16.05.2017 19:00  Разработчики GNOME рассматривают возможность перехода на GitLab

Алан Дей (Allan Day), входящий в совет директоров GNOME Foundation, выставил на рассмотрение сообщества предложение по переводу разработки на свободную платформу GitLab, которую планируется развернуть на собственных серверах в инфраструктуре GNOME.

Текущая инфраструктура, в которой используется cgit и система отслеживания ошибок Bugzilla, существенно устарела, не удовлетворяет современным потребностям, имеет проблемы с юзабилити и не предоставляет должных возможностей по рецензированию кода. Ожидается, что внедрение GitLab устранит имеющиеся проблемы, позволит увеличить эффективность разработки и привлечёт новых участников в проект.

Отмечается, что многие новые разработчики привыкли к GitHub и отдают предпочтение данной платформе, но использование GitHub в GNOME недопустимо в силу её проприетарного характера, в то время как платформа GitLab достаточно близка по возможностям и является свободным ПО. В качестве свободной альтернативы также рассматривалась платформа Phabricator, но она менее привычна для разработчиков и не так функциональна как GitLab (платформа Phabricator в основном ориентирована на управления проектами и рецензирование кода, но отстаёт в таких областях, как непрерывная интеграция, работа с репозиториями и web-интерфейс). GitLab написан на языках Ruby и Go, а Phabricator на PHP.



