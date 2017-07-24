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24.07.2017 21:33  Выпуск децентрализованного коммуникационного клиента Ring 1.0

Представлен стабильный выпуск децентрализованной коммуникационной платформы Ring 1.0, развиваемой в рамках проекта GNU. В отличие от традиционных коммуникационных клиентов Ring способен передавать сообщения без обращения к внешним серверам через организацию прямого соединения между пользователями с применением оконечного шифрования (End-to-end, ключи присутствуют только на стороне клиента) и аутентификации на основе сертификатов X.509. Код распространяется под лицензией GPLv3. Бинарные сборки подготовлены для GNU/Linux (Debian, Ubuntu, Fedora), Windows, macOS и Android.

Кроме защищённого обмена сообщениями, программа позволяет совершать голосовые и видео-звонки, создавать телеконференции, обмениваться файлами, организовывать совместный доступ к файлам и содержимому экрана. Программа поддерживает различные кодеки (G711u, G711a, GSM, Speex, Opus, G.722) и протоколы (ICE, SIP, TLS), обеспечивает надёжное шифрование видео, голоса и сообщений. Имеется режим совместимости с программными телефонами на базе SIP, который может использоваться для совершения звонков при помощи SIP-аккаунта. Из сервисных функций можно отметить переадресацию и удержание вызовов, запись звонков, история вызовов с поиском, автоматический контроль громкости, интеграция с адресными книгами GNOME и KDE.

Для идентификации пользователя в Ring применяется децентрализованный глобальный механизм аутентификации учётных записей, основанный на реализации адресной книги в форме блокчейна (применяются наработки проекта Ethereum). Один идентификатор пользовтеля (RingID) может использоваться одновременно на нескольких устройствах и позволяет связываться с пользователем независимо от того, какое из устройств активно, без необходимости поддержания разных идентификаторов на смартфоне и ПК. Адресная книга, отвечающая за трансляцию имён в RingID, хранится на группе узлов, поддерживаемых разными участниками, в том числе можно запустить свой узел для поддержания локальной копии глобальной адресной книги (Ring также реализует отдельную внутреннюю адресную книгу, поддерживаемую клиентом).

Для адресации пользователей в Ring применяется протокол OpenDHT (распределённая хэш таблица), без применения централизованных реестров c информацией о пользователях. Основу Ring составляет фоновый процесс LibRing, который отвечает за обработку соединений, организацию связи, работу с видео и звуком. Взаимодействие с LibRing построено при помощи библиотеки LibRingClient, которая служит основой для построения клиентского ПО и предоставляет всю типовую функциональность, не привязанную к интерфейсу пользователя и платформам. Поверх LibRingClient создаются непосредственно клиентские приложения, что позволяет достаточно просто создавать и поддерживать различные интерфейсы.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.savoirfairelinux....)
  2. OpenNews: Децентрализованный коммуникационный клиент Ring присоединился к проекту GNU
  3. OpenNews: Tor развивает сервис мгновенного обмена сообщениями, защищённый от слежки
  4. OpenNews: Открыта часть серверного кода сервиса мгновенного обмена сообщениями Wire
  5. OpenNews: Доступна система обмена сообщениями Briar, способная работать в режиме P2P
  6. OpenNews: Проект Tox развивает свободную альтернативу Skype
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ring
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  • 1.1, Аноним, 21:40, 24/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +9 +/
    Отлично! Сейчас скомпилирую, установлю и некому будет писать.
     
     
  • 2.14, Анонин, 23:21, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Ширпотреб правит миром
     
  • 1.2, Аноним, 21:42, 24/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    electron-based?
     
     
  • 2.4, d000, 21:52, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +6 +/
    gtk/qt на выбор
     
  • 2.6, антончик, 22:08, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    нет, возрадуйся!
     
  • 1.3, Аноним, 21:42, 24/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Практика показывает, что не способен На том же ЛОРе уже хватает комментов о том... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, nc, 21:53, 24/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Хорошо, чем больше такого децентрализованного софта тем лучше; но было бы неплохо рассмотреть например в сравнении с Tox.
     
     
  • 2.7, Аноним, 22:09, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    не думаю Есть мнение, что это всё гебня выпускает конкурентов по настоящему защ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, Аноним, 23:30, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Несомненно А Столлман так вообще NSA возглавляет ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, KOT040188, 22:26, 24/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Retroshare, tox, ring, Briar… Какой следующий? Может хоть один довести до ума?
     
     
  • 2.10, Дмитрий, 22:39, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    До ума их будут долго доводить. Практика опенсорса показывает, что частенько нормальными выходят лишь те проекты, которые финансируются богатой компанией. А самими проектами уже на этапе проектировки архитектуры занимаются спецы, а не энтузиасты just for fun. Я пробовал и скайп, и вайбер, и токс, и ринг, чтобы связываться с другими. Проблемы везде - от еле слышимого звука до пропадающего или попиксельного изображения. Видимо, кризис и на менеджерах сказывается.) Интересно, есть в природе проект мессенджера с аудио, видеозвонками и прочим, к чему привык современный пользователь, но без слежки, с шифрованием и без зондов? Ну и конечно, с открытым кодом.
     
     
  • 3.11, trdm, 22:56, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Интересно, есть в природе проект мессенджера с аудио, видеозвонками и прочим, к чему привык современный пользователь, но без слежки, с шифрованием и без зондов? Ну и конечно, с открытым кодом.

    есть. Тет-а-Тет. Или фейс-ту-фейс.

     
  • 3.21, Наноним, 00:21, 25/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Riot работает на WebRTC, то есть с видеозвонками и аудио там всё ровно так же как в хэнгаутсе (то есть хорошо. Смотри подкаст Люндука). E2E опционально, слежка – ну хз. Там и клиент и сервер под пермиссивными лицензиями, аудит был, при этом проект и финансово, и по прочим показателям популярности/привычности в такой жопе, что если поймают на слежке/зондах, и проекту и компании мгновенно придёт конец без шансов на реабилитацию.

    Есть ещё Linphone – попытка собрать все костыли за 30 лет разработки sip в нечто современно-приемлемое. Мы тестили, к компьютеру по кабелю – норм, даже збс, но с адаптивным битрейтом в случае, если хотя бы один из участников конференции сидит с мобильника – полная жопа (периодически пропадает звук, или даже падает всё приложение, не выдержав несовршенства мира).

    Как-то так.

     
  • 2.12, Anonplus, 23:02, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Tox, вроде, вполне доведён. За то, когда разработчики клиентов реализуют те или иные фичи, разработчики ядра Tox не в ответе (как, например, Линус Торвальдс не отвечает за то, когда те или иные механизмы, предоставляемые ядром Linux будут задействованы в том или ином дистрибутиве).
     
     
  • 3.17, Аноним, 23:31, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Tox не вполне доведён 8212 в roadmap, например, написать спецификацию протоко... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.19, Аноним, 23:35, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В Tox вроде как до сих пор не реализовали возможность использования одного аккау... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, Анонин, 23:22, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Как минимум два забыл


     
  • 2.18, Аноним, 23:32, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    доведи.
     
  • 1.9, Аноним, 22:32, 24/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А есть все то же самое, только совсем без шифрования?
     
     
  • 2.13, anonymous, 23:16, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    webrtc
     
     
  • 3.22, Наноним, 00:23, 25/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > webrtc

    ЛПП. Вебртк шифруется через TLS по умолчанию.

     
  • 1.20, Аноним, 00:14, 25/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что-то его в F-Droid аж с февраля не обновляли.
     

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