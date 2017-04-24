24.04.2017 09:56  Microsoft обеспечил поддержку запуска Linux-контейнеров в Windows Server

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|1.4, Вася Пупкин, 10:25, 24/04/2017 [ответить] [смотреть все]
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МС лет 20 хоронила браузер Мозаик. Ну наконец то похоронила. Уже есть нативный порт МС Сиквела на линукс. И лет 50 займут похороны самого Виндоус ядра, в конечном итоге будет тупо везде Линукс, винда будет как контейнер (никому не нужный). В общем скоро скоро, ждите.
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|1.5, Адекват, 10:42, 24/04/2017 [ответить] [смотреть все]
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Вопрос - зачем это нужно майкрософту, если это не принесет прибыли им, они бы не стали это городить.
Видимо хотят отвоевать рынок серверов, в виндах будут работать лучшие части линукса, без его худших частей (для простых пользователей, да, серверами и простые пользователи могут пользоваться, без профильного образования), таких как необходимость понимания линукса как системы, и сложность настройки сервисов. Плюсом вкрячат что-то свое в экосистему линукс и будут потом патентами махать.
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|2.7, тоже Аноним, 10:45, 24/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> будут работать лучшие части линукса,
> без профильного образования), таких как необходимость понимания линукса
2 + 2 = все представили, КАК это будет работать.
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|1.8, pkdr, 10:51, 24/04/2017 [ответить] [смотреть все]
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Я с этим убогим Hyper-V последний раз сталкивался лет 7-8 назад. Тогда оно из-за своей неполноценности линуксовым виртуальным машинам (ну и более старым версиям винды, конечно, M$ же традиционно не умеет в обратную совместимость) могло отдать только одно процессорное ядро.
Сейчас у них стало лучше или описанным в новости виртуалкам это чудо до сих пор отдаёт только одно ядро?
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