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19.04.2017 11:27  Facebook представил модульную систему машинного обучения Caffe2

Facebook представил новый открытый фреймворк глубинного машинного обучения Caffe2, отличающийся высокой скоростью, модульной структурой и возможностью создания легковесных и масштабируемых решений. Код проекта распространяется под лицензией BSD. Для использования доступны уже готовые модели, натренированные в кластере Facebook, которые можно использовать для классификации изображений, выделения объектов и лиц на изображениях и обработки видео. API для разработки доступны для Python и C++.

Caffe2 является результатом переработки ранее существующего фреймворка Caffe с целью повышения гибкости организации вычислений. Caffe2 адаптирован для работы не только на стационарных системах и в кластерах, но и на мобильных устройствах (Android, iOS), портативных платах (Raspberry Pi, Tegra X1) и в облачных окружениях, что открывает новые возможности по созданию персональных решений для классификации и распознавания изображений, текста и видео, создания чат-ботов, распознавания речи, машинного перевода и диагностики проблем.

Предоставлены возможности для выноса вычислений на GPU (поддерживается NVIDIA CUDA и библиотеки cuDNN, cuBLAS, NCCL), подготовленные совместно с компанией NVIDIA и позволяющие добиться неплохого ускорения. На базе Caffe2 можно создавать как крупные специализированные кластеры со множеством GPU на каждом узле (заявлен почти линейный рост масштабруемости при увеличении числа узлов), так и любительские системы, запускаемые на смартфоне или плате Raspberry Pi.

  1. Главная ссылка к новости (http://caffe2.ai/blog/2017/04/...)
  2. OpenNews: Выпуск системы машинного обучения TensorFlow 1.0 и классификатора изображений ResNeXt
  3. OpenNews: Yahoo открыл модель машинного обучения для выявления неприличных изображений
  4. OpenNews: Baidu открыл наработки в области машинного обучения
  5. OpenNews: Microsoft опубликовал на GitHub систему машинного обучения CNTK
  6. OpenNews: Компания IBM передала сообществу Apache платформу машинного обучения SystemML
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: caffe, ai, facebook
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  • 1, inferrna, 12:55, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    И тут невидия подмахнула.
    >но и на мобильных устройствах (Android, iOS)

    вот только туда куду не завезли.

     
  • 2, Анон999999, 14:06, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Молодцы!
     
  • 3, Аноним, 14:40, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Чем это лучше HLearn?
     
  • 4, Аноним, 14:48, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    зачем нужно CUDA когда есть OpenCL?
     

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