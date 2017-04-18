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|1.2, eganru, 11:32, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]
|+10 +/–
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с одной стороны - все это конечно весело.
с другой стороны чем RHEL то плох? почему бы просто не использовать относительно хороший RHEL?
[i]антивирусное ПО Dr.Web. [/i] - вызывает вопросы включение столь спорных утилит в поставку по умолчанию.
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|3.27, Аноним, 12:22, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
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Дело не в квалификации отдельных сотрудников, она то как раз на уровне. Дело в целях, планах и задачах.
Возьмём SSJ-100. Его изначально проектировали чтобы получить международные лётные сертификаты, поэтому ставили иностранное оборудование (российского с международной сертификацией банально нет). Построили. Получили сертификат. А самолёт всё равно не покупают.
Потому что:
1. он получился копией Боинга с плюс-минус теми же характеристиками
2. Боинг обещает доставить любую запчасть в любую точку мира в течении 12 часов, а для SSJ-100 её начнут изготавливать (!) лишь когда ты полностью оплатишь счёт
3. найти спецов по Боингу легко, а на SSJ-100 надо учиться и переучиваться
Итог? Ожидаемый.
Но, ты не поверишь, скоро появится ещё два российских конкурента SSJ-100. Не потому что они нужны, а потому что государство даёт миллиарды на разработку.
В таких условиях нет смысла создавать что-то новое: бери зарубежное, тяп-ляп - и... Ты ведь не на результат работаешь, а ради процесса.
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|7.133, лол, 15:35, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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модератор должен убить эту нить. У суперджета заметный отряд анонимной сетевой поддержки. Ни один суперджет не продан дороже себестоимости. Более того, президент единственного зарубежного клиента проговаривался в интервью о беспрецедентных условиях поставки суперджетов. Каждая "продажа" этого самолёта это очередной гвоздь в крышку гроба советской промышленности, но и прямые убытки бюджета. Как-то так.
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|5.107, Michael Shigorin, 14:14, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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> что только люди не делают, лишь бы не использовать генту.
Разные -- разное.
> собрать новый дистрибутив ради пары юз флагов для пакета - запросто!
И? Дальше-то что? Ну собираю этих "дистрибутивов" за полсотни комплектов в год.
Дистрибутив -- это не сборка. Это средство решения прикладных задач, применяемое в комплексе с целым рядом других мер, начиная с внедрения и поддержки.
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|4.104, Michael Shigorin, 14:06, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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>> альтовцы хотя бы свой репозиторий, мейнтейнеров, идеологию на построение системы имеют
> А толку? Кроме печально известного дистрибутива для школ, который изгадил
> IBS, они ничего больше не сделали.
Не стыдно врать? Большой уже, понимать должен, что отвечать придётся.
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|5.113, andy, 14:26, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> Не стыдно врать? Большой уже, понимать должен, что отвечать придётся.
Врать в чем? Что повылазили Астры, НауЛинуксы и прочие ОСи, а Альта даже
близко не видать? Михаил, вот скажи мне, как бывшему мейнтейнеру Альта,
что может предложить Альт, кроме работы ради работы? Где конечно воплощение
труда? Может быть в школах? Но внедрение просаботировали! В оборонке - но там
Астра и МСВС. В науке? Окромя высокопроизводительного кластера МГУ, где еще используется
Альт? Где вы в госпроектах и господрядах, то есть в той нише, куда вы старательно
стремитесь? Не считая ползанья на брюхе перед государством - https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/
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|4.103, Michael Shigorin, 14:05, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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> Я то как раз понимаю, что Альт внедряют по всей стране уже
> больше 10 лет и уже создана инфраструктура Линукс.
Более пятнадцати, а так да.
> Школы и поликлиники полностью переведены на Альт. Гос.учереждения в процессе.
Нет, школы зарейдили, по сути изнасиловали и теперь по большей части они линукса боятся (за что всё так же стоит выдать отдельный гектар леса причастным, как по мне).
Поликлиники тоже мск/область.
> И тут такое... Что ж получается, придётся школы и поликлиники на ОСь переводить?
Зачем? Гостайны там не припоминаю.
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|4.115, andy, 14:30, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Школы и поликлиники полностью переведены на Альт. Гос.учереждения в процессе.
Держи карман шире. 12.2016, в Мытищинской ЦРБ у тетки на компе XP был
и программа на Delphi для управления рентгенофлюорографическим аппаратом.
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|1.21, Mx, 12:02, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+8 +/–
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Смешно.
Смотрим доку и видим
---
3.5. Файловый менеджер
Thunar — файловый менеджер (ФМ) ОС «Заря» для графической среды ра-
бочего стола.
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Кто такой этот Заря? Аврора? Но оно же Ось! :)
BolgenOS от ростеха?
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|3.102, Michael Shigorin, 14:02, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> У Ростеха, конкретно МЦСТ, просто делает порт debian на Эльбрус, и это нормально.
Да, сейчас они тащат уже именно дебиан. А существующая ОС Эльбрус -- самостоятельная разработка, использующая dpkg в качестве итогового формата пакетов.
PS: в смысле deb, а dpkg -- как пакетный менеджер, конечно.
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|4.120, andy, 14:46, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> У Ростеха, конкретно МЦСТ, просто делает порт debian на Эльбрус, и это нормально.
> Да, сейчас они тащат уже именно дебиан. А существующая ОС Эльбрус
> -- самостоятельная разработка, использующая dpkg в качестве итогового формата пакетов.
Но с сообществом забыли поделиться, так? ;)
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|1.30, Anoim, 12:28, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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У меня нескромный вопрос (краснею): А что стало с национальной программной платформой, о которой с помпой заявляли некоторы товарищи пару лет назад?
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|3.99, Michael Shigorin, 13:59, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> только вот где тот же таволга терминал(на mips32r5), допустим, в магазинах?
Спросите в ТП -- но, подозреваю, пока и впрямь оптом "юрикам" отчасти по тем же причинам, что и эльбрус: "физики" гораздо менее прибыльные, зато гораздо более времяёмкие в поддержке; ну и плюсы платформы для них обычно куда менее значимы, если это не контингент из тех, что держал маршрутизаторы на альфах.
> очень много отечественных инноваций суть лапшизм.
Очень много "критиков" неспособны что-либо делать в такой степени, что не донесённую до их личного рта ложку считают несуществующей, увы. Ну или там галушку незапрыгнувшую. Есть ещё баечка про [I]ухокруты[/I] на эту же тему.
А у нас тут тем временем выловили проблемку в ранней инженерке, которую поправили к таволге (под strace получалось довольно надёжно завесить).
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|4.139, eganru, 15:45, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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[i]что не донесённую до их личного рта ложку считают несуществующей, увы[/i] - да нет. все не так. и откуда, более того, Вы это взяли. есть куча проектов, деньги на разработку которых были выделены, однако в силу непонятно из-за чего изменившегося вектора развития дальнейшее развитие и интеграция платформы размазались на годы. в итоге, при внятном изначальном плане развития был абсолютно невнятный итог.
[i]если это не контингент из тех, что держал маршрутизаторы на альфах[/i] - mips хорошо документированная ISA. я не знаю, откуда у Вас сравнение с альфа и маршрутизаторами.
[i]выловили проблемку в ранней инженерке[/i] - одну из. был бы вагон таволг на руках, было бы кому багтрекер наполнять.
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|2.100, Michael Shigorin, 14:00, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> У меня нескромный вопрос (краснею): А что стало с национальной программной платформой,
> о которой с помпой заявляли некоторы товарищи пару лет назад?
Утонула (ц) АЕН
Но приложивших к этому руку мы знаем и помним, а тем временем продолжаем работать.
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|1.45, via, 12:45, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Блин, я вот никак в толк не возьму, ну почему бы тому же Ростеху просто не купить акций RH или Canonical. Не купить того парня из ngnix и устроить к себе на работу, не поспонсировать деньгами и разработчиками samba.org... Зачем так тупо и безыдейно тратить время. Ну были эти все альтлинуксы и мандривы с сертификацией фстека, ну кто-то отмыл бабла в моменте, но это же наш маленткий рынок коррумпированных госконтрактов, который при смене режима ляжет в семь секунд. То ли дело работать на весь мир? Не?
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|3.121, via, 14:49, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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А что так нервно? Я не против отечественных "ось", как предметов истории, как артефактов. Я против искусственного сужения рынка до такой степени, что туда пролезают только исконно-посконные.
Ну давай-те тогда JDK, чтоль, отечественную запилим, а лучше свой православный ЯП с бубенцами и берестой, и обяжем госконторы все проекты перетаскивать на них. ППЦ как прибыльно.
Мне-то казалось, по-настоящему сильные игроки пытаются влиять в своих интересах на апстрим проектов с мировым значением, а не занимаются локальной пересборкой с переклейкой ярлычков.
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|3.123, andy, 14:51, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> А давайте рядом со словами "отмыл бабла" Вы как уголовник (выбор лишь
> между 316 и 128.1) будете хотя бы выбирать, что ставить рядом?
Почему ты его называешь уголовником? Ты видел приговор суда? Готов за клевету ответить в суде?
> Во-он там рейманы и иже с ними, а мы --
> здесь.
Ага Комиссаров - там, а вы здесь. И ему ничего не было
за саботаж :) Бохнакажит, ага.
> Всё дело в том, что...
Все дело в том, что у Альта работа ради работы.
> ...а это -- потому, что бестолковка дурью забита, увы. Надеюсь, с
> возрастом пройдёт, а пока почитайте на досуге про Common Criteria и
> те же оценки расходов на F-35 -- вдруг отпустит.
А как оценка расходов на F-35, поможет лично тебе или Альту?
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|1.88, Michael Shigorin, 13:46, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Дистрибутив построен на пакетной базе RHEL/CentOS 7
Ко _всем_ клонам центоса один и тот же вопрос: что в них "отечественного", если за редчайшими исключениями там куча пакетов цельнотянутых идёт, т.е. не освоена даже их сборка?
Пропихивавшие "ГосЛинукс" в реестр не понимают, какой ящик Пандоры силились и открыли.
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|4.128, myhand, 15:13, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> сколько на это нужно времени (если писать всё с нуля)?
Смотря на что. Какую конкретно нерешенную задачу вы собрались решать?
> сколько процентов населения страны, должно стать системными программистами,
> чтобы реализовать схожий по объёму и качеству, но свой функционал?
> (и сравнить с процентом от населения западных стран)
А зачем реализовывать то, что итак уже есть? Нужно включаться в разработку, улучшать.
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|6.134, myhand, 15:36, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> А зачем реализовывать то, что итак уже есть? Нужно включаться в
>> разработку, улучшать.
> на данном этапе да, пока вполне разумно
Так какого-ж рожна вы нихера этого не делаете, плодя никому не нужные форки RH и Debian?
> но насколько я понял, человек захотел создать всё с нуля:
> "что отечественным - может быть СОЗДАННОЕ ПО, а не солянка из
> тянутого под названием дистрибутив."
Что именно вас тут удивляет? Полагаете, что машинистку, перепечатавшую "Войну и мир" надо записывать в соавторы к Толстому? Авторское право не вчера придумали, вот по подобным критериям и можно вполне однозначно судить.
С чего вы из сказанного сделали вывод, что надо переизобретать все ПО дистрибутивов - одному Кащенко известно.
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|1.132, svsd_val, 15:31, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ещё один никому не нужный дистрибутив, наворовали пакетов обвязали всё скотчем, вроде не разваливается и на этом всё ? Смысла от них нет, гордиться нечем, ещё одна балгенОСь. Логотипы то сменили везде ? Или такое же позорище ?
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