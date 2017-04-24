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24.04.2017 09:56  Microsoft обеспечил поддержку запуска Linux-контейнеров в Windows Server

Компания Microsoft продемонстрировала возможность запуска в Windows Server изолированных контейнеров, подготовленных для Linux. Ранее для Windows была реализована поддержка Docker, но она позволяла запускать только образы, специально подготовленные для Windows. Отныне добавлена возможность запуска и обычных Linux-контейнеров, для выполнения которых в Windows задействована технология виртуализации Hyper-V.

Также отмечается прогресс в развитии прослойки WSL ("Windows Subsystem for Linux"), обеспечивающей трансляцию системных вызовов Linux в системные вызовы Windows и позволяющей запускать приложения Linux в Windows. В WSL появилась возможность монтирования Windows-разделов при помощи DrvFs. Например, теперь можно запустить "sudo mount -t drvfs D: /mnt/d", "sudo mount -t drvfs 'C:\mountpoint' /mnt/myvolume" и "sudo mount -t drvfs '\\server\share' /mnt/share". Ранее WSL автоматически подключал только имеющиеся в локальной системе NTFS-разделы, без возможности примонтировать разделы с FAT, извлекаемые накопители и сетевые хранилища.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.technet.microsof...)
  2. OpenNews: Компания Microsoft объявила о закрытии хостинга свободного кода CodePlex
  3. OpenNews: Компания Microsoft представила виртуальную файловую систему для Git
  4. OpenNews: Компания Microsoft присоединилась к Linux Foundation и начала тестирование SQL Server для Linux
  5. OpenNews: В Windows обеспечена поддержка запуска исполняемых файлов Linux
  6. OpenNews: В Windows 10 продемонстрирован запуск рабочих столов Linux при помощи штатного WSL
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: windows, container
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  • 1.1, commiethebeastie, 09:59, 24/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    у них и сама венда в контейнере работает, без nested режима виртуализация жутко тормозит.
     
  • 1.2, Аноним, 10:13, 24/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    > sudo mount

    А можно без судо?

     
  • 1.3, Это я, 10:20, 24/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Line - Line is not emulator...
     
  • 1.4, Вася Пупкин, 10:25, 24/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    МС лет 20 хоронила браузер Мозаик. Ну наконец то похоронила. Уже есть нативный порт МС Сиквела на линукс. И лет 50 займут похороны самого Виндоус ядра, в конечном итоге будет тупо везде Линукс, винда будет как контейнер (никому не нужный). В общем скоро скоро, ждите.
     
     
  • 2.6, тоже Аноним, 10:44, 24/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Не дождетесь. А что они, по-вашему, будут _продавать_?
     
     
  • 3.10, Аноним, 11:04, 24/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как всегда, воздух
     
  • 1.5, Адекват, 10:42, 24/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вопрос - зачем это нужно майкрософту, если это не принесет прибыли им, они бы не стали это городить.
    Видимо хотят отвоевать рынок серверов, в виндах будут работать лучшие части линукса, без его худших частей (для простых пользователей, да, серверами и простые пользователи могут пользоваться, без профильного образования), таких как необходимость понимания линукса как системы, и сложность настройки сервисов. Плюсом вкрячат что-то свое в экосистему линукс и будут потом патентами махать.
     
     
  • 2.7, тоже Аноним, 10:45, 24/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > будут работать лучшие части линукса,
    > без профильного образования), таких как необходимость понимания линукса

    2 + 2 = все представили, КАК это будет работать.


     
  • 2.9, Аноним, 10:58, 24/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сегодня это необходимость помнить бессмысленные отличия дистра 1 от дистра 2 и в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, pkdr, 10:51, 24/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я с этим убогим Hyper-V последний раз сталкивался лет 7-8 назад. Тогда оно из-за своей неполноценности линуксовым виртуальным машинам (ну и более старым версиям винды, конечно, M$ же традиционно не умеет в обратную совместимость) могло отдать только одно процессорное ядро.
    Сейчас у них стало лучше или описанным в новости виртуалкам это чудо до сих пор отдаёт только одно ядро?
     

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