27.05.2017 10:43  Представлен postmarketOS, дистрибутив Linux для устаревших смартфонов

Представлен проект postmarketOS, в рамках которого развивается специализированный дистрибутив Linux, оптимизированный для использования на устройствах с сенсорными экранами и способный работать на устаревших смартфонах, выпущенных десять лет назад. В качестве основы применяется минималистичное системное окружение дистрибутива Alpine Linux, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox. Установка производится при помощи развиваемого проектом инструментария pmbootstrap, предоставляющего средства для сборки прошивки и её тестирвоании в chroot-окружении. Проект пока находится на начальной стадии развития и не предоставляет готовые установочные образы, предлагая собрать их самостоятельно. В настоящее время обеспечена возможность сборки для устройств Google Nexus 4 и Samsung Galaxy SII. При этом postmarketOS не ограничивается портированием только для Android-устройств, например, не исключена адаптация дистрибутива для старых iPhone. Возможности по поддержке оборудования в postmarketOS пока сильно ограничены и не все аппаратные функции поддерживаются и не решены отдельные проблемы (например, проблема отображением цветов на Nexus 4). Например, пока нет поддержки приёма и совершения звонков, но можно использовать Wi-Fi. Для Samsung Galaxy SII вопрос с подключением к сотовым сетям планируется решить через задействование открытых драйверов, развиваемых проектом Replicant. Используемое в postmarketOS ядро Linux основано на наработках LineageOS. Имеется возможность подключения к устройству по SSH, используя соединение через USB-порт. Содержимое корневой файловой системы шифруется. Возможна установка на SD-карту или во внутреннюю память. В postmarketOS планируется предоставить возможность использования различных пользовательских интерфейсов, по аналогии с тем как обычные Linux-дистрибутивы дают возможность выбора между GNOME, KDE, Xfce и другими рабочими столами. В качестве основных вариантов для поддержки рассматриваются Plasma Mobile и окружение от проекта Ubports, продолжившего разработку Ubuntu Touch. Не исключается также создание собственного Android-подобного минималистичного интерфейса, основанного на libweston. В текущем виде предлагается демонстрационное окружение на базе протокола Wayland и композитного менеджера Weston. Поддержка 3D-ускорения пока не реализована, но все демонстрации Weston уже работают с приемлемой производительностью. Запуск X-приложений осуществляется через прослойку XWayland. В будущем, если найдутся желающие, не исключается подготовка дополнительных пакетов со слоем совместимости для обеспечения запуска приложений для платформы Android. В качестве одной из основных причин создания postmarketOS называется желание переломить сложившуюся ситуацию с ограниченным временем поддержки смартфонов. Жизненный цикл современных смартфонов сильно ограничен и направлен на стимулирование покупки новых устройств. Прекращение выпуска обновлений мешает поддержанию прошлых моделей смартфонов в защищённом состоянии. Развитие альтернативных прошивок, таких как LineageOS, лишь устраняет видимые симптомы общей болезни всей экосистемы Android и не избавляет от зависимости от решений основных игроков индустрии, задающих вектор развития. Целью проекта postmarketOS является обеспечение возможности использования GNU/Linux дистрибутива на смартфоне. Окружение postmarketOS максимально унифицировано и выносит все специфичные для конкретных устройств компоненты в отдельный пакет, все остальные пакеты идентичны для всех устройств и основаны на штатных пакетах Alpine Linux. Alpine Linux выбран как один из самых компактных (минимальный размер сборки - 6 Мб) и защищённых (используются патчи grsecurity/PaX) дистрибутивов. Ядро Linux и правила udev развиваются в рамках совместного проекта Halium, созданного для унификации системных компонентов для Ubuntu Touch, Mer/Sailfish OS, Plasma Mobile, webOS Lune и других Linux-решений для устройств, поставляемых с Android.



