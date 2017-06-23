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23.06.2017 21:39  Выпуск Wine 2.11

Состоялся экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 2.11. С момента выпуска версии 2.10 было закрыто 16 отчётов об ошибках.

Наиболее важные изменения:

  • Продолжено развитие компонентов для обеспечения работы Wine в окружении платформы Android. В новом выпуске добавлена поддержка OpenGL в драйвере для Android;
  • Добавлена поддержка системы контроля доступа на основе меток безопасности (security labels);
  • Добавлена возможность использования режима отладки relay на системах ARM64;
  • В WebServices расширено число поддерживаемых словарей;
  • В RegEdit реализован новый парсер файлов реестра;
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Call of Duty: Modern Warfare 2, Battlefield Bad Company 2, Scrabble, PresentMon, VistA GuiMail, Adobe Premiere.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 2.10 с начальной поддержкой платформы Android
  3. OpenNews: CrossOver адаптирован для работы в Android Remix
  4. OpenNews: Для платформы Android развивается средство для запуска Windows-приложений на базе Wine
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 2.0
  6. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 2.0, дополняющего Wine 2.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine
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  • 1.1, Аноним, 21:50, 23/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Кто-нибудь понял
    - зачем версия для ведра
    - где взять её для тестирования?
     
     
  • 2.2, Anonplus, 21:55, 23/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Чтобы запускать Windows-софт на x86-ведрах. Например, ставишь себе x86-андроид на ПК, а какой-то софтины ну прям не хватает шо ппц.
     
     
  • 3.3, commiethebeastie, 22:33, 23/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Фотошоп и показываешь это вендузятнику. Вызываешь скорую.
     
  • 2.4, Аноним, 22:40, 23/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    У меня тут кстати ведропланшет на атоме есть Не знаю на самом деле, как оно буд... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Аноним, 23:17, 23/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Главная цель - запуск Windows игр https www opennet ru opennews art shtml num... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, ЛинуксНуженЛи, 23:05, 23/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    По DX11 опять ничего. Видимо Микрософт приплачивает, чтоб не разрабатывали. А если ослушаются, то вообще закроют.
     

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