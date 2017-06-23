23.06.2017 21:39  Выпуск Wine 2.11

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Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.11. С момента выпуска версии 2.10 было закрыто 16 отчётов об ошибках.
Наиболее важные изменения:
- Продолжено развитие компонентов для обеспечения работы Wine в окружении платформы Android. В новом выпуске добавлена поддержка OpenGL в драйвере для Android;
- Добавлена поддержка системы контроля доступа на основе меток безопасности (security labels);
- Добавлена возможность использования режима отладки relay на системах ARM64;
- В WebServices расширено число поддерживаемых словарей;
- В RegEdit реализован новый парсер файлов реестра;
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений:
Call of Duty: Modern Warfare 2, Battlefield Bad Company 2, Scrabble, PresentMon, VistA GuiMail, Adobe Premiere.