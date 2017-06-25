25.06.2017 10:17  В ночных сборках Firefox предложено новое оформление меню

Разработчики проекта Mozilla объявили о включении в ночных сборках Firefox нового оформления меню и других изменений интерфейса, подготовленных в рамках проекта Photon, сфокусированного на модернизации интерфейса Firefox, проводимую для выпуска Firefox 57. Новое меню примечательно переходом от компоновки в виде многоколоночной сетки пиктограмм в пользу обычного классического меню в виде списка.

На стартовую страницу (about:newtab) добавлена кнопка для вызова набора их пяти обзоров возможностей Firefox. Проведена реорганизация раздела настроек, по умолчанию включена поддержка поиска настроек. Внесена порция улучшений в обновлённую систему автозаполнения форм, тестируемую в ночных сборках: добавлена дополнительная эвристика для определения типа данных в полях форм ввода, обеспечена возможность автоматического сохранения адреса после отправки формы, добавлен предпросмотр данных которые будут заполнены в полях при выборе предложенного варианта автозаполнения.

Дополнительно можно отметить, что несмотря на запланированный в ноябре отказ в Firefox 57 от поддержки XUL-дополнений в пользу WebExtensions, для использования в Firefox 57 готова лишь небольшая часть популярных дополнений. Например, в каталоге addons.mozilla.org в разделе избранное из 108 дополнений 80 по-прежнему базируются на технологии XUL и только 28 совместимы с Firefox 57. В списке самых популярных дополнений из 100 на WebExtensions переведено всего 12, а 88 остаются на XUL. Аналогичная раскладка наблюдается в списке набирающих популярность дополнений.



