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07.06.2017 23:34  Доступен дистрибутив ROSA Fresh R9 с рабочим столом LXQt

Компания "НТЦ ИТ РОСА" подготовила вариант дистрибутива ROSA Desktop Fresh R9, поставляемый с окружением рабочего стола LXQt (Qt Lightweight Desktop Environment), развиваемого объединённой командой разработчиков проектов LXDE, Razor-qt и Hawaii. Размер iso-образа 1.4 Гб (x86_64 и i586). Сборка пригодна для работы на системах, оснащённых 512 Мб ОЗУ.

Для сокращения потребления ресурсов сборка поставляется с упрощенной темой Росы, без композитного менеджера и визуальных эффектов. В состав включены web-браузер NewMoon (PaleMoon), клиент для мгновенного обмена сообщениями Pidgin, торрент-клиент qBitTorrent, почтовый клиент Trojita, редактор фотографий nomacs, медиапроигрыватели Rosa media player и Audacious.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.rosalinux.ru/2017/...)
  2. OpenNews: Доступна редакция дистрибутива ROSA Fresh R9 с рабочим столом GNOME
  3. OpenNews: Доступен Linux-дистрибутив ROSA Desktop Fresh R9
  4. OpenNews: Увидело свет десктоп-окружение LXQt 0.11
  5. OpenNews: Новый выпуск десктоп-окружения LXQt 0.11.1
  6. OpenNews: Началось формирование тестовых сборок Lubuntu с рабочим столом LXQt
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rosa, lxqt
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  • 1.1, Аноним, 23:51, 07/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Выглядит приятно. Ну, как минимум не вызывает отторжения
     
     
  • 2.4, A.Stahl, 00:39, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Скриншот DE это хорошо. А как с поддержкой?
    Поэтому не выкоблучивайся и сиди на Дебиане или Красношляпе.
     
     
  • 3.14, Тот_Самый_Анонимус, 05:59, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Кто тебе мешает не выкаблучиваться и сидеть под чем хочешь? Или желание поучать других уже не поддаётся контролю?
     
  • 1.2, mandala, 23:57, 07/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    >Для сокращения потребления ресурсов

    Так много жрет?

     
     
  • 2.9, НяшМяш, 01:52, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    На скрине оно жрёт относительно немало. 200 метров из 500.
     
     
  • 3.11, mandala, 02:27, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот я и удивлен: сколько же оно жрет без оптимизации этой. Проще уж нормальные кеды юзать, лхде в плане минималистичности минималистична не только по функционалу, но и по потреблению ресурсов.
     
  • 1.3, Аноним, 00:14, 08/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ребятам бы переключатель раскладки клавиатуры апплет переработать, уж больно о... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 01:04, 08/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А зачем они переименовали PaleMoon в NewMoon?
     
     
  • 2.8, НяшМяш, 01:50, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так нужно.
    https://www.palemoon.org/redist.shtml
     
     
  • 3.13, Аноним, 03:25, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    понятно, спасибо; а почему тогда в puppy linux обычный palemoon?
     
  • 1.6, ua9oas, 01:12, 08/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А какая там версия ядра?
    И как в этом DE увеличить разстояние между кнопками управления окнами? (Не много бы раздвинуть их друг от друга. А то мышь на них неудобно наводить). И как в это DE заодно и добавить плагин, функционирующий точно также, как и убунтовый плагин "Mate menu"? ("Mint menu"). Он очень повышает удобство отыскания установленных в системе программ (гениальная, замечательная вещь, и не во многих ОС она есть. В ОС, в которых этого нет как это туда добавлять?)
     
  • 1.7, Аноним, 01:43, 08/06/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Хватит уже мыши с 600 dpi использовать Или она поди ещё с шариком у тебя Пакет... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Vk, 03:14, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Могу предположить что он хмет пуск и набирает несколько первых символов искомого предложения, а программы в пуске отсеиваются
     
  • 1.10, Аноним, 02:24, 08/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему pidgin, а не psi+?
     
     
  • 2.16, Аноним, 06:28, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что Psi+ убог.
     
  • 1.15, Аноним, 06:22, 08/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А как у них с HiDPI?
     

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