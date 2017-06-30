30.06.2017 23:12  Лицензии GPLv3 исполнилось 10 лет

Фонд свободного ПО празднует десять лет с момента выхода лицензии GPLv3, внёсшей такие новшества, как средства для противодействия тивоизации (привязки программного обеспечения к оборудованию) и заключению дискриминационных патентных соглашений (патент может быть лицензирован для GPLv3 кода только на условиях повсеместного и бесплатного использования). GPLv3 также предоставляет защиту от патентных исков от поставщика GPLv3-продукта - если фирма поставляет GPLv3-компоненты, то она не может предъявить судебный иск против пользователей данных компонентов, обвинив их в нарушении патентов в данном ПО или в обходе средств защиты интеллектуальной собственности.

По оценке компании Black Duck около 7% открытых проектов используют лицензию GPLv3, которая находится на 4 месте в рейтинге и уступает лицензиям MIT (32%), GPLv2.0 (18%) и Apache 2.0 (14%). По статистике GitHub лицензия GPLv3 используется в 8.88% проектах, размещённых в данном сервисе.



