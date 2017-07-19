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18.07.2017 23:26  Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

Компания Oracle опубликовала плановый выпуск обновлений своих продуктов (Critical Patch Update), нацеленный на устранение критических проблем и уязвимостей. В июльском обновлении в сумме устранено 308 уязвимостей.

В выпуске Java SE 8u141 устранено 32 проблемы с безопасностью, 28 из которых могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации. 10 уязвимостям присвоен критический уровень опасности (CVSS Score 9 и выше). 16 проблем проявляются только на клиентских системах (запуск в браузере Java Web Start и Java-апплеты) и 10 затрагивают как клиентов, так и серверные конфигурации Java.

Кроме проблем в Java SE, наличие уязвимостей обнародовано и в других продуктах Oracle, в том числе:

  • 24 уязвимости в MySQL (максимальный уровень опасности 6.5). Проблемы устранены в выпусках MySQL Community Server 5.7.19, 5.6.37 и 5.5.57.
  • 8 уязвимостей в Solaris (максимальный уровень опасности 9.8). В том числе устранена критическая уязвимость (CVE-2017-3632) в rpc.cmsd, позволяющая удалённому атакующими выполнить код с привилегиями пользователя root. Информация о данной проблеме была получена в результате утечки коллекции эксплоитов АНБ, в которых данная уязвимость фигурировала под кодовым именем "EASYSTREET";
  • 14 уязвимостей в VirtualBox (максимальная степень опасности 8.8). Уязвимости устранены в сегодняшнем обновлении VirtualBox 5.1.24.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/oracl...)
  2. OpenNews: Компания Oracle переносит выпуск Java 9 на осень
  3. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Компания Oracle передаёт среду разработки NetBeans сообществу Apache
  5. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: oracle
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  • 1, Аноним, 00:42, 19/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Кроме того, что мы узнали от АНБ, инфы об уязвимостях, конечно, нет?
     

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