12.07.2017 21:57  Компания Базальт СПО представила дистрибутив Simply Linux 8

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|1.6, Sluggard, 23:20, 12/07/2017 [ответить] [смотреть все]
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> видеопрогрыватель Smplayer
Давно шкурка стала проигрывателем? Бэкэндом он кого тянет с собой: MPlayer, MPV или обоих?
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|1.7, Sluggard, 23:23, 12/07/2017 [ответить] [смотреть все]
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Системные требования радуют:
> от 25 Гб свободного места на HDD для install-версии и от 10 Гб — для live
Чот я слегка прифигел...
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|2.16, Michael Shigorin, 00:34, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Системные требования радуют:
>> от 25 Гб свободного места на HDD для install-версии и от 10 Гб — для live
> Чот я слегка прифигел...
Это при авторазбивке, когда разумней попросить больше и оставить резерв, чем упихиваться "под ноль" и при первом же apt-get update налететь на нехватку места на корне.
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|3.18, Sluggard, 00:41, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Это при авторазбивке, когда разумней попросить больше и оставить резерв, чем упихиваться
> "под ноль" и при первом же apt-get update налететь на нехватку
> места на корне.
Почему бы об этом не упомянуть там?
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|4.21, Michael Shigorin, 00:49, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> Это при авторазбивке
> Почему бы об этом не упомянуть там?
Много текста, который умеющие бить руками всё равно, скорее всего, не прочитают.
Или полагаете, что стоит хотя бы намекнуть одним словом?
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|5.25, Sluggard, 01:01, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Много текста, который умеющие бить руками всё равно, скорее всего, не прочитают.
> Или полагаете, что стоит хотя бы намекнуть одним словом?
Думаю, стоит. А то возникает ощущение, что это реально системе под себя надо столько. Я потому и удивился — подумал, чего это такого надо напихать на 25 гигов, и сколько вообще весит образ.
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|1.9, anonymous, 23:32, 12/07/2017 [ответить] [смотреть все]
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>Базальт СПО
>СПО
>лицензионного договора не передающего право на распространение дистрибутива
Хоть бы название сменили. Позор, товарищи.
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|4.30, Sluggard, 02:09, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Их лицуха, как я понимаю, касается составного продукта под названием Simply Linux. Каковое название, скорее всего, ещё и зарегистрировано, как торговая марка. То есть распространять компоненты из состава дистра ты можешь сколько угодно, и даже перепилить их сборку, сделав свою, на основе дистра, и распространять. Но называть это именно Simply можешь только с разрешения владельца ™.
У Canonical примерно то же самое с Ubuntu.
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|2.19, Michael Shigorin, 00:44, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> ..какой унылый и пошлый лозун на скрине..
Предложите бодрый и радостный?
> Видимо - не нужно, поскольку ничего там кардинально не поменялось. В первом
> выпуске Симпли была потрясающа, в следующих нацались траблы, кракозябры,
Вот здесь хорошо бы подробней, в идеале со ссылками на баги; заранее благодарен.
> прожорливые приложения.
Разумеется, gtk3 и новации браузеров тут вообще ни при чём.
> Кентавр 6 этой вашей симпли 100 очков вперед даст и по памяти, и по качеству.
Вот только собрать там что-то браузерное сильно новее firefox esr 17 будет сложно (я собирал, если что). Бинарные сборки того же фокса заработают, но воспроизводимыми на этом дистрибутиве уже не будут без титанических усилий и вывертов (для начала с питоном).
Т.е. прекрасно понимаю Ваше негодование, но оно не по адресу... надеюсь, сами понимаете.
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