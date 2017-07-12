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12.07.2017 21:57  Компания Базальт СПО представила дистрибутив Simply Linux 8

Компания Базальт СПО объявила о выходе дистрибутива Simply Linux 8.0, построенного на основе восьмой платформы BaseALT. Продукт распространяется в рамках лицензионного договора, не передающего право на распространение дистрибутива, но позволяющего без ограничений использовать систему физическим и юридическим лицам. Дистрибутив поставляется в сборках для архитектур i586 и x86_64, и может работать на системах с 512 Мб ОЗУ.

Simply Linux представляет собой простую в работе систему с классическим рабочим столом на основе Xfce 4.12, предоставляющую полную русификацию интерфейса и большинства приложений. Дистрибутив предназначен для корпоративных рабочих станций и домашних систем. В состав входит входит набор приложений, специально подобранный с учетом предпочтений российских пользователей, а также расширенный набор драйверов и кодеков.

Из компонентов дистрибутива отмечаются ядро Linux 4.9.34, системный менеджер Systemd 230, браузер Chromium 59, почтовый клиент Thunderbird 45.8.0, офисный пакет LibreOffice 5.2.7, графический редактор GIMP 2.8.20, музыкальный проигрыватель Audacious 3.8.2, клиент для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 2.10.12, видеопрогрыватель Smplayer 17.6.0, программа для записи CD/DVD Brasero 3.12.1, Wine 2.8, Xorg 1.18.4, Mesa 17.1.3, Compiz 0.9.13.1, NetworkManager 1.6.2.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
  2. OpenNews: Представлены дистрибутивы Centaurus 7.0 и Simply Linux 7.0 на основе Седьмой платформы Альт Линукс
  3. OpenNews: Компания ALT Linux объявила о запуске проекта Simply Linux
  4. OpenNews: Изменение лицензионного договора для коммерческих сборок ALT Linux
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутивов Альт Рабочая станция 8.1
  6. OpenNews: Выпущена Восьмая платформа BaseALT (p8)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: simply, linux, altlinux
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  • 1.1, Аноним, 22:28, 12/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    nobody cares
     
     
  • 2.15, Michael Shigorin, 00:32, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    То-то столько вопросов было, пока sem@ был загружен другими проектами...
     
  • 1.2, Аноним, 22:36, 12/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    интересно, кто его расширял и чем ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.24, Michael Shigorin, 00:58, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> а также расширенный набор драйверов и кодеков
    > интересно, кто его расширял и чем?

    mailto:sem@

     
  • 1.3, Аноним, 22:39, 12/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Просто быть особенным - это, видимо, think different по-нашему А в качестве... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Noteme, 22:52, 12/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    А что там под словом особенным Нефтяная труба с льющейся из нее тонкой струйк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, Michael Shigorin, 00:57, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вспомнился анекдот, который "доктор, откуда у вас такие картинки?!".  Даже не знаю, что тут сказать.

    Хотя вообще-то подоплека смены компании изложена вот здесь: https://www.basealt.ru/about/news/archive/view/bazalt-spo-pervaja-rossiiskaja- -- нефть на Бутырке всё так же не фонтанирует, в отличие от фантазий иных доверчивых и легко эксплойтящихся из-за недостаточной проверки пользовательского ввода комментаторов вот прям здесь.

     
  • 1.6, Sluggard, 23:20, 12/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > видеопрогрыватель Smplayer

    Давно шкурка стала проигрывателем? Бэкэндом он кого тянет с собой: MPlayer, MPV или обоих?

     
  • 1.7, Sluggard, 23:23, 12/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Системные требования радуют:

    > от 25 Гб свободного места на HDD для install-версии и от 10 Гб — для live

    Чот я слегка прифигел...

     
     
  • 2.16, Michael Shigorin, 00:34, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Системные требования радуют:
    >> от 25 Гб свободного места на HDD для install-версии и от 10 Гб — для live
    > Чот я слегка прифигел...

    Это при авторазбивке, когда разумней попросить больше и оставить резерв, чем упихиваться "под ноль" и при первом же apt-get update налететь на нехватку места на корне.

     
     
  • 3.18, Sluggard, 00:41, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Это при авторазбивке, когда разумней попросить больше и оставить резерв, чем упихиваться
    > "под ноль" и при первом же apt-get update налететь на нехватку
    > места на корне.

    Почему бы об этом не упомянуть там?

     
     
  • 4.21, Michael Shigorin, 00:49, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Это при авторазбивке
    > Почему бы об этом не упомянуть там?

    Много текста, который умеющие бить руками всё равно, скорее всего, не прочитают.
    Или полагаете, что стоит хотя бы намекнуть одним словом?

     
     
  • 5.25, Sluggard, 01:01, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Много текста, который умеющие бить руками всё равно, скорее всего, не прочитают.
    > Или полагаете, что стоит хотя бы намекнуть одним словом?

    Думаю, стоит. А то возникает ощущение, что это реально системе под себя надо столько. Я потому и удивился — подумал, чего это такого надо напихать на 25 гигов, и сколько вообще весит образ.

     
  • 1.8, Celcion, 23:28, 12/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В чем особенность, кроме нескучных обоев?
     
     
  • 2.20, Michael Shigorin, 00:48, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > В чем особенность,

    http://altlinux.org/simply

    > кроме нескучных обоев?

    Обои в этом выпуске официально так себе (предлагал барышням один вариант, но он был признан слишком кардинальным изменением за ~неделю до выпуска; возможно, за действительно хорошую идею я бы даже заплатил своих денег или сделал ещё чего хорошего взамен).

     
     
  • 3.29, Celcion, 01:57, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну так ведь я про то и говорю Там просто набор общих фраз То есть, не указаны ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, anonymous, 23:32, 12/07/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >Базальт СПО
    >СПО
    >лицензионного договора не передающего право на распространение дистрибутива

    Хоть бы название сменили. Позор, товарищи.

     
     
  • 2.10, Sluggard, 23:37, 12/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Не, ну пользуются-то СПО. Так что всё по делу. :)
     
  • 2.17, Michael Shigorin, 00:39, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Предложил мелкую правку новости -- торрент всё так же выложен официально, а огра... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.28, trolleybus, 01:38, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А эти ограничения разве не нарушают GPL (часть компонентов, в частности, само ядро под GPL же)?
     
     
  • 4.30, Sluggard, 02:09, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Их лицуха, как я понимаю, касается составного продукта под названием Simply Linux. Каковое название, скорее всего, ещё и зарегистрировано, как торговая марка. То есть распространять компоненты из состава дистра ты можешь сколько угодно, и даже перепилить их сборку, сделав свою, на основе дистра, и распространять. Но называть это именно Simply можешь только с разрешения владельца ™.
    У Canonical примерно то же самое с Ubuntu.
     
  • 1.11, Михрютка, 23:51, 12/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Продукт распространяется в рамках лицензионного договора (https://www.basealt.ru/fileadmin/user_upload/license_simply.pdf),
    > не передающего право на распространение дистрибутива, но позволяющего без ограничений
    > использовать физическим и юридическим лицам.

    https://www.youtube.com/watch?v=6FZEl3RoOY8

     
  • 1.12, Аноним, 00:02, 13/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я удивлён: уже куча комментариев, и никто не написал "НЕ НУЖНО"?
     
     
  • 2.22, Michael Shigorin, 00:53, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я удивлён: уже куча комментариев, и никто не написал "НЕ НУЖНО"?

    Авторам #5 и #14 это давно написали в п. 6 http://wiki.opennet.ru/ForumHelp -- но до них не дошло, увы.

    А в народе симплик вообще-то заслуженно любят, судя по отзывам в самых неожиданных местах.

     
     
  • 3.26, Аноним, 01:01, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тогда вопрос по существу зачем вы выкатили ЭТО Я не буду даже вспоминать об об... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Аноним, 00:08, 13/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    какой унылый и пошлый лозун на скрине Видимо - не нужно, поскольку ничего та... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Michael Shigorin, 00:44, 13/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > ..какой унылый и пошлый лозун на скрине..

    Предложите бодрый и радостный?

    > Видимо - не нужно, поскольку ничего там кардинально не поменялось. В первом
    > выпуске Симпли была потрясающа, в следующих нацались траблы, кракозябры,

    Вот здесь хорошо бы подробней, в идеале со ссылками на баги; заранее благодарен.

    > прожорливые приложения.

    Разумеется, gtk3 и новации браузеров тут вообще ни при чём.

    > Кентавр 6 этой вашей симпли 100 очков вперед даст и по памяти, и по качеству.

    Вот только собрать там что-то браузерное сильно новее firefox esr 17 будет сложно (я собирал, если что).  Бинарные сборки того же фокса заработают, но воспроизводимыми на этом дистрибутиве уже не будут без титанических усилий и вывертов (для начала с питоном).

    Т.е. прекрасно понимаю Ваше негодование, но оно не по адресу... надеюсь, сами понимаете.

     
  • 1.27, Аноним, 01:08, 13/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Наконец-то NIH и нескучность обоев официально зафиксирована в слогане Так побед... весь текст скрыт [показать]
     

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