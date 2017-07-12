12.07.2017 21:57  Компания Базальт СПО представила дистрибутив Simply Linux 8

Компания Базальт СПО объявила о выходе дистрибутива Simply Linux 8.0, построенного на основе восьмой платформы BaseALT. Продукт распространяется в рамках лицензионного договора, не передающего право на распространение дистрибутива, но позволяющего без ограничений использовать систему физическим и юридическим лицам. Дистрибутив поставляется в сборках для архитектур i586 и x86_64, и может работать на системах с 512 Мб ОЗУ.

Simply Linux представляет собой простую в работе систему с классическим рабочим столом на основе Xfce 4.12, предоставляющую полную русификацию интерфейса и большинства приложений. Дистрибутив предназначен для корпоративных рабочих станций и домашних систем. В состав входит входит набор приложений, специально подобранный с учетом предпочтений российских пользователей, а также расширенный набор драйверов и кодеков.

Из компонентов дистрибутива отмечаются ядро Linux 4.9.34, системный менеджер Systemd 230, браузер Chromium 59, почтовый клиент Thunderbird 45.8.0, офисный пакет LibreOffice 5.2.7, графический редактор GIMP 2.8.20, музыкальный проигрыватель Audacious 3.8.2, клиент для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 2.10.12, видеопрогрыватель Smplayer 17.6.0, программа для записи CD/DVD Brasero 3.12.1, Wine 2.8, Xorg 1.18.4, Mesa 17.1.3, Compiz 0.9.13.1, NetworkManager 1.6.2.