18.07.2017 23:26  Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

Компания Oracle опубликовала плановый выпуск обновлений своих продуктов (Critical Patch Update), нацеленный на устранение критических проблем и уязвимостей. В июльском обновлении в сумме устранено 308 уязвимостей. В выпуске Java SE 8u141 устранено 32 проблемы с безопасностью, 28 из которых могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации. 10 уязвимостям присвоен критический уровень опасности (CVSS Score 9 и выше). 16 проблем проявляются только на клиентских системах (запуск в браузере Java Web Start и Java-апплеты) и 10 затрагивают как клиентов, так и серверные конфигурации Java. Кроме проблем в Java SE, наличие уязвимостей обнародовано и в других продуктах Oracle, в том числе: 24 уязвимости в MySQL (максимальный уровень опасности 6.5). Проблемы устранены в выпусках MySQL Community Server 5.7.19, 5.6.37 и 5.5.57.

8 уязвимостей в Solaris (максимальный уровень опасности 9.8). В том числе устранена критическая уязвимость (CVE-2017-3632) в rpc.cmsd, позволяющая удалённому атакующими выполнить код с привилегиями пользователя root. Информация о данной проблеме была получена в результате утечки коллекции эксплоитов АНБ, в которых данная уязвимость фигурировала под кодовым именем "EASYSTREET";

14 уязвимостей в VirtualBox (максимальная степень опасности 8.8). Уязвимости устранены в сегодняшнем обновлении VirtualBox 5.1.24.



