25.04.2017 20:01  Выпуск nginx 1.13.0

Представлен первый выпуск новой основной ветки nginx 1.13, в рамках которой будет продолжено развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.12 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей). Основные изменения: Для соединений с бэкендами разрешено повторное согласование SSL-соединения;

В модулях mail_proxy и stream в директиве "listen" появились поддержка параметров "rcvbuf" и "sndbuf", позволяющих настроить размер буфера приёма и передачи (параметр SO_RCVBUF);

Добавлена поддержка использования директив return и error_page для возврата перенаправлений для запросов с HTTP кодом 308;

В директиву "ssl_protocols" добавлен параметр "TLSv1.3" для включения соответствующей версии протокола TLS;

При отражении в логе сигналов в лог теперь записывается и PID процесса, отправившего сигнал;

Исправлены ошибки в коде обработки выделения памяти;

Исправлена ошибка в модуле stream из-за которой исходящий адрес ответного UDP-пакета мог отличаться от адреса назначения исходного пакета при использовании wildcard-адреса в директиве listen.



