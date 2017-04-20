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20.04.2017 18:27  Docker представил Moby и LinuxKit для построения произвольных систем контейнерной изоляции

Компания Docker представила два новых проекта Moby и LinuxKit, предоставляющих инструменты для создания произвольных систем контейнерной изоляции. Moby позволяет комбинировать готовые компоненты и фреймворки для создания систем на базе контейнеров, а LinuxKit предоставляет средства для формирования минимальной операционной системы для запуска контейнеров. Код написан на языке Go и распространяется (LinuxKit, Moby) под лицензией Apache 2.0.

Moby даёт возможность манипулировать готовыми блоками для построения специализированных систем контейнерной изоляции, создавая результирующую систему по кирпичикам по аналогии с конструктором Лего. Предоставляются различные варианты компонентов, охватывающих все аспекты работы систем контейнерной изоляции, включая ОС, runtime, средства оркестровки, инструменты управления инфраструктурой, сетевые подсистемы, хранилища, средства безопасности, сборочные инструменты и механизмы доставки образов. Каждый компонент оформлен в виде контейнера, поэтому создание новых компонентов производится через подготовку OCI-совместимых контейнеров.

Кроме коллекции компонентов, Moby также предлагает специальный инструментарий, который даёт возможность собрать компоненты в форму, готовую для выполнения на выбранных архитектурах и платформах: для установки на конечное оборудование (x86, ARM), в виде исполняемых файлов для Linux, macOS и Windows или образов виртуальных машин для популярных облачных платформ и систем виртуализации. Завершающим звеном является набор эталонных схем компоновки Moby Origin, которые можно использовать в качестве шаблона для связывания компонентов в рабочую систему. В частности, доступен шаблон для формирования из компонентов Moby типовой системы Docker.

Потребителю предоставляются гибкие возможности для экспериментов и подбора оптимальной конфигурации - каждый компонент в шаблоне можно заменять на один из предлагаемых альтернативных вариантов. Например, можно выбрать технологию изоляции или систему оркестровки. Пользователи Moby получают возможность не ограничиваться рамками конкретных продуктов и построить свою инфраструктуру для запуска контейнеров, комбинируя разные подходы с учётом всех своих пожеланий.

LinuxKit дополняет Moby и представляет собой тулкит для сборки защищённых, переносимых и компактных операционных систем для Linux-контейнеров. При помощи LinuxKit администратор может сформировать образ ОС, содержащий только минимально необходимый набор компонентов, достаточных для запуска контейнеров. Все системные сервисы в LinuxKit оформлены в виде контейнеров и могут быть заменены или удалены. Минимальный размер сборки, достаточной для запуска контейнеров - 35 Мб.

Конфигурация сборки определяется в виде YAML-спецификации, на основе которой LinuxKit может подготовить загрузочный образ. В спецификации указывается ядро, процесс инициализации, список контейнеров для запуска, набор системных сервисов, дополнительные файлы для включения в сборку и формат вывода (например, ISO). В качестве основы используются компоненты пространства пользователя дистрибутива Alpine Linux, в том числе системной библиотеки Musl.

Для повышения безопасности используются патчи PaX и SSP (Stack Smashing Protection, -fstack-protector), а для полноценного использования ASLR при сборке формируются исполняемые файлы PIE (Position-Independent Executable). В перспективе планируется переписать системные компоненты на безопасных языках Rust, Go или OCaml и выполнять их в режиме максимальной изоляции, благодаря сборке в виде самодостаточных "unikernel", развитием которых занимался перешедший в руки Docker проект MirageOS. Пока на базе unikernel реализован только сервис dhcp, но по мере развития всё больше системных компонентов будут переписываться из Си на безопасные языки и поставляться в форме unikernel.

Особенности LinuxKit:

  • Ориентация на предоставление максимальной безопасности по умолчанию, без негативного влияния на удобство работы;
  • Все составные части могут быть заменены и перенастроены;
  • Постоянная инфраструктура для сборки Linux-дистрибутивов;
  • Работа без сохранения состояния (stateless), но с возможностью подключения отдельного постоянного хранилища;
  • Простой инструментарий и простые средства интеграции;
  • Построение на основе контейнеров и для выполнения контейнеров;
  • Рассчитан на сборку и выполнение кластерных приложений, но без привязки к конкретным средствам оркестровки, таким как Docker или Kubernetes;
  • Создан в процессе разработки Docker Editions, но преобразован в тулкит общего назначения;
  • Рассчитан на использования внешних управляющих инструментариев, таких как Infrakit.

Docker намерен перевести все свои открытые разработки в проект Moby, в том числе разбить движок на серию компонентов, отделить интерфейс пользователя и SDK, открыть новые инструменты, используемые в процессе работы над платформой Docker. Также планируется внедрить сфокусированную на сообществе модель управления, структура которой будет напоминать Fedora для достижения оптимального баланса между интересами сообщества и корпоративного спонсора.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.docker.com/2017/0...)
  2. OpenNews: Intel представил Clear Linux с контейнерами приложений на базе виртуализации
  3. OpenNews: Выпуск MirageOS 2.5, платформы для запуска приложений поверх гипервизора
  4. OpenNews: Перевод официальных образов Docker с Ubuntu на Alpine
  5. OpenNews: Первый стабильный выпуск RancherOS, минималистичной ОС на базе контейнерной изоляции
  6. OpenNews: Первый стабильный выпуск серверной Linux-системы CoreOS
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: docker, container
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  • 1.2, Аноним, 19:50, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    В анонсе without having to reinvent the wheel Ну да, Docker не изобретал коле... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, F, 19:56, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Так они без него то же придумали, и уже едут на нем (докере) сами, и себе сливки снимают.

    Тем более что докер - это использование того, что ядро и так умело. Так что эти парни и без докера обойдутся, ему не забаловать сейчас.

    Пытаются возглавить, если уж не запретить.

     
  • 2.8, 123, 21:00, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Ну да, Docker не
    > изобретал колесо, а лишь  изобрёл свой велосипед и припарковал его
    > рядом с Atomic, CoreOS, Clear Linux и RancherOS :-)

    Ага и все эти поделки -  пародия на FreeBSD  jail. Которому 100 лет в обед.

     
     
  • 3.9, Анонимм, 21:25, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Машины сравнивать с колёсами...
     
  • 1.5, Аноним, 20:13, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    LOL, как может язык быть безопасным Хипстерские ярлыки ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, 123, 20:59, 20/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    PHP-шник что-ле?  Управление памятью, изоляция контекста потока и тд сильно снижает количество дыр в программе.  
     
  • 1.10, Аноним, 21:44, 20/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Конфигурация должна определятся в Nix с автоматической переборкой и зависимостям... весь текст скрыт [показать]
     

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