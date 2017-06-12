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12.06.2017 09:02  Релиз распределенной системы хранения конфигурации etcd 3.2

Проект CoreOS, развивающий основанное на идеях контейнерной изоляции серверное окружение, представил релиз etcd 3.2, высоконадёжного распределённого хранилища параметров конфигурации, задаваемых в форме ключ/значение. Основным назначением etcd является предоставление унифицированного механизма хранения конфигурации и информации о работающих сервисах для изолированных контейнеров с типовой начинкой. Код etcd написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Etcd позволяет организовать единое хранилище конфигурации для группы серверов, которое реплицируются на все узлы и поддерживается в синхронизированном состоянии с использованием протокола Raft. Наличие копии данных на всех хостах позволяет исключить потерю конфигурации при выходе из строя отдельного узла. В etcd также могут сохраняться временные данные, для которых предусмотрена возможность определения времени жизни записи. Для доступа к конфигурации предоставляется простой API, основанный на использовании gRPC.

Имеется встроенная возможность отслеживания изменения состояния ключа или директории с вызовом обработчика в случае обнаружения изменения (например, можно применить новое значение параметра конфигурации). Для защиты канала связи при обращении из внешней сети предоставляется поддержка TLS-шифрования, аутентификации клиентов по ключам и разграничения доступа через ACL. На типовом оборудовании etcd обеспечивает производительность порядка 10 тысяч операций записи в секунду. Для доступа к базе можно использовать утилиту etcdctl.

Основные новшества:

  • Поддержка мультиарендности (multi-tenancy) - благодаря применению пространств имён, один экземпляр etcd теперь может обслуживать несколько разных коллекций ключей, полностью изолированных между собой, т.е. разные пользователи и приложения могут манипулировать своим набором ключей, имена которых в разных наборах могут повторяться. Изоляция реализована на уровне клиента и прокси, т.е. etcd идентифицирует пространство имён при помощи специального префикса, который отсеивается и вырезается на уровне прокси и клиентской библиотеки.
  • gRPC-прокси теперь могут применяться для снижения нагрузки на ядро системы с процессе доставки уведомлений о наступлении событий. Если раньше большое число клиентских подписчиков на событие создавало большую паразитную нагрузку и негативно влияло на производительность всего кластера, то теперь gRPC-прокси может выступать в роли серверного подписчика, события к которому по цепочке распределяются между клиентами. Подобный подход позволяет добиться производительности на уровне доставки миллиона событий в секунду;
  • Новые распараллеливаемые службы RPC со встроенной системой распределённых блокировок и механизмов выбора лидера группы. В новой версии появилась возможность экспорта совместных блокировок и механизмов выбора лидера группы через сервиcы RPC (т.е. ранее реализуемые на стороне клиента блокировки и методы election теперь доступны через интерфейс gRPC), что значительно упрощает координацию распределённой системы и положительно влияет на производительность.


  1. Главная ссылка к новости (https://coreos.com/blog/etcd-3...)
  2. OpenNews: Релиз распределенной системы хранения конфигурации etcd 3.1
  3. OpenNews: Выпуск распределенной системы хранения конфигурации etcd 3.0
  4. OpenNews: Первый стабильный выпуск серверной Linux-системы CoreOS
  5. OpenNews: Представлена распределённая операционная система DC/OS (Datacenter Operating System)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: etcd
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  • 1, Аноним, 09:44, 12/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Здорово Интересно, а что, если etcd просто втупую лепить на каждую minion-node ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2, Аноним, 11:56, 12/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Не холивара ради, а для расширения кругозора Чем etcd отличается от zookeeper... весь текст скрыт [показать]
     

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