04.07.2017 22:33  Релиз Proxmox VE 5.0, дистрибутива для организации работы виртуальных серверов

Доступен релиз Proxmox Virtual Environment 5.0, специализированного Linux-дистрибутива на базе Debian GNU/Linux, нацеленного на развертывание и обслуживание виртуальных серверов с использованием LXC и KVM, и способного выступить в роли замены таких продуктов, как VMware vSphere, Microsoft Hyper-V и Citrix XenServer. Размер установочного iso-образа 556 Мб. Proxmox VE предоставляет средства для развёртывания полностью готовой системы виртуальных серверов промышленного уровня с управлением через web-интерфейс, рассчитанный на управление сотнями или даже тысячами виртуальных машин. Дистрибутив имеет встроенные инструменты для организации резервного копирования виртуальных окружений и доступную из коробки поддержку кластеризации, включая возможность миграции виртуальных окружений с одного узла на другой без остановки работы. Среди особенностей web-интерфейса : поддержка безопасной VNC-консоли; управление доступом ко всем доступным объектам (VM, хранилище, узлы и т.п.) на основе ролей; поддержка различных механизмов аутентификации (MS ADS, LDAP, Linux PAM, Proxmox VE authentication). В новом выпуске: Пакетная база обновлена до Debian 9.0 "Stretch" (прошлая версия была основана на Debian 8.0 "Jessie");

Задействовано ядро Linux 4.10, обновлены QEMU 2.9 и LXC 2.0.8;

Реализована возможность асинхронной репликации хранилища между несколькими узлами кластера. Функция работает при использовании ZFS;

Обновлены шаблоны построения изолированных окружений на базе Debian, Ubuntu, CentOS, Fedora, OpenSUSE, Arch Linux, Gentoo и Alpine;

Улучшена работа удалённой консоли noVNC;

В состав включена реализация распределённой файловой системы Ceph 12.1.0;

Внесены улучшения в web-интерфейс: улучшены средства фильтрации и пакетного выполнения операций, обеспечен показ адресов USB и Host PCI;

Улучшен установочный ISO-образ, в инсталляторе расширены средства обработки сетевых дисков и повторного использования дисков;

Добавлена поддержка Live-миграции с локальным хранилищем через QEMU;

Упрощены процедуры импорта виртуальных машин от различных гипервизоров, включая VMware и Hyper-V. Импорт осуществляется при помощи новой команды "qm importdisk".



