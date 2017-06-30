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30.06.2017 10:37  Выпуск Minoca 0.4, операционной системы для потребительских интернет-устройств

Состоялся релиз операционной системы Minoca 0.4, ориентированной на потребительские интернет-устройства и встраиваемую технику. Код распространяется под лицензией GPLv3. Сборки подготовлены для архитектур x86, ARMv6 и ARMv7, в том числе сформированы загрузочные образы для плат Raspberry Pi 1/2/3, BeagleBone Black, Asus C201, PandaBoard и Galileo, а также эмулятор на основе QEMU.

Операционная система примечательна низким потреблением ресурсов и способна работать на оборудовании с 5 Мб ОЗУ. Система также изначально нацелена на обеспечение минимального энергопотребления и использует встроенные средства для переключения режимов процессоров, влияющих на потребление энергии, а также может минимизировать число пробуждений фоновых процессов в условиях простоя, что позволяет дольше находиться в глубоких режимах экономии энергопотребления.

Minoca имеет событийно-ориентированную архитектуру, поддерживает многопроцессорные конфигурации, вытесняющую многозадачность, сетевой, беспроводной и USB стеки, файловую систему FAT, ACPI, AHCI, ATA, SD/MMC. Пользователям предоставлен набор драйверов для различных контроллеров, сетевых адаптеров и компонентов аппаратных платформ.

Система модульная - подсистемы ядра отделены друг от друга, а взаимодействие с оборудованием абстрагировано, что позволяет поставлять для разных архитектур единое унифицированное ядро, расширяемое через систему надстроек. Драйверы устройств не привязаны к ядру и оформляются в виде универсальных исполняемых файлов, не зависящих от версии ядра (обновление ядра не требует обновления драйверов) и загружаемых по необходимости.

Для разработки приложений предлагается POSIX-подобный интерфейс, благодаря которому в Minoca уже удалось собрать множество существующих популярных пакетов. В настоящее время для установки из специального репозитория доступно более 260 приложений, среди которых GCC, Python 2.7/3.5, Perl, PHP, Ruby, Lua, zsh, bash, binutils, boost, cmake, vim, emacs, git, apache httpd, nginx, MySQL, PostgreSQL, Node.js, OpenLDAP, OpenSSH, unbound, X.Org, GTK+, miniDLNA, Mesa, SDL. Для установки и обновления программ задействован пакетный менеджер opkg, также применяемый в OpenEmbedded и OpenWrt. В качестве командной оболочки и для выполнения shell-скриптов проектом развивается интерактивный интерпретатор Chalk.

Ключевые новшества Minoca 0.4:

  • Реализация графического режима и простого пользовательского окружения на базе X.Org, Mesa3D, GTK+, SDL и оконного менеджера twm. Рассматривались варианты создания графического стека на базе DirectFB и Wayland, но DirectFB был отклонён из-за ограниченного числа приложений, а Wayland/Weston из-за излишних привязок к Linux.
  • В состав включён fceux, эмулятор приставок Nintendo Entertainment System (NES), Famicom и Dendy, который используется для тестирования графической и звуковой подсистем, и оценки производительности;
  • Реализованы драйверы для контроллеров AHCI (SATA), сетевых карт e1000 (Intel Gigabit Ethernet), USB HID, мышей с интерфейсами USB и PS/2, звуковых карт на базе Intel HD Audio и Raspberry Pi PWM Audio;


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.minocacorp.com/mi...)
  2. OpenNews: Открыты исходные тексты операционной системы Minoca
  3. OpenNews: Samsung анонсировал Tizen 4.0 и Tizen RT
  4. OpenNews: Предварительный выпуск платформы Android Things Developer Preview 4.1
  5. OpenNews: 15% пользователей потребительских интернет-устройств не меняют пароль по умолчанию
  6. OpenNews: Выпуск свободной операционной системы реального времени Zephyr 1.8
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: minoca
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  • 1.1, rico, 11:01, 30/06/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Ни слова про производительность...
     
     
  • 2.2, Аноним, 11:24, 30/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +2 +/
    Зато эмулятор NES запускается
     
     
  • 3.5, ryoken, 12:00, 30/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > Зато эмулятор NES запускается

    Интеерсный подход к тестированию :). А Марио-то они хоть прошли? На картинке всего-то второй уровень :D

     
     
  • 4.24, Celcion, 16:01, 30/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > На картинке всего-то второй уровень.

    Вообще-то, первый. Вторая его часть.

     
  • 2.9, ГеккоШтат, 12:27, 30/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    видимо на встраиваемых системах вопрос производительности не так актуален, как требования к аппаратной части.
    Т.е. никто на этой ос высокопроизводительный веб сервер не захочет организовывать. Максимум отрисовка веб-интерфейса для настройки, например для домашнего роутера.
     
     
  • 3.13, Mihail Zenkov, 13:06, 30/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Скорее наоборот: cpu слабый и даже простые операции будут его полностью загружать. Тестов нет, так как ОС совсем молодая и до серьезной оптимизации еще не дошли (ИМХО).
     
     
  • 4.17, VINRARUS, 14:38, 30/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ИМХО

    Это ты позихнул?

     
  • 1.3, ДяДя, 11:30, 30/06/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Годнота, однако!
     
  • 1.4, Crazy Alex, 11:49, 30/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Лицензия и иксы - Отлично. Не Linux - плохо. Только-только закончился юниксовый зоопарк, и снова пытаются развести.
     
  • 1.6, Линукс нужен не только Ли, 12:05, 30/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Реализация графического режима и простого пользовательского окружения на базе X.Org, Mesa3D, GTK+, SDL и оконного менеджера twm.

    Ждём портированя Plasma 5 :)

     
  • 1.7, Линукс нужен не только Ли, 12:19, 30/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Система модульная - подсистемы ядра отделены друг от друга
    >Драйверы устройств не привязаны к ядру и оформляются в виде универсальных _исполняемых_ файлов

    Она что, микроядерная?

     
     
  • 2.20, Аноним, 15:47, 30/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Выпуск Minoca 0.4, операционной системы для потребительских ...... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, Аноним, 12:24, 30/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    few не five.
    про 5 МБ ОЗУ.
     
     
  • 2.18, фтттт, 15:25, 30/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >Minimal OS footprint, boots to a shell in 5 MB of RAM.
     
  • 1.10, Дуплик, 12:41, 30/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Иксы убирайте Они в концепцию 5МБ ОЗУ никак не вписываются, ЛОЛ Да и не 5 f... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Mihail Zenkov, 13:01, 30/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    [code] Private  +   Shared  =  RAM used       Program
      9.1 MiB + 292.5 KiB =   9.4 MiB       Xorg[/code]
     
  • 1.11, Аноним, 12:49, 30/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Открыл новость, увидел скрин с марио и первой мыслью было что за звиздец с инте... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, Аноним, 15:53, 30/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Не успел прочесть до конца уже подумал о том что тормоз Но воздержался от комен... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.14, Iaaa, 13:10, 30/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не нашел образы для qemu. Может кто тыкнуть пальцем?
     
     
  • 2.15, lucentcode, 13:27, 30/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот https://www.minocacorp.com/download/0.4/Minoca-pc.zip
    Там raw image, как раз то, что нужно для quemu.
     
  • 1.16, lucentcode, 13:31, 30/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Выглядит интересно. Одно меня смущает - это упоминание какого-то диска Z:, прямо DosBox и подделия от MS напоминает. Чем их простая идея rootfs с точками монтирования для остальных разделов в /mnt/ или /var/run/media не угодила?
     
     
  • 2.19, Pofigist, 15:37, 30/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Чем их простая идея rootfs с точками монтирования для остальных разделов в /mnt/ или /var/run/media не угодила?

    Необходимость монтирования? Для встраиваемых систем - лишняя операция.

     
     
  • 3.21, Polename, 15:52, 30/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно сделать как в Kolibri.
     
     
  • 4.23, Polename, 16:00, 30/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Или пусть путь будет отсчитываться от файла устройства. Есть риск запутаться с ними, но в принципе это красиво.
    Cd /dev/sda1/
    для монтирования в другую папку просто копируем туда файл устройства. Я дурак, да?
     
  • 4.25, Polename, 16:02, 30/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Или пусть путь будет отсчитываться от файла устройства. Есть риск запутаться с ними, но в принципе это красиво.
    Cd /dev/sda1/
    для монтирования в другую папку просто копируем туда файл устройства. Также можно сделать псевдодрайвер который парсит конфигурационные файлы в дерево например.
     

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