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21.04.2017 09:51  Tor прекращает разработку hardened-версии своего браузера

Проект Tor объявил о прекращении разработки hardened-версии браузера, которая разрабатывалась параллельно с основным Tor Browser. Hardened-версия развивалась в качестве эксперимента, который показал, что вариант поставки отдельной защищённой версии не оправдан и более предпочтительным является развитие проекта по запуску штатного Tor Browser в изолированном окружении.

Отмечается, что включение расширенных отладочных опций и методов противодействия эксплуатации уязвимостей (например, при сборке включались Address Sanitizer и Undefined Behavior Sanitizer для блокирования выхода за допустимые границы памяти и выявления ситуаций неопределённого поведения) приводило к более активному проявлению проблем со стабильностью. Кроме усиления базопасности hardened-версия также совмещала в себе средства для выполнение отладочных задач и раннего выявления ошибок, что приводило к повышению потребления памяти, снижению производительности и увеличению размера исполняемого файла.

Поставка отдельной hardened-версии также вызывала замешательство среди пользователей, которые пытались использовать данную сборку без оглядки на её экспериментальный и отладочный характер, и возлагали на неё завышенные надежды. В связи с этим решено упразднить hardened-версию, вместо которой предложить для отладки и защиты два отдельных инструмента. Для отладки решено вернуться к практике формирования ночных сборок, которые будут обновляться каждый день и включать полный набор отладочных средств.

Для усиления безопасности вместо hardened-версии будет продвигаться прослойка sandboxed-tor-browser для запуска Tor Browser в изолированном контейнере, что позволяет локализовать любые уязвимости и блокировать получение информации о системе и параметрах сетевого подключения в случае успешной атаки. Cетевое окружение внутри контейнера допускает только работу через Tor, а перенаправление трафика в Tor осуществляется вне контейнера. Обращение к сетевым ресурсам напрямую и изменение настроек Tor из контейнера невозможно, что исключает определение реального IP через отправку проверочного запроса к внешнему хосту.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.torproject.org/bl...)
  2. OpenNews: Выпуск sandboxed-tor-browser, прослойки для изоляции Tor Browser
  3. OpenNews: Первый стабильный выпуск ветки Tor 0.2.9
  4. OpenNews: Выпуск web-браузера Tor Browser 6.5
  5. OpenNews: Четвёртый тестовый выпуск системы мгновенного обмена сообщениями от проекта Tor
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Tails 2.12 и браузера Tor Browser 6.5.2
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: tor, browser
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  • 1.1, Аноним, 10:28, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –6 +/
    Скоро в Tor уже не будет смысла https www vedomosti ru technology articles 20... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, th3m3, 10:40, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Они не разбираются в этом вопросе. Tor будет и дальше работать.
     
     
  • 3.5, Pahanivo, 10:43, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    аноним тоже не разбирается ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.10, пох, 10:56, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    это ты не разбираешься в вопросе тор-то будет работать Только вот не у тебя о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, Аноним, 11:20, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Глотай
     
  • 4.14, Аноним, 11:41, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Молодец, хороший клоун. А теперь прочитай про obfsproxy.
     
     
  • 5.21, Аноним, 12:43, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не клоун, а депутат госдумы. :)
     
     
  • 6.33, fi, 13:21, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    A кто из депутатов не клоун?
     
  • 4.34, Аноним, 13:25, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Чувак, я в Китае нахожусь Тут поголовно у всех socks и vpn, это неофициальная м... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.37, Аноним, 13:28, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Чувак, я в Китае нахожусь Тут поголовно у всех socks и vpn, это неофициальная м... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.22, dq0s4y71, 12:48, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А им и не надо разбираться. Если надо, они его просто тупо запретят. Одного-двух показательно посадят за нарушение запрета, а остальные и сами перестанут пользоваться. Всё, цель достигнута. А вы нам тут будете продолжать рассказывать, какие они глупые...
     
     
  • 4.28, ненужноруб, 13:13, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как будто раньше не сажали невиновных...
     
     
  • 5.43, dq0s4y71, 13:37, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    То есть, пускай сажают?
     
  • 4.39, пох, 13:30, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > А им и не надо разбираться. Если надо, они его просто тупо запретят.

    и мы тупо выполним. И выйдет вполне эффективно. Сказочки что ваш супер-тор неуловим - ровно того же сорта, что "невозможно блокировать сайты на уровне магистральных провайдеров, оборудование такого просто не умеет" - бывшие очень популярными лет всего пять назад. А потом, внезапно, оказалось что умеет, и довольно неплохо.
    У меня нет никакого желания бороться за ваши права. (Я все правильно говорю, товарищ майор?)

     
     
  • 5.48, dq0s4y71, 13:45, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    К тору-то претензий нет, он сам по себе достаточно надёжен. Я говорю о том, что бороться с ним будут не техническими средствами, а административными. А технари радуются как дети, что депутаты не разбираются в технических вопросах. Такие глупые, ага...
     
  • 2.4, Аноним, 10:41, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Чушь какая, это нериально Но Великий Китайский Файрволл вполне реален Что, вп... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.8, Anonplus, 10:46, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> предлагает полностью запретить
    > Чушь какая, это нериально.
    > Но Великий Китайский Файрволл вполне реален. Что, впрочем, не мешает обходить им
    > это дело посредством тех же VPN.

    Сравнили точечные блокировки отдельных IP (Россия) и DPI на государственном уровне (Китай).

     
     
  • 4.9, Аноним, 10:56, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я ничего не сравнивал - я намекал, что ситуация может повториться и у нас Так с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.26, dq0s4y71, 13:01, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > точечные блокировки отдельных IP

    Хаха. Этих "отдельных IP", на минуточку, больше 70000, но мне нравится этот совковый лексикон. Тогда тоже было принято говорить про "отдельные недостатки" и "временные трудности".

     
  • 3.20, Квакер, 12:43, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Иди мамку свою пугай файрволами.
     
  • 2.7, Anonplus, 10:45, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    А в комментаторах на опеннете смысла нет уже, поскольку они не понимают, что, блокируя отдельные IP, Tor не заблокировать.
     
     
  • 3.16, rshadow, 11:52, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Список нод Тор общедоступен. Если обязать провайдеров его обновлять и блокировать запросы по данным IP разве сеть не поляжет?
     
     
  • 4.23, Аноним, 12:52, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    поляжет только вход в сеть, в Китае так и делают, но это обходят гейтами для сет... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.24, Аноним, 12:57, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    да,да на таких умных как ты, уже нашли с винтом https www torproject org ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, Аноним, 11:45, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Для веба в нем уже нет смысла 20kbs скорости У меня диалап 15 лет быстрее был ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.17, rshadow, 11:57, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Тор это софт для анонимизации, а не для обхода блокировок. Так что ему этот закон не особо страшен. К тому же заблокировать его работу относительно легко.
     
     
  • 3.25, Аноним, 13:01, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну да, кто бы спорил просто выдергиваешь 8P8C из свича, и сразу тор и хакеры пер... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.19, Квакер, 12:42, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ты лох и опозорился.
     
  • 2.27, ненужноруб, 13:11, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Яровая не успокоится, пока не превратит Россию в Северную Корею.
     
  • 1.2, Аноним, 10:39, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Когда будет прослойка которую я могу поставить в один клик?
     
     
  • 2.6, Pahanivo, 10:45, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > Когда будет прослойка которую я могу поставить в один клик?

    да к, что бы тор с браузером поставить сильно развитый интеллект то не нужен вовсе ...

     
     
  • 3.11, пох, 11:01, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    интеллект нужен, чтобы не спалиться при первой же попытке ляпнуть через этот тор... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, JL2001, 11:02, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Отмечается, что включение расширенных отладочных опций и методов противодействия эксплуатации уязвимостей (например, при сборке включались Address Sanitizer и Undefined Behavior Sanitizer для блокирования выхода за допустимые границы памяти и выявления ситуаций неопределённого поведения) приводило к более активному проявлению проблем со стабильностью.

    интересно это баги в компиляторе ? или сама программа криво написана и когда фейлит проверку то принудительно убивается а не едет дальше "вроде ничо не отвалилось" ? или это проблема в самом языке "неопределённое поведение" ?

     
     
  • 2.47, Аноним, 13:45, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А погуглить слабо Санитайзеры приводят к падению при ошибках, которые без них о... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.18, Аноним, 12:11, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ребят, а вот скажите Запускаю я Tor глобально etc init d tor start Я могу пус... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.29, Аноним, 13:15, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да ладно Они ожидали какого-то другого эффекта ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.31, Аноним, 13:18, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    лохматушка
     
  • 1.32, Аноним, 13:19, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Новоё изобретение, РУССКИХ УЧЕНЫХ,
     
  • 1.35, Аноним, 13:25, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Через эту ф-ию, можно воспроизвести, все что угодно, главное соблюсти фазу и час... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.36, Аноним, 13:28, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Лана нужно просчитать вот че, у хамов, мозгов не хватает, http savepic ru 1360... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.38, Аноним, 13:29, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А вы же прошаненные подскажите че не так, ну бутылку поставлю
     
  • 1.40, Аноним, 13:31, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну это надо,
     
  • 1.41, Аноним, 13:34, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тьфу хамы исчезли
     
  • 1.42, Аноним, 13:36, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Много нету, бутылку найду )
     
  • 1.44, Аноним, 13:37, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Без вашей поддержки никак, ....
     
  • 1.45, Аноним, 13:39, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Меня заблокировали в одноклассниках что делать ?
     
  • 1.46, Аноним, 13:40, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Послал всех на ЙуХ
     

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