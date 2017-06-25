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25.06.2017 10:17  В ночных сборках Firefox предложено новое оформление меню

Разработчики проекта Mozilla объявили о включении в ночных сборках Firefox нового оформления меню и других изменений интерфейса, подготовленных в рамках проекта Photon, сфокусированного на модернизации интерфейса Firefox, проводимую для выпуска Firefox 57. Новое меню примечательно переходом от компоновки в виде многоколоночной сетки пиктограмм в пользу обычного классического меню в виде списка.

На стартовую страницу (about:newtab) добавлена кнопка для вызова набора их пяти обзоров возможностей Firefox. Проведена реорганизация раздела настроек, по умолчанию включена поддержка поиска настроек. Внесена порция улучшений в обновлённую систему автозаполнения форм, тестируемую в ночных сборках: добавлена дополнительная эвристика для определения типа данных в полях форм ввода, обеспечена возможность автоматического сохранения адреса после отправки формы, добавлен предпросмотр данных которые будут заполнены в полях при выборе предложенного варианта автозаполнения.

Дополнительно можно отметить, что несмотря на запланированный в ноябре отказ в Firefox 57 от поддержки XUL-дополнений в пользу WebExtensions, для использования в Firefox 57 готова лишь небольшая часть популярных дополнений. Например, в каталоге addons.mozilla.org в разделе избранное из 108 дополнений 80 по-прежнему базируются на технологии XUL и только 28 совместимы с Firefox 57. В списке самых популярных дополнений из 100 на WebExtensions переведено всего 12, а 88 остаются на XUL. Аналогичная раскладка наблюдается в списке набирающих популярность дополнений.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.nightly.mozilla.o...)
  2. OpenNews: Обновлены макеты переработанного оформления Firefox 57
  3. OpenNews: Дополнительные макеты нового интерфейса Firefox 57
  4. OpenNews: Проект Mozilla по созданию нового оформления интерфейса Firefox
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним, 10:22, 25/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Это логично Пройтись глазами по списку, мне удобней чем водить глаза в разные с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 10:28, 25/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Давайте сделаем кусок дерьма с загадочными картинками, а потом вернём меню с бук... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Имя, 10:35, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Делали для молодого поколения, которое умеет только тыкать пальцам на планшетике. Оказалось, что это молодое поколение в меню никогда не заходит ^^
     
  • 2.4, Gemorroj, 10:42, 25/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дизайнеры "работают"
     
  • 1.5, Аноним, 10:44, 25/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Дополнения ленивых разработчиков не нужны ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Ilya Indigo, 11:20, 25/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ... из 108 дополнений 80 по-прежнему базируются на технологии XUL и только 28 совместимы с Firefox 57 ...

    Надеюсь, у них хватит ума одуматься.

     

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