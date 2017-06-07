07.06.2017 23:34  Доступен дистрибутив ROSA Fresh R9 с рабочим столом LXQt

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|3.11, mandala, 02:27, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вот я и удивлен: сколько же оно жрет без оптимизации этой. Проще уж нормальные кеды юзать, лхде в плане минималистичности минималистична не только по функционалу, но и по потреблению ресурсов.
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|1.6, ua9oas, 01:12, 08/06/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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А какая там версия ядра?
И как в этом DE увеличить разстояние между кнопками управления окнами? (Не много бы раздвинуть их друг от друга. А то мышь на них неудобно наводить). И как в это DE заодно и добавить плагин, функционирующий точно также, как и убунтовый плагин "Mate menu"? ("Mint menu"). Он очень повышает удобство отыскания установленных в системе программ (гениальная, замечательная вещь, и не во многих ОС она есть. В ОС, в которых этого нет как это туда добавлять?)
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|2.12, Vk, 03:14, 08/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Могу предположить что он хмет пуск и набирает несколько первых символов искомого предложения, а программы в пуске отсеиваются
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