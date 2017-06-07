07.06.2017 23:34  Доступен дистрибутив ROSA Fresh R9 с рабочим столом LXQt

А какая там версия ядра?

И как в этом DE увеличить разстояние между кнопками управления окнами? (Не много бы раздвинуть их друг от друга. А то мышь на них неудобно наводить). И как в это DE заодно и добавить плагин, функционирующий точно также, как и убунтовый плагин "Mate menu"? ("Mint menu"). Он очень повышает удобство отыскания установленных в системе программ (гениальная, замечательная вещь, и не во многих ОС она есть. В ОС, в которых этого нет как это туда добавлять?)

