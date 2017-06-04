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04.06.2017 22:03  Незащищённые Hadoop-серверы отдают более 5 Пб данных без аутентификации

Джон Мазерли (John Matherly), создатель Shodan, движка для поиска подключенных к интернету устройств, опубликовал результаты сканирования незащищённых систем хранения на базе HDFS (Hadoop Distributed File System). В итоге было выявлено 4487 серверов, доступных через публичные IP-адреса и отдающих данные без аутентификации. В сумме размер данных, предоставляемых незащищёнными HDFS-серверами, оценен в 5120 терабайт.

Для сравнения ранее в ходе похожего сканирования сети было выявлено 47820 незащищённых серверов MongoDB, суммарный объём данных на которых составил 25 Тб, т.е. в 200 раз меньше. Почти все из публично доступных HDFS-серверов размещены в облачных системах, при этом 1059 приходится на Amazon и 507 на Alibaba. Территориально большинство HDFS-серверов присутствует в США (1900) и Китае (1426). В 207 системах выявлено наличие следов вредоносных шифровальщиков-вымогателей.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.shodan.io/the-hdf...)
  2. OpenNews: Следом за MongoDB начались атаки на CouchDB, Hadoop и ElasticSearch
  3. OpenNews: Выявлены два ботнета, созданные из серверов на базе Linux
  4. OpenNews: Выявлено около 6000 скомпрометированных установок СУБД Redis
  5. OpenNews: Более тысячи моделей IP-камер подвержены root-уязвимости
  6. OpenNews: Некорректно настроенные серверы MongoDB являются источником утечки 684 Тб данных
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: hadoop
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  • 1, A.Stahl, 22:18, 04/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    >В итоге было выявлено 4487 серверов, доступных через публичные IP-адреса и отдающих данные без аутентификации.

    А почему г-н Мазерли считает что так не задумывалось изначально? В очень многих случаях хранимая информация не представляет вообще никакой секретности. И настраивать аутентификацию просто не нужно. Пусть себе читают кто хочет.

     
     
  • 2, Аноним, 22:33, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    В англоговорящих странах сейчас помешательство на шифровании Приватность там и ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4, Константавр, 23:04, 04/06/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да, из них можно этакие ханипоты делать, жрите не заляпайтесь :)
     
  • 3, Аноним, 22:57, 04/06/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Shodan vs Snort?
     

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