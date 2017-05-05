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05.05.2017 21:32  Представлен SRT, открытый протокол для потоковой передачи видео

Компании Haivision и Wowza, развивающие платформы для организации потокового видеовещания, учредили организацию SRT Alliance, нацеленную на продвижение нового открытого транспортного протокола SRT для безопасной доставки высококачественного потокового видео с минимальными задержками. Код эталонной реализации клиентской и серврной части SRT написан на языке Си и открыт под лицензией LGPLv2. Для добавления поддержки SRT в приложения подготовлена разделяемая библиотека.

В отличие от передачи видео абонентам кабельных сетей, доставка потокового видео через обычный интернет сопряжена с рядом проблем, связанных с усложнениями при построении сетевой инфраструктуры, кэшировании CDN-сетями и перекодированием видео, а также возможными сетевыми перегрузками в области "последней мили". Протокол SRT разработан для организации потокового вещания высококачественного видео поверх публичных TCP/IP-сетей, снижая негативные эффекты от потери пакетов, неоднородностей потока (jitter) и непостоянства пропускной способности каналов.

SRT обеспечивает минимальные задержки при доставке видео, обеспечивает постоянный мониторинг характеристик канала между конечными точками, адаптируется к параметрам канала связи в режиме реального времени и предоставляет упрощенные механизмы обхода межсетевых экранов. Для защиты от перехвата данных используется шифрование в режиме end-to-end (ключи присутствуют только на стороне конечного отправителя и получателя) c использованием 128/256-разрядного шифра AES. Отмечается, что протокол SRT хорошо подходит как для вещательных компаний и производителей продуктов для передачи видео, так и для разработчиков систем стримминга и online-вещания.

SRT реализован поверх UDP и напоминает по своей сути RUDP (Reliable UDP), предоставляя средства для быстрой повторной передачи потерянных пакетов и восстановления синхронизации видеопотока во времени после сбоев связи. Наработки основаны на протоколе, разработанном компанией Haivision для организации вещания в сетях с непостоянным качеством связи и большими задержками доставки пакетов. SRT уже используется в таких продуктах Haivision, как Makito X H.264/HEVC, Haivision Media Gateway, KB и Kraken. Компания Wowza заявила о применении SRT в Wowza Streaming Engine и других своих продуктах.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.haivision.com/news-...)
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  4. OpenNews: Открыт протокол uTP, призванный уменьшить нагрузку при использовании BitTorrent
  5. OpenNews: BitTorrent тестирует расширение протокола для организации потокового вещания
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Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: video, stream
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