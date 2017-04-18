Компания "Национальный центр информатизации" (НЦИ), принадлежащая государственной корпорации "Ростех", разработала новый дистрибутив GNU/Linux для серверных и настольных систем. Проект распространяется под именем ОСь (OS-RT) и доступен для свободной загрузки (1.8 Гб). В настоящее время подана заявка на включение операционной системы ОСь в реестр отечественного программного обеспечения, которая находится на стадии рассмотрения экспертами Минкомсвязи.

Дистрибутив позиционируется как продукт, готовый для использования с информацией, составляющей государственную тайну. В качестве целевых заказчиков отмечаются федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления, государственные корпорации и компании с государственным участием. Продукт также доступен для использования на свободном рынке, в целях импортозамещения. Система подходит для использования на рабочих станциях и офисных рабочих местах, на серверах и в центрах обработки данных. Из отличительных особенностей упоминается предоставление средств для запуска программ, разработанных для Windows.

Дистрибутив построен на пакетной базе RHEL/CentOS 7 с некоторыми компонентами из Fedora Linux. Рабочий стол основан на пользовательском окружении Xfce. В состав входит офисный пакет LibreOffice 5.2.6, графический редактор GIMP 2.8.16, векторный редактор Inkscape 0.91, система 3D-моделирования Blender 2.76, программы просмотра изображений и документов. В качестве браузера предлагается Firefox, а в качестве почтового клиента - Thunderbird. Для просмотра мультимедийной информации предлагается проигрыватель VLC, smplayer 17.2.0, mplayer 1.3, ffmpeg 3.1.6, набор кодеков с поддержкой H.264, H.265, VP9, AAC, Opus и коллекция драйверов для вебкамер.

Для серверных систем доступен типичный набор приложений, включая OpenSSH 6.6.1p1, Samba 4.4.4, сервер NFS, http-сервер Apache 2.4.6, почтовый сервер Postfix 2.10.1, FTP-сервер vsftpd 3.0.2, прокси-сервер Squid 3.5.20, сервер печати CUPS 2.1.4, DNS-сервер BIND 9.9.4, сервер точного времени NTP, LDAP-серверы OpenLDAP 2.4.40 и 389-ds, сервер аутентификации Kerberos 1.14.1, СУБД PostgreSQL 9.2.18, система управления конфигурацией Ansible 2.2.1.0, системы мониторинга Zabbix и Nagios 4.0.8. Поддерживается запуск виртуальных окружения при помощи гипервизора KVM. В состав также входят средства для создания отказоустойчивых кластеров (pacemaker, haproxy, keepalived), распределенных хранилищ (gfs2) и защищенных облачных систем.

Системные компоненты включают: ядро Linux 3.10.0-514 (из rhel), systemd 219, glibc 2.17, python 2.5.7/3.5.3, php 5.4.16, perl 5.16.3, openjdk 1.8.0.121, ruby 2.0.0.648, Mesa 11.2.2. Из поддерживаемого стороннего ПО отмечены: сервер и клиент 1С:Предприятие версии 8.3, сервер и клиент платформы SAP, офисный пакет МойОфис и антивирусное ПО Dr.Web.



