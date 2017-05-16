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16.05.2017 19:00  Разработчики GNOME рассматривают возможность перехода на GitLab

Алан Дей (Allan Day), входящий в совет директоров GNOME Foundation, выставил на рассмотрение сообщества предложение по переводу разработки на свободную платформу GitLab, которую планируется развернуть на собственных серверах в инфраструктуре GNOME.

Текущая инфраструктура, в которой используется cgit и система отслеживания ошибок Bugzilla, существенно устарела, не удовлетворяет современным потребностям, имеет проблемы с юзабилити и не предоставляет должных возможностей по рецензированию кода. Ожидается, что внедрение GitLab устранит имеющиеся проблемы, позволит увеличить эффективность разработки и привлечёт новых участников в проект.

Отмечается, что многие новые разработчики привыкли к GitHub и отдают предпочтение данной платформе, но использование GitHub в GNOME недопустимо в силу её проприетарного характера, в то время как платформа GitLab достаточно близка по возможностям и является свободным ПО. В качестве свободной альтернативы также рассматривалась платформа Phabricator, но она менее привычна для разработчиков и не так функциональна как GitLab (платформа Phabricator в основном ориентирована на управления проектами и рецензирование кода, но отстаёт в таких областях, как непрерывная интеграция, работа с репозиториями и web-интерфейс). GitLab написан на языках Ruby и Go, а Phabricator на PHP.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/de...)
  2. OpenNews: GitLab объявил о покупке Gitter и планирует открыть его код
  3. OpenNews: Инцидент с СУБД проекта GitLab
  4. OpenNews: Уязвимость в GitLab, позволяющая прочитать содержимое системных файлов
  5. OpenNews: В GitLab устранена критическая уязвимость
  6. OpenNews: Gitorious закрывается и переходит в руки GitLab
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gitlab, gnome
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  • 1.1, Zloy, 19:15, 16/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    Уважаю гномеров, молодцы.
     
  • 1.4, я, 19:48, 16/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Они видимо не в курсе сколько этот монстр кушает ресурсов.
     
     
  • 2.6, utoplenick, 20:10, 16/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ну вы то в курсе, просветите нас)
     
  • 1.5, Мадара, 20:04, 16/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    попробовали бы gogs, по фичам конечно маловато но зато кушает очень мало
     
     
  • 2.7, Аноним, 20:16, 16/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Они не в той весовой категории чтобы "пробовать". Пробуйте сами.
     

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