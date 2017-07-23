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23.07.2017 22:36  Для 94% пакетов Debian обеспечена возможность повторяемой сборки

Разработчики Debian подвели итоги трёх лет работы над обеспечением повторяемых сборок пакетов в дистрибутиве. В настоящее время обеспечена повторяемость сборки 94% пакетов в репозитории Debian Stretch/amd64, в сумме насчитывающем 24822 пакетов. Для около 1300 пакетов поддержка повторяемых сборок пока не доступна, но для многих из них уже подготовлены патчи, решающие проблему, которые пока не рассмотрены сопровождающими пакетов.

Проделана большая работа по созданию файлов .buildinfo с описанием специфики базового сборочного окружения для различных бинарных пакетов, которое необходимо воссоздать для генерации идентичного исполняемого файла. Обычно в .buildinfo приводится такая сопутствующая информация, как точные версии пакетов-зависимостей, устанавливаемая при сборке локаль, эталонное время сборки и параметры запуска сборочного процесса. Для обеспечения повторяемых сборок требуется учитывать множество нюансов, таких как использование неизменного состава и версий сборочного инструментария, идентичный набор опций и настроек по умолчанию, сохранение порядка сборки файлов (применение тех же методов сортировки), исключение добавления компилятором непостоянной служебной информации, такой как случайные значения, ссылки на файловые пути и данные о дате и времени сборки.

Напомним, что повторяемые сборки позволяют убедиться, что распространяемые бинарные файлы собраны из предоставляемых исходных текстов и не содержат скрытых изменений. Повторяемые сборки являются важным звеном обеспечения безопасности, так как дают любому пользователю возможность убедиться в том, что предлагаемые дистрибутивом сборки байт в байт совпадает со сборками, собранными лично из исходных текстов. Без возможности проверить тождественность бинарной сборки пользователю остаётся лишь слепо доверять чужой сборочной инфраструктуре, компрометация компилятора или сборочного инструментария в которой может привести к подстановке скрытых закладок.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: В NetBSD обеспечена поддержка повторяемых сборок
  3. OpenNews: Фонд СПО пересмотрел список приоритетных свободных проектов
  4. OpenNews: Корпорации профинансируют обеспечение повторяемых сборок пакетов в дистрибутивах
  5. OpenNews: Ведущие корпорации профинансируют создание повторяемых сборок Debian и средства выявления ошибок в СПО
  6. OpenNews: Для 83% пакетов в основном репозитории Debian доказана тождественность сборок исходным текстам
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: debian, build
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  • 1.1, DA, 22:58, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –8 +/
    Чем только не занимаются люди, чтобы не разворачивать прозрачный сборочный класт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, zloykakpes, 23:03, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Возьмём launchpad, всё открыто, можем доверять пакетам оттуда? Нет. Прозрачно? Да.
    Возьмём репозиторий debian — всё собрано и мы теперь почти всё можем проверить, что собрано так, как надо.
     
     
  • 3.4, DA, 23:13, 23/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Я бы доверился LP не лучший пример, если не худший, сборочного кластера , а не ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 23:39, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Офигеть А я-то думал, что в Debian такой проблемы нет Впрочем, может, они заод... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 23:43, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Именно Debian должен быть национальным дистрибутивом Не альты, росы, астры или ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 23:50, 23/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Проект Debian скоро научится использовать AUR. :D (Arch 42tw)
     
     
  • 2.8, Аноним, 01:12, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А зачем им помойка, если у них и так пакетов хватает?
     

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