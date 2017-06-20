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20.06.2017 23:02  Для Android создан web-браузер Firefox Focus на базе движка Webkit

Компания Mozilla объявила о создании версии web-браузера Firefox Focus для платформы Android. Ранее Firefox Focus развивался специально для платформы iOS. Как и версия для iOS Firefox Focus для Android использует движок Webkit, вместо применяемого в обычном Firefox движка Gecko.

Браузер ориентирован на предоставление пользователю полного контроля за своими данными и предоставляющий встроенные инструменты для блокировки нежелательного контента, включая рекламу, внешний JavaScript-код для отслеживания перемещений и виджеты социальных сетей. Блокировка стороннего кода существенно сокращает объём загружаемых материалов и положительно сказывается на скорости загрузки страниц. В браузере также имеется кнопка для быстрого закрытия вкладки с очисткой всех связанных с ней логов, записей в кэше и cookie.

При этом Firefox Focus по умолчанию осуществляет отправку обезличенной статистики о поведении пользователя на серверы сторонней компании Adjust GmbH. При установке отправляются сведения об источнике получения приложения (идентификатор рекламной кампании, IP-адрес, страна, локаль, ОС). В дальнейшем периодически отправляются сведения о частоте использования приложения. Данные включают информацию об активности вызова приложения, используемых настройках, частоте открытия страниц из адресной строки, частоте отправки поисковых запросов (информация о том какие именно сайты открываются не передаётся).

Так как данные отправляются на серверы Adjust напрямую, то раскрываются сведения о об IP-адресе устройства. По IP-адресу перемещение пользователя можно отслеживать на основе оценки местоположения текущего провайдера, но Firefox Focus отправляет данные без идентификатора, т.е. привязать IP в общем наборе статистики к конкретному устройству не получится. Отправку данных можно отключить в настройках.

Из особенностей версии Firefox Focus для Android отмечается наличие счётчика блокировок (показывает сколько рекламных вставок заблокировано на странице), кнопка для быстрого отключения блокировки кода отслеживания и социальных виджетов и вывод уведомления с напоминанием о том, что браузер работает в фоне и возможно следует очистить историю посещений.



  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/blog/...)
  2. OpenNews: Firefox Focus для iOS вышел с включенной отправкой статистики на серверы компании Adjust
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firefox, focus
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  • 1.1, Антон, 23:26, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >Быстрый браузер Firefox
    >Firefox Focus: Быстрый браузер

    Нравятся мне их названия в Google Play, но у меня вопрос, если они оба "быстрые" то кто быстрее?

     
     
  • 2.8, Аноним, 23:41, 20/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Оба одинаково быстрые, но новый новее, безопаснее и, конечно же, анонимнее
     
     
  • 3.13, VINRARUS, 00:13, 21/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    По моему на ведре в средненьком 4 ядерном планшете (2 Гб рам) Firefox ощутимо шустрее чем Chrome, особенно на надтяжолых сайтах.
    Ну и в 4к видео Firefox в разы плавнее играет видео чем Chrome, чему я очень удивился.
    ПС: имеется ввиду Firefox на геко в этом году, но опять брать в руки мусорное ведро, даже ради тестов, я брезгую.
     
  • 1.2, Аноним, 23:27, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Чтобы отключить анонимную отправку статистики, сначала нужно деанонимизировать с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним, 00:05, 21/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Обычный Firefox так и делает.
     
  • 2.12, cmp, 00:12, 21/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А отрубить инет перед запуском не ?
     
  • 1.3, commiethebeastie, 23:27, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ublock не работает?
     
  • 1.5, sadpanda, 23:32, 20/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Как и версия для iOS Firefox Focus для Android использует движок Webkit, вместо применяемого в обычном Firefox движке Gecko.

    Сколько пройдёт времени перед тем, как и в обычном Firefox сменят движок на WebKit?

    rip, firefox.

     
  • 1.9, th3m3, 00:02, 21/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот это уж точно ненужно. На iOS они его пилят, т.к. Apple запрещает своим хомячкам использовать сторонние движки. Ещё и с телеметрией. Нафиг надо. Есть православный Firefox.
     
     
  • 2.10, Dragonic, 00:05, 21/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Нафиг надо. Есть православный Firefox.

    Это не замена Firefox или любого браузера.
    Это замена встроенного в приложение браузера, с ссылкой на "православный Firefox" вместо хрома

     

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