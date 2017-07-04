04.07.2017 20:45  Открыт код сервиса мгновенного обмена сообщениями Gitter

Открыты исходные тексты сервиса для создания чатов и мгновенного обмена сообщениями Gitter, ориентированного на общение пользователей GitHub. В марте этого года Gitter был куплен компанией GitLab, развивающей одноимённую открытую платформу для организации совместной работы с Git-репозиториям, которая сразу заявила о намерении перевести сервис в разряд открытых продуктов. Теперь обещание выполнено и код всех компонентов Gitter, включая серверный бэкенд и многочисленные модули, открыт под лицензией MIT. Открытие кода позволяет всем заинтересованным лицам присоединиться к разработке Gitter и запустить на своём оборудовании сервисы чатов для общения разработчиков, похожие на Gitter. Проект написан на языке JavaScript и платформы Node.js. Для хранения данных применяются документо-ориентированная СУБД MongoDB, СУБД для хранения данных в виде графов Neo4J и хранилище данных в оперативной памяти Redis. Для индексации и поиска применяется движок ElasticSearch. Инструкция по развёртыванию системы на базе Gitter пока подготовлена только для macOS, но поддерживается запуск в Linux и Windows. Gitter позволяет организовать общение разработчиков в привязке к репозиториям GitHub, а также некоторым другим сервисам, таким как Jenkins, Travis и Bitbucket (в разработке находится поддержка GitLab). Из особенностей Gitter можно выделить: Cохранение истории общения с возможностью поиска в архиве и навигации по месяцам;

Наличие версий для Web, настольных систем, Android и iOS;

Возможность подсоединения к чату при помощи IRC-клиента;

Удобная система ссылок на объекты в Git-репозиториях;

Поддержка использования разметки Markdown в тексте сообщений;

Возможность подписки на чат-каналы;

Отображение статуса пользователей и информации о пользователе с GitHub;

Поддержка привязки к сообщениям о проблемах (#номер для ссылки на issue);

Средства для пакетной отправки уведомлений с обзором новых сообщениях на мобильное устройство;

Поддержка прикрепления файлов к сообщениям.



