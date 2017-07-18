The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

18.07.2017 12:12  Выпуск SalesPlatform Vtiger CRM 7 с полностью переработанным пользовательским интерфейсом

Команда российских разработчиков SalesPlatform выпустила значительный релиз популярной в СНГ свободной платформы автоматизации бизнеса - SalesPlatform Vtiger CRM 7. SalesPlatform Vtiger CRM позволяет реализовать средства автоматизации продаж, в том числе формировать полный цикл первичных документов процесса продаж в соответствии с требованиями российского законодательства (Счета, Счета-фактуры, Накладные, Акты об оказанных услугах), а также предлагает дополнительные модули для управление складом, поддержки клиентов, управления проектами, интеграции с телефонией и т.п. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией Vtiger Public License 1.2 (вариант Mozilla Public License 1.1).

Новая версия системы примечательна полной переработкой пользовательского интерфейса, который впитал все современные тенденции в построении пользовательских интерфейсов и реализован в соответствии с концепцией Material Design.

Кроме нового интерфейса также также можно отметить следующие нововведения:

  • Переработан способ подачи информации в карточках, позволяющий сконцентрироваться на важной информации и сократить количество переходов для получения необходимых данных.
  • Поддержка нескольких рабочих столов с виджетами.
  • Реализована возможность редактирования записей в списковом представлении, что избавляет от необходимости обязательного перехода к детальному просмотру карточки.
  • Комментарии теперь могут содержать вложения, реализовано изменение комментариев с указанием причины изменения, а также отображение в одной ленте комментариев к связанным карточкам.
  • Из Документа доступен переход к связанным с Обращениям, Контрагентами и другим карточкам.
  • Доработана система тегов, позволяющая организовать произвольную наглядную классификацию информации в системе.
  • Реализован быстрый доступ к списку Задач, календарный вид теперь отображает и События, и Задачи с датой и временем. Список задач позволяет наглядно группировать дела по срочности с поддержкой перетаскивания.
  • Значениям выпадающих списков теперь можно присваивать цвета, что способствует ускорению восприятия информации.
  • Система прав доступа теперь позволяет отдельно настраивать права для создания и для изменения карточек.


  1. Главная ссылка к новости (http://community.salesplatform...)
  2. OpenNews: Новая версия пакета интеграции SalesPlatform Vtiger CRM с Asterisk и FreePBX
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива свободной CRM-системы SalesPlatform Vtiger CRM 6.4
  4. OpenNews: SugarCRM становится проприетарным продуктом
  5. OpenNews: Выпуск SuiteCRM, полностью открытой альтернативы проприетарной версии SugarCRM
  6. OpenNews: Релиз открытой CRM-системы vtiger CRM 5.2.0
Автор новости: SalesPlatform
Тип: Программы
Ключевые слова: vtiger, crm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Sabakwaka, 20:28, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    EspoCRM.
     
  • 2, Аноним, 21:32, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    php 7 поддерживает?
     
  • 3, Аноним, 22:30, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Как там интеграция с астериском?
     
  • 4, Некто, 22:54, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Больше всего понравилось среди зависимостей nmap
     
  • 5, Аноним, 23:04, 18/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Подскажите пожалуйста Не троллинг Интерфейс хорош и это я старпёр Или на пе... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList