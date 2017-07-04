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04.07.2017 22:33  Релиз Proxmox VE 5.0, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

Доступен релиз Proxmox Virtual Environment 5.0, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix XenServer. Размер установочного iso-образа 556 Мб.

Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса : поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication).

В новом выпуске:

  • Пакетная база обновлена до Debian 9.0 "Stretch" (прошлая версия была основана на Debian 8.0 "Jessie");
  • Задействовано ядро Linux 4.10, обновлены QEMU 2.9 и LXC 2.0.8;
  • Реализована возможность асинхронной репликации хранилища между несколькими узлами кластера. Функция работает при использовании ZFS;
  • Обновлены шаблоны построения изолированных окружений на базе Debian, Ubuntu, CentOS, Fedora, OpenSUSE, Arch Linux, Gentoo и Alpine;
  • Улучшена работа удалённой консоли noVNC;
  • В состав включена реализация распределённой файловой системы Ceph 12.1.0;
  • Внесены улучшения в web-интерфейс: улучшены средства фильтрации и пакетного выполнения операций, обеспечен показ адресов USB и Host PCI;
  • Улучшен установочный ISO-образ, в инсталляторе расширены средства обработки сетевых дисков и повторного использования дисков;
  • Добавлена поддержка Live-миграции с локальным хранилищем через QEMU;
  • Упрощены процедуры импорта виртуальных машин от различных гипервизоров, включая VMware и Hyper-V. Импорт осуществляется при помощи новой команды "qm importdisk".


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.proxmox.com/thre...)
  2. OpenNews: Релиз Proxmox VE 4.4, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  3. OpenNews: Релиз Proxmox VE 4.3, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  4. OpenNews: Релиз Proxmox VE 4.2, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  5. OpenNews: Релиз Proxmox VE 4.1, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
  6. OpenNews: Релиз Proxmox VE 4.0, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: proxmox, virtual
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  • 1, commiethebeastie, 22:47, 04/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    А теперь предлагаю пройти квест, поставить её на компьютер в режиме UEFI с видеокартой ASpeed.
     
  • 2, Анонимко, 23:08, 04/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Поддержку софт-рэйд наконец запилили?
     
     
  • 3, Аноним, 23:11, 04/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    реализована в виде установки debian + proxmox
     

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