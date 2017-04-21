21.04.2017 09:51  Tor прекращает разработку hardened-версии своего браузера

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|3.22, dq0s4y71, 12:48, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А им и не надо разбираться. Если надо, они его просто тупо запретят. Одного-двух показательно посадят за нарушение запрета, а остальные и сами перестанут пользоваться. Всё, цель достигнута. А вы нам тут будете продолжать рассказывать, какие они глупые...
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|4.39, пох, 13:30, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> А им и не надо разбираться. Если надо, они его просто тупо запретят.
и мы тупо выполним. И выйдет вполне эффективно. Сказочки что ваш супер-тор неуловим - ровно того же сорта, что "невозможно блокировать сайты на уровне магистральных провайдеров, оборудование такого просто не умеет" - бывшие очень популярными лет всего пять назад. А потом, внезапно, оказалось что умеет, и довольно неплохо.
У меня нет никакого желания бороться за ваши права. (Я все правильно говорю, товарищ майор?)
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|5.48, dq0s4y71, 13:45, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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К тору-то претензий нет, он сам по себе достаточно надёжен. Я говорю о том, что бороться с ним будут не техническими средствами, а административными. А технари радуются как дети, что депутаты не разбираются в технических вопросах. Такие глупые, ага...
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|3.8, Anonplus, 10:46, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> предлагает полностью запретить
> Чушь какая, это нериально.
> Но Великий Китайский Файрволл вполне реален. Что, впрочем, не мешает обходить им
> это дело посредством тех же VPN.
Сравнили точечные блокировки отдельных IP (Россия) и DPI на государственном уровне (Китай).
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|4.26, dq0s4y71, 13:01, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> точечные блокировки отдельных IP
Хаха. Этих "отдельных IP", на минуточку, больше 70000, но мне нравится этот совковый лексикон. Тогда тоже было принято говорить про "отдельные недостатки" и "временные трудности".
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|1.12, JL2001, 11:02, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Отмечается, что включение расширенных отладочных опций и методов противодействия эксплуатации уязвимостей (например, при сборке включались Address Sanitizer и Undefined Behavior Sanitizer для блокирования выхода за допустимые границы памяти и выявления ситуаций неопределённого поведения) приводило к более активному проявлению проблем со стабильностью.
интересно это баги в компиляторе ? или сама программа криво написана и когда фейлит проверку то принудительно убивается а не едет дальше "вроде ничо не отвалилось" ? или это проблема в самом языке "неопределённое поведение" ?
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