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30.06.2017 23:12  Лицензии GPLv3 исполнилось 10 лет

Фонд свободного ПО празднует десять лет с момента выхода лицензии GPLv3, внёсшей такие новшества, как средства для противодействия тивоизации (привязки программного обеспечения к оборудованию) и заключению дискриминационных патентных соглашений (патент может быть лицензирован для GPLv3 кода только на условиях повсеместного и бесплатного использования). GPLv3 также предоставляет защиту от патентных исков от поставщика GPLv3-продукта - если фирма поставляет GPLv3-компоненты, то она не может предъявить судебный иск против пользователей данных компонентов, обвинив их в нарушении патентов в данном ПО или в обходе средств защиты интеллектуальной собственности.

По оценке компании Black Duck около 7% открытых проектов используют лицензию GPLv3, которая находится на 4 месте в рейтинге и уступает лицензиям MIT (32%), GPLv2.0 (18%) и Apache 2.0 (14%). По статистике GitHub лицензия GPLv3 используется в 8.88% проектах, размещённых в данном сервисе.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.fsf.org/blogs/licen...)
  2. OpenNews: В течении недели на GPLv3 перешли 116 проектов.
  3. OpenNews: Число проектов с лицензией GPLv3 превысило 5000
  4. OpenNews: Разработчики избегают лицензии GPLv3
  5. OpenNews: 33% проектов уже перешли на GPLv3
  6. OpenNews: Один из авторов GPLv3 представил лицензию GPL.next
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gpl
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  • 1.1, trolleybus, 23:31, 30/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    С днем рождения!
    (P.S. Так и хочется спеть Happy Birthday, но проклятые авторские права не позволяют комбинировать эту песню с GPL)  
     
     
  • 2.3, trolleybus, 23:33, 30/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    P.P.S. Срок действия все-таки истек, поэтому все же споем
     
  • 1.2, Аноним, 23:33, 30/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –5 +/
    https www linux org ru news linux-general 2023354 В принципе, это всё что нужн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, rpm, 00:08, 01/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > https://www.linux.org.ru/news/linux-general/2023354
    >>Линус Торвальдс назвал создателей GPL3 - фонд свободного ПО (FSF) - кучей лицемеров, и сравнивает их с религиозными фанатиками.
    > В принципе, это всё что нужно знать об этой лицензии.

    Торвальдс неправ

     
  • 2.6, AlexYeCu_not_logged, 00:09, 01/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Линус Торвальдс назвал создателей GPL3…
    >В принципе, это всё что нужно знать об этой лицензии.

    Фанатики, говоришь?

     
  • 1.4, Константавр, 23:44, 30/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    День лицензии в пустую прошёл... Ого, ей уж десять?
     
  • 1.7, Андрей, 01:00, 01/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Уже целых 10 лет! А Ядро всё ещё никак не доедет. А так можно было бы освободить андроидофоны из рабства и вернуть им статус обычной хоть и носимой ЭВМ.
     
     
  • 2.8, Аноним, 01:14, 01/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >  освободить
    > у Корпорации Добра

    Мечтать не вредно.

     

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