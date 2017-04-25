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25.04.2017 20:01  Выпуск nginx 1.13.0

Представлен первый выпуск новой основной ветки nginx 1.13, в рамках которой будет продолжено развитие новых возможностей (в параллельно поддерживаемой стабильной ветке 1.12 вносятся только изменения, связанные с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей).

Основные изменения:

  • Для соединений с бэкендами разрешено повторное согласование SSL-соединения;
  • В модулях mail_proxy и stream в директиве "listen" появились поддержка параметров "rcvbuf" и "sndbuf", позволяющих настроить размер буфера приёма и передачи (параметр SO_RCVBUF);
  • Добавлена поддержка использования директив return и error_page для возврата перенаправлений для запросов с HTTP кодом 308;
  • В директиву "ssl_protocols" добавлен параметр "TLSv1.3" для включения соответствующей версии протокола TLS;
  • При отражении в логе сигналов в лог теперь записывается и PID процесса, отправившего сигнал;
  • Исправлены ошибки в коде обработки выделения памяти;
  • Исправлена ошибка в модуле stream из-за которой исходящий адрес ответного UDP-пакета мог отличаться от адреса назначения исходного пакета при использовании wildcard-адреса в директиве listen.


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Релиз HTTP-сервера nginx 1.12.0
  3. OpenNews: Увидел свет HTTP-сервер nginx 1.10.0
Автор новости: eRIC
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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