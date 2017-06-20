20.06.2017 23:02  Для Android создан web-браузер Firefox Focus на базе движка Webkit

Компания Mozilla объявила о создании версии web-браузера Firefox Focus для платформы Android. Ранее Firefox Focus развивался специально для платформы iOS. Как и версия для iOS Firefox Focus для Android использует движок Webkit, вместо применяемого в обычном Firefox движка Gecko.

Браузер ориентирован на предоставление пользователю полного контроля за своими данными и предоставляющий встроенные инструменты для блокировки нежелательного контента, включая рекламу, внешний JavaScript-код для отслеживания перемещений и виджеты социальных сетей. Блокировка стороннего кода существенно сокращает объём загружаемых материалов и положительно сказывается на скорости загрузки страниц. В браузере также имеется кнопка для быстрого закрытия вкладки с очисткой всех связанных с ней логов, записей в кэше и cookie.

При этом Firefox Focus по умолчанию осуществляет отправку обезличенной статистики о поведении пользователя на серверы сторонней компании Adjust GmbH. При установке отправляются сведения об источнике получения приложения (идентификатор рекламной кампании, IP-адрес, страна, локаль, ОС). В дальнейшем периодически отправляются сведения о частоте использования приложения. Данные включают информацию об активности вызова приложения, используемых настройках, частоте открытия страниц из адресной строки, частоте отправки поисковых запросов (информация о том какие именно сайты открываются не передаётся).

Так как данные отправляются на серверы Adjust напрямую, то раскрываются сведения о об IP-адресе устройства. По IP-адресу перемещение пользователя можно отслеживать на основе оценки местоположения текущего провайдера, но Firefox Focus отправляет данные без идентификатора, т.е. привязать IP в общем наборе статистики к конкретному устройству не получится. Отправку данных можно отключить в настройках.

Из особенностей версии Firefox Focus для Android отмечается наличие счётчика блокировок (показывает сколько рекламных вставок заблокировано на странице), кнопка для быстрого отключения блокировки кода отслеживания и социальных виджетов и вывод уведомления с напоминанием о том, что браузер работает в фоне и возможно следует очистить историю посещений.