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04.07.2017 20:45  Открыт код сервиса мгновенного обмена сообщениями Gitter

Открыты исходные тексты сервиса для создания чатов и мгновенного обмена сообщениями Gitter, ориентированного на общение пользователей GitHub. В марте этого года Gitter был куплен компанией GitLab, развивающей одноимённую открытую платформу для организации совместной работы с Git-репозиториям, которая сразу заявила о намерении перевести сервис в разряд открытых продуктов. Теперь обещание выполнено и код всех компонентов Gitter, включая серверный бэкенд и многочисленные модули, открыт под лицензией MIT.

Открытие кода позволяет всем заинтересованным лицам присоединиться к разработке Gitter и запустить на своём оборудовании сервисы чатов для общения разработчиков, похожие на Gitter. Проект написан на языке JavaScript и платформы Node.js. Для хранения данных применяются документо-ориентированная СУБД MongoDB, СУБД для хранения данных в виде графов Neo4J и хранилище данных в оперативной памяти Redis. Для индексации и поиска применяется движок ElasticSearch. Инструкция по развёртыванию системы на базе Gitter пока подготовлена только для macOS, но поддерживается запуск в Linux и Windows.

Gitter позволяет организовать общение разработчиков в привязке к репозиториям GitHub, а также некоторым другим сервисам, таким как Jenkins, Travis и Bitbucket (в разработке находится поддержка GitLab). Из особенностей Gitter можно выделить:

  • Cохранение истории общения с возможностью поиска в архиве и навигации по месяцам;
  • Наличие версий для Web, настольных систем, Android и iOS;
  • Возможность подсоединения к чату при помощи IRC-клиента;
  • Удобная система ссылок на объекты в Git-репозиториях;
  • Поддержка использования разметки Markdown в тексте сообщений;
  • Возможность подписки на чат-каналы;
  • Отображение статуса пользователей и информации о пользователе с GitHub;
  • Поддержка привязки к сообщениям о проблемах (#номер для ссылки на issue);
  • Средства для пакетной отправки уведомлений с обзором новых сообщениях на мобильное устройство;
  • Поддержка прикрепления файлов к сообщениям.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: GitLab объявил о покупке Gitter и планирует открыть его код
  3. OpenNews: Gitorious закрывается и переходит в руки GitLab
  4. OpenNews: Уязвимость в GitLab, позволяющая прочитать содержимое системных файлов
  5. OpenNews: Инцидент с СУБД проекта GitLab
  6. OpenNews: GitLab запустил зеркало GNU Savannah
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gitter, gitlab
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  • 1, A.Stahl, 21:07, 04/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    >Проект написан на языке JavaScript и платформы Node.js. Инструкция ... подготовлена только для macOS

    Ух-х-х, хипстерами-то как завоняло... Дустом их, дустом! Махоркой!

     
  • 2, Аноним, 21:17, 04/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Отправлять сообщения командами git commit / git push ?
     

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