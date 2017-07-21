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21.07.2017 10:13  Mozilla развивает свою систему распознавания речи

В рамках проекта по развитию собственной открытой системы распознавания речи компания Mozilla ввела в строй сервис Common Voice, нацеленный на организацию совместной работы по накоплению базы голосовых шаблонов, учитывающей всё разнообразие голосов и манер речи. Пользователям предлагается озвучить выводимые на экран фразы или поучаствовать в оценке качества данных, добавленных другими пользователями.

Целью инициативы является накопление 10 тысяч часов c записями различного произнесения типовых фраз человеческой речи. На основе полученных данных будет сформирована открытая и бесплатная база данных, которую без ограничений можно будет использовать в системах машинного обучения и в исследовательских проектах. В текущем виде база Common Voice формируется только для английского языка, но в дальнейшем планируется запустить аналогичные проекты по сбору голосовой информации и для других языков.

В настоящее время исследователям и разработчикам доступны только ограниченные наборы, а стоимость полноценных коллекций голосовых выборок исчисляется десятками тысяч долларов, что сильно тормозит независимые исследования в области распознавание речи. Например, накопленная база может оказаться полезной для других открытых проектов в области распознавания речи, таких как ххhttps://cmusphinx.github.io/ Sphinx]], Kaldi, VoxForge, ISIP, HTK и Julius.

Сервис запущен как дополнение к более глобальному проекту, в рамках которого планируется выпустить полностью свободную систему распознавания речи, которая использует современные методы машинного обучения. В отличие от уже имеющихся решений проект Mozilla подразумевает построение и открытие качественной модели для систем машинного обучения, а также реализацию расширенных алгоритмов для более точного выделения речи при наличии постороннего шума. В основе проекта Mozilla лежит движок DeepSpeech, реализованный с использованием открытой компанией Google платформы машинного обучения TensorFlow. DeepSpeech реализует в коде одноимённую архитектуру распознавания речи, предложенную исследователями из компании Baidu.

Система DeepSpeech значительно проще традиционных систем и при этом обеспечивает более высокое качество распознавания при наличии постороннего шума. Из достоинств также отмечается отсутствие необходимости подключения отдельных компонентов для моделирования различных отклонений, таких как шум, эхо и особенности речи. DeepSpeech не использует традиционные акустические модели и концепцию фонем, вместо которых предлагается использовать хорошо оптимизированную систему машинного обучения на основе нейронной сети. По уровню ошибок DeepSpeech демонстрирует заметно лучшие результаты, по сравнению с коммерческими системами Google Speech, Bing Speech и Apple Dictatio.

Обратной стороной DeepSpeech является то, что для получения качественного распознавания данная архитектура требует значительно большего объёма данных для осуществления обучения и их разнородного качества (недостаточно просто диктовки фраз в студии, нужны варианты в реальных условиях с разными голосами, шумами, фоновой речью, акцентом и т.п.). Уже существующие открытые проекты, такие как LibriSpeech, уже накопили базу в примерно 1 тысячу часов, в то время как для достижения приемлемого уровня ошибок в DeepSpeech требуется как минимум 10 тысяч часов. Кроме того, данные LibriSpeech в основном отражают только каноническое произношение носителем языка, в то время как проект Mozilla пытается охватить любые произношения и обеспечить хороший уровень распознавания английского языка не только для американцев и англичан.

Для использования распознавания речи в online-приложениях и на мобильных устройствах Mozilla разрабатывает систему Pipsqueak, представляющую собой серверное решение на основе архитектуры DeepSpeech. Для взаимодействия с движком планируется использовать Web Speech API. При этом движок будет достаточно легковесным и способным работать даже на портативных системах, таких как Raspberry Pi 3.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Тестовый выпуск свободной системы распознавания речи Simon 0.4.80
  3. OpenNews: Facebook представил модульную систему машинного обучения Caffe2
  4. OpenNews: Выпуск системы машинного обучения TensorFlow 1.0 и классификатора изображений ResNeXt
  5. OpenNews: Представлен Sirius, открытый персональный ассистент, напоминающий Apple Siri и Google Now
  6. OpenNews: Выпуск spaCy 1.0, библиотеки для обработки информации на естественном языке
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: voice, speech, mozilla
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  • 1.1, Аноним, 10:42, 21/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Вот системы распознавания речи мозилле и не хватало. Теперь заживем.
     
     
  • 2.2, Аноним, 10:47, 21/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Если мозилла оставит браузер в покое, или даже вернёт как было, и займётся распо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.10, Аноним, 11:33, 21/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Аноним не знает, что распознавание речи - это часть современного бровайзера htt... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 10:57, 21/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Лишь бы браузером не заниматься (с) opennet-user
     
  • 1.4, iPony, 11:05, 21/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тут всякие линуксоиды будут бугуртить как всегда о не нужности.
    Но на самом деле это круто, и в этом будущее.
    Рекомендую потыкать палочкой https://mycroft.ai - можно поставить на ту же Raspberry Pi

    PS: а особо продвинутые могут предзаказать Марка Первого https://mycroft-ai.backerkit.com/hosted_preorders/83518 - будет помогать по дому

     
     
  • 2.7, Zoolander, 11:30, 21/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    По-русски понимает?
     
  • 1.5, Аноним, 11:14, 21/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если они сделают, что-то получше, чем в остальных, то удачи им А если это очере... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Pinkie, 11:30, 21/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Они что, занимаются чем угодно, лишь бы браузер не пилить?
     
     
  • 2.9, Аноним, 11:32, 21/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И это прекрасно!
     
  • 1.8, Аноним, 11:31, 21/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Мозилла поможет корпорации бабла с записями проклятий юзеров.
     

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