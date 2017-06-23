23.06.2017 21:39  Выпуск Wine 2.11

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.11. С момента выпуска версии 2.10 было закрыто 16 отчётов об ошибках. Наиболее важные изменения: Продолжено развитие компонентов для обеспечения работы Wine в окружении платформы Android. В новом выпуске добавлена поддержка OpenGL в драйвере для Android;

Добавлена поддержка системы контроля доступа на основе меток безопасности (security labels);

Добавлена возможность использования режима отладки relay на системах ARM64;

В WebServices расширено число поддерживаемых словарей;

В RegEdit реализован новый парсер файлов реестра;

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Call of Duty: Modern Warfare 2, Battlefield Bad Company 2, Scrabble, PresentMon, VistA GuiMail, Adobe Premiere.



