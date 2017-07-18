18.07.2017 12:12  Выпуск SalesPlatform Vtiger CRM 7 с полностью переработанным пользовательским интерфейсом

Команда российских разработчиков SalesPlatform выпустила значительный релиз популярной в СНГ свободной платформы автоматизации бизнеса - SalesPlatform Vtiger CRM 7. SalesPlatform Vtiger CRM позволяет реализовать средства автоматизации продаж, в том числе формировать полный цикл первичных документов процесса продаж в соответствии с требованиями российского законодательства (Счета, Счета-фактуры, Накладные, Акты об оказанных услугах), а также предлагает дополнительные модули для управление складом, поддержки клиентов, управления проектами, интеграции с телефонией и т.п. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией Vtiger Public License 1.2 (вариант Mozilla Public License 1.1). Новая версия системы примечательна полной переработкой пользовательского интерфейса, который впитал все современные тенденции в построении пользовательских интерфейсов и реализован в соответствии с концепцией Material Design. Кроме нового интерфейса также также можно отметить следующие нововведения: Переработан способ подачи информации в карточках, позволяющий сконцентрироваться на важной информации и сократить количество переходов для получения необходимых данных.

Поддержка нескольких рабочих столов с виджетами.

Реализована возможность редактирования записей в списковом представлении, что избавляет от необходимости обязательного перехода к детальному просмотру карточки.

Комментарии теперь могут содержать вложения, реализовано изменение комментариев с указанием причины изменения, а также отображение в одной ленте комментариев к связанным карточкам.

Из Документа доступен переход к связанным с Обращениям, Контрагентами и другим карточкам.

Доработана система тегов, позволяющая организовать произвольную наглядную классификацию информации в системе.

Реализован быстрый доступ к списку Задач, календарный вид теперь отображает и События, и Задачи с датой и временем. Список задач позволяет наглядно группировать дела по срочности с поддержкой перетаскивания.

Значениям выпадающих списков теперь можно присваивать цвета, что способствует ускорению восприятия информации.

Система прав доступа теперь позволяет отдельно настраивать права для создания и для изменения карточек.



