токс, и ринг, чтобы связываться с другими. Проблемы везде - от еле слышимого звука до пропадающего или попиксельного изображения. Видимо, кризис и на менеджерах сказывается.) Интересно, есть в природе проект мессенджера с аудио, видеозвонками и прочим, к чему привык современный пользователь, но без слежки, с шифрованием и без зондов? Ну и конечно, с открытым кодом.
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|3.11, trdm, 22:56, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Интересно, есть в природе проект мессенджера с аудио, видеозвонками и прочим, к чему привык современный пользователь, но без слежки, с шифрованием и без зондов? Ну и конечно, с открытым кодом.
есть. Тет-а-Тет. Или фейс-ту-фейс.
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|3.21, Наноним, 00:21, 25/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Riot работает на WebRTC, то есть с видеозвонками и аудио там всё ровно так же как в хэнгаутсе (то есть хорошо. Смотри подкаст Люндука). E2E опционально, слежка – ну хз. Там и клиент и сервер под пермиссивными лицензиями, аудит был, при этом проект и финансово, и по прочим показателям популярности/привычности в такой жопе, что если поймают на слежке/зондах, и проекту и компании мгновенно придёт конец без шансов на реабилитацию.
Есть ещё Linphone – попытка собрать все костыли за 30 лет разработки sip в нечто современно-приемлемое. Мы тестили, к компьютеру по кабелю – норм, даже збс, но с адаптивным битрейтом в случае, если хотя бы один из участников конференции сидит с мобильника – полная жопа (периодически пропадает звук, или даже падает всё приложение, не выдержав несовршенства мира).
Как-то так.
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|2.12, Anonplus, 23:02, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Tox, вроде, вполне доведён. За то, когда разработчики клиентов реализуют те или иные фичи, разработчики ядра Tox не в ответе (как, например, Линус Торвальдс не отвечает за то, когда те или иные механизмы, предоставляемые ядром Linux будут задействованы в том или ином дистрибутиве).
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