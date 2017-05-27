The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

27.05.2017 10:43  Представлен postmarketOS, дистрибутив Linux для устаревших смартфонов

Представлен проект postmarketOS, в рамках которого развивается специализированный дистрибутив Linux, оптимизированный для использования на устройствах с сенсорными экранами и способный работать на устаревших смартфонах, выпущенных десять лет назад. В качестве основы применяется минималистичное системное окружение дистрибутива Alpine Linux, построенного на базе системной библиотеки Musl и набора утилит BusyBox.

Установка производится при помощи развиваемого проектом инструментария pmbootstrap, предоставляющего средства для сборки прошивки и её тестирвоании в chroot-окружении. Проект пока находится на начальной стадии развития и не предоставляет готовые установочные образы, предлагая собрать их самостоятельно. В настоящее время обеспечена возможность сборки для устройств Google Nexus 4 и Samsung Galaxy SII. При этом postmarketOS не ограничивается портированием только для Android-устройств, например, не исключена адаптация дистрибутива для старых iPhone.

Возможности по поддержке оборудования в postmarketOS пока сильно ограничены и не все аппаратные функции поддерживаются и не решены отдельные проблемы (например, проблема отображением цветов на Nexus 4). Например, пока нет поддержки приёма и совершения звонков, но можно использовать Wi-Fi. Для Samsung Galaxy SII вопрос с подключением к сотовым сетям планируется решить через задействование открытых драйверов, развиваемых проектом Replicant. Используемое в postmarketOS ядро Linux основано на наработках LineageOS. Имеется возможность подключения к устройству по SSH, используя соединение через USB-порт. Содержимое корневой файловой системы шифруется. Возможна установка на SD-карту или во внутреннюю память.

В postmarketOS планируется предоставить возможность использования различных пользовательских интерфейсов, по аналогии с тем как обычные Linux-дистрибутивы дают возможность выбора между GNOME, KDE, Xfce и другими рабочими столами. В качестве основных вариантов для поддержки рассматриваются Plasma Mobile и окружение от проекта Ubports, продолжившего разработку Ubuntu Touch. Не исключается также создание собственного Android-подобного минималистичного интерфейса, основанного на libweston.

В текущем виде предлагается демонстрационное окружение на базе протокола Wayland и композитного менеджера Weston. Поддержка 3D-ускорения пока не реализована, но все демонстрации Weston уже работают с приемлемой производительностью. Запуск X-приложений осуществляется через прослойку XWayland. В будущем, если найдутся желающие, не исключается подготовка дополнительных пакетов со слоем совместимости для обеспечения запуска приложений для платформы Android.

В качестве одной из основных причин создания postmarketOS называется желание переломить сложившуюся ситуацию с ограниченным временем поддержки смартфонов. Жизненный цикл современных смартфонов сильно ограничен и направлен на стимулирование покупки новых устройств. Прекращение выпуска обновлений мешает поддержанию прошлых моделей смартфонов в защищённом состоянии. Развитие альтернативных прошивок, таких как LineageOS, лишь устраняет видимые симптомы общей болезни всей экосистемы Android и не избавляет от зависимости от решений основных игроков индустрии, задающих вектор развития.

Целью проекта postmarketOS является обеспечение возможности использования GNU/Linux дистрибутива на смартфоне. Окружение postmarketOS максимально унифицировано и выносит все специфичные для конкретных устройств компоненты в отдельный пакет, все остальные пакеты идентичны для всех устройств и основаны на штатных пакетах Alpine Linux. Alpine Linux выбран как один из самых компактных (минимальный размер сборки - 6 Мб) и защищённых (используются патчи grsecurity/PaX) дистрибутивов. Ядро Linux и правила udev развиваются в рамках совместного проекта Halium, созданного для унификации системных компонентов для Ubuntu Touch, Mer/Sailfish OS, Plasma Mobile, webOS Lune и других Linux-решений для устройств, поставляемых с Android.



  1. Главная ссылка к новости (https://ollieparanoid.github.i...)
  2. OpenNews: Вышел минималистичный дистрибутив Alpine Linux 3.6
  3. OpenNews: Определены основные векторы развития форков Unity 8 от проектов UBports и Yunit
  4. OpenNews: Мобильная платформа Plasma Mobile портирована для устройств Nexus 5X
  5. OpenNews: Google представил Android Go, платформу для телефонов с небольшим ОЗУ
  6. OpenNews: Проект Halium нацелен на унификацию основы мобильных Linux-платформ, отличных от Android
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: alpine, linux, postmarketos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.2, ке, 11:03, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Оч даже годно, если взлетит, на планшет поставлю на старый
     
  • 1.4, кельвин, 11:12, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    но зачем если там линаджос заводится?

    хотя для планшета неплохо..
    вот как бы старый твбокс воскресить..

     
  • 1.5, анонимус, 11:25, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    годнота, я бы и новый смарт или планшет поставил, когда допилят.
     
  • 1.7, Аноним, 11:35, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    https sourceforge net projects linux-on-sx1 ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, Аноним, 11:38, 27/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    http www pcworld com article 240885 nokia_readies_linux_os_for_lowend_smartpho... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, anonymous, 11:53, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Заметьте, на всех фотках к смортфону подключено питание. От батарейки он работать не может.
     
     
  • 2.10, Аноним, 12:03, 27/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Прям на всех? И даже на первой?
     
     
  • 3.11, Аноним, 12:15, 27/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    фотошоп
     
  • 2.12, jh, 12:29, 27/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    за 10 лет литий полюбому сдох. тем более, в то время аккумуляторы были менее долговечные
     
  • 2.14, анон, 12:57, 27/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё один аргумент за то чтобы покупать мобилки только со смненными батарейками.
     
  • 1.13, Аноним, 12:46, 27/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А я только-только думал старичка S2 продавать.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList