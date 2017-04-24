24.04.2017 09:56  Microsoft обеспечил поддержку запуска Linux-контейнеров в Windows Server

Компания Microsoft продемонстрировала возможность запуска в Windows Server изолированных контейнеров, подготовленных для Linux. Ранее для Windows была реализована поддержка Docker, но она позволяла запускать только образы, специально подготовленные для Windows. Отныне добавлена возможность запуска и обычных Linux-контейнеров, для выполнения которых в Windows задействована технология виртуализации Hyper-V.

Также отмечается прогресс в развитии прослойки WSL ("Windows Subsystem for Linux"), обеспечивающей трансляцию системных вызовов Linux в системные вызовы Windows и позволяющей запускать приложения Linux в Windows. В WSL появилась возможность монтирования Windows-разделов при помощи DrvFs. Например, теперь можно запустить "sudo mount -t drvfs D: /mnt/d", "sudo mount -t drvfs 'C:\mountpoint' /mnt/myvolume" и "sudo mount -t drvfs '\\server\share' /mnt/share". Ранее WSL автоматически подключал только имеющиеся в локальной системе NTFS-разделы, без возможности примонтировать разделы с FAT, извлекаемые накопители и сетевые хранилища.



