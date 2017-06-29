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29.06.2017 22:10  Компания System76 анонсировала новый Linux-дистрибутив Pop!_OS

Компания System76, специализирующаяся на производстве ноутбуков, ПК и серверов, поставляемых с Linux, представила новый дистрибутив Linux Pop!_OS, который будет поставляться на оборудовании System76 вместо ранее предлагаемого дистрибутива Ubuntu. При этом Pop!_OS продолжает формироваться на пакетной базе Ubuntu, но отличается переработанным окружением рабочего стола и целевой аудиторией.

Дистрибутив в первую очередь ориентирован на людей, использующих компьютер для создания чего-то нового, например, занимающихся разработкой контента, программных продуктов, 3D-моделей, графики, музыки или научной работой. Идея разработки нового дистрибутива пришла после решения Canonical перевести Ubuntu с Unity на GNOME Shell - разработчики System76 занялись созданием новой темы оформления на базе GNOME, но затем поняли, что готовы предложить пользователям иное окружение рабочего стола, предоставляющего гибкие средства для настройки под текущий рабочий процесс.

В настоящее время дистрибутив представляет собой сборку Ubuntu 17.04 с темой оформления system76-pop, новым набором пиктограмм, другими шрифтами (Fira и Roboto Slab), изменёнными настройками, расширенным набором драйверов и набором патчей к GNOME Shell. В мастер начальной настройки добавлена опция для шифрования домашнего каталога пользователя. Остальные возможности пока находятся на этапе внутреннего планирования, но пользователям предоставлена возможность высказать свои пожелания по функциональности. Ожидается, что дистрибутив получится достаточно минималистичным, гибким в настройке под свои предпочтения и удобным для профессионалов в разных областях.

Первый релиз Pop!_OS планируется выпустить 19 октября, одновременно с релизом Ubuntu 17.10. В настоящий момент для тестирования предлагается альфа-версия (размер iso-образа 1.6 Гб). Подготовленные для Pop!_OS пакеты могут быть установлены в обычном Ubuntu из PPA-репозитория system76-dev.



  1. Главная ссылка к новости (https://plus.google.com/u/0/+S...)
  2. OpenNews: System76 приведёт в порядок поддержку HiDPI в Ubuntu
  3. OpenNews: Новые Linux устройства: планшет на базе Android и ноутбук, поставляемый с Ubuntu
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: system76
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  • 1.1, Аноним, 22:24, 29/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Дениска?!
     
     
  • 2.4, Аноним, 22:35, 29/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    ПопОС
     
     
  • 3.7, Аноним, 22:47, 29/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    PopanDOS
     
  • 1.2, ЛинуксНуженЛи, 22:25, 29/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    То есть они сделали свою тему для Гнома и назвали это новым дистрибутивом?
     
     
  • 2.3, Аноним, 22:35, 29/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Нет, новой операционной системой A powerful Operating System just for creators... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 22:36, 29/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Бред какой-то Куплю и поставлю Kubuntu, как и всегда Зачем городить велосипеды... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, h31, 22:46, 29/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    В двух словах, зачем оно вообще нужно Вся проблема в том, что Убунтой может наз... весь текст скрыт [показать]
     

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