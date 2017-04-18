The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

18.04.2017 10:13  Представлен новый отечественный дистрибутив Linux - "ОСь"

Компания "Национальный центр информатизации" (НЦИ), принадлежащая государственной корпорации "Ростех", разработала новый дистрибутив GNU/Linux для серверных и настольных систем. Проект распространяется под именем ОСь (OS-RT) и доступен для свободной загрузки (1.8 Гб). В настоящее время подана заявка на включение операционной системы ОСь в реестр отечественного программного обеспечения, которая находится на стадии рассмотрения экспертами Минкомсвязи.

Дистрибутив позиционируется как продукт, готовый для использования с информацией, составляющей государственную тайну. В качестве целевых заказчиков отмечаются федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления, государственные корпорации и компании с государственным участием. Продукт также доступен для использования на свободном рынке, в целях импортозамещения. Система подходит для использования на рабочих станциях и офисных рабочих местах, на серверах и в центрах обработки данных. Из отличительных особенностей упоминается предоставление средств для запуска программ, разработанных для Windows.

Дистрибутив построен на пакетной базе RHEL/CentOS 7 с некоторыми компонентами из Fedora Linux. Рабочий стол основан на пользовательском окружении Xfce. В состав входит офисный пакет LibreOffice 5.2.6, графический редактор GIMP 2.8.16, векторный редактор Inkscape 0.91, система 3D-моделирования Blender 2.76, программы просмотра изображений и документов. В качестве браузера предлагается Firefox, а в качестве почтового клиента - Thunderbird. Для просмотра мультимедийной информации предлагается проигрыватель VLC, smplayer 17.2.0, mplayer 1.3, ffmpeg 3.1.6, набор кодеков с поддержкой H.264, H.265, VP9, AAC, Opus и коллекция драйверов для вебкамер.

Для серверных систем доступен типичный набор приложений, включая OpenSSH 6.6.1p1, Samba 4.4.4, сервер NFS, http-сервер Apache 2.4.6, почтовый сервер Postfix 2.10.1, FTP-сервер vsftpd 3.0.2, прокси-сервер Squid 3.5.20, сервер печати CUPS 2.1.4, DNS-сервер BIND 9.9.4, сервер точного времени NTP, LDAP-серверы OpenLDAP 2.4.40 и 389-ds, сервер аутентификации Kerberos 1.14.1, СУБД PostgreSQL 9.2.18, система управления конфигурацией Ansible 2.2.1.0, системы мониторинга Zabbix и Nagios 4.0.8. Поддерживается запуск виртуальных окружения при помощи гипервизора KVM. В состав также входят средства для создания отказоустойчивых кластеров (pacemaker, haproxy, keepalived), распределенных хранилищ (gfs2) и защищенных облачных систем.

Системные компоненты включают: ядро Linux 3.10.0-514 (из rhel), systemd 219, glibc 2.17, python 2.5.7/3.5.3, php 5.4.16, perl 5.16.3, openjdk 1.8.0.121, ruby 2.0.0.648, Mesa 11.2.2. Из поддерживаемого стороннего ПО отмечены: сервер и клиент 1С:Предприятие версии 8.3, сервер и клиент платформы SAP, офисный пакет МойОфис и антивирусное ПО Dr.Web.

  1. Главная ссылка к новости (http://izvestia.ru/news/685148...)
  2. OpenNews: Завершена разработка защищенной отечественной СУБД Синергия-БД, основанной на PostgreSQL
  3. OpenNews: "Байкал Электроникс" и "Базальт СПО" создают отечественный дистрибутив Linux для архитектуры ARMv8
  4. OpenNews: Отечественный защищённый Linux-дистрибутив Заря готов к внедрению
  5. OpenNews: Российская компания РусБИТех, развивающая дистрибутив Astra Linux, вступила в Linux Foundation
  6. OpenNews: Холдинг "Вертолеты России" переходит на Astra Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: os-rt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.2, eganru, 11:32, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +10 +/
    с одной стороны - все это конечно весело.
    с другой стороны чем RHEL то плох? почему бы просто не использовать относительно хороший RHEL?
    [i]антивирусное ПО Dr.Web. [/i] - вызывает вопросы включение столь спорных утилит в поставку по умолчанию.
     
     
  • 2.8, nal, 11:38, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –3 +/
    Заявлено лишь о поддержке, а не о поставке - но поддерживать умеют многие соврем... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.9, Аноним, 11:38, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Если сертифицироваться будет, то не вызывает Для обработки персональных данных,... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.34, Аноним, 12:33, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Плох, видимо, отсутствием MLS MCS искаропки , а это для гостайны обязательное т... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.65, Admino, 13:23, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Любой другой сертифицированный дистрибутив 8212 будь то RHEL, SUSE, ALT, Rosa... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.83, vitalif, 13:42, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Да все эти русские дистрибутивы никому добровольно не нужны Рхел пересобрать ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.108, Michael Shigorin, 14:17, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –8 +/
    Вообще-то нет, поэтому реальные дураки даже не заморачиваются ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.109, vitalif, 14:19, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Да не, судя по количеству "дистрибутивов", являющихся пересборкой рхел - всё-таки каждый
     
  • 1.4, qwerty, 11:34, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    ну покрайней мери не скучные обои
     
     
  • 2.18, vantoo, 11:55, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Какой инновационный дистрибутив!(нет)
     
  • 2.59, Аноним, 13:15, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    что-то тут они облажались, обои скучные!
     
  • 1.5, Аноним, 11:36, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Порадуемся за отечественную индустрию! Молодцы!
     
     
  • 2.12, eganru, 11:40, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    порадуемся, когда будут отчеты о успешном внедрении просто бывает такое, что на... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Аноним, 12:00, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ой, будьте покойны Со всей отсетственностью уверяю вас, что отечественные сотру... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.27, Аноним, 12:22, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Дело не в квалификации отдельных сотрудников, она то как раз на уровне. Дело в целях, планах и задачах.

    Возьмём SSJ-100. Его изначально проектировали чтобы получить международные лётные сертификаты, поэтому ставили иностранное оборудование (российского с международной сертификацией банально нет). Построили. Получили сертификат. А самолёт всё равно не покупают.

    Потому что:
    1. он получился копией Боинга с плюс-минус теми же характеристиками
    2. Боинг обещает доставить любую запчасть в любую точку мира в течении 12 часов, а для SSJ-100 её начнут изготавливать (!) лишь когда ты полностью оплатишь счёт
    3. найти спецов по Боингу легко, а на SSJ-100 надо учиться и переучиваться

    Итог? Ожидаемый.

    Но, ты не поверишь, скоро появится ещё два российских конкурента SSJ-100. Не потому что они нужны, а потому что государство даёт миллиарды на разработку.

    В таких условиях нет смысла создавать что-то новое: бери зарубежное, тяп-ляп - и... Ты ведь не на результат работаешь, а ради процесса.

     
     
  • 4.38, Аноним, 12:37, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –12 +/
    Пиши на мове.
     
  • 4.52, нах, 13:06, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    то втыкаясь в землю, то ныряя в воду и откуда в таких условиях взяться квал... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.66, Admino, 13:24, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, больше 100 штук уже построили, половину уже продали за рубеж Ожидаемый итог... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.87, лол, 13:44, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Да ты заинтересуйся суперджетом. Это провал.
     
     
  • 6.127, аНоним, 15:04, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вика говорит:
    Заказано 172шт
    Опцион 33шт
    Поставлено 105шт.
    Провал или успех, оценить можно самостоятельно.
     
     
  • 7.133, лол, 15:35, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    модератор должен убить эту нить. У суперджета заметный отряд анонимной сетевой поддержки. Ни один суперджет не продан дороже себестоимости. Более того, президент единственного зарубежного клиента проговаривался в интервью о беспрецедентных условиях поставки суперджетов. Каждая "продажа" этого самолёта это очередной гвоздь в крышку гроба советской промышленности, но и прямые убытки бюджета. Как-то так.
     
  • 4.137, Аноним, 15:45, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    копией какого боинга он получился ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.16, angra, 11:49, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +15 +/
    И эти люди смеялись над Дениской Поповым.
     
     
  • 3.49, нах, 13:01, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    конечно - он-то лоханулся, и за свой эпохальный труд не получил ни зарплаты, ни ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 11:38, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ядро Linux 3.10.0-514

    lllts?

     
     
  • 2.35, Аноним, 12:35, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> ядро Linux 3.10.0-514
    > lllts?

    RHEL7

     
  • 2.79, Andrey Mitrofanov, 13:36, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> ядро Linux 3.10.0-514
    > lllts?

    Нет, 7.3.

     
  • 1.11, Аноним, 11:40, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Теперь есть на чём отечественное ПО крутить.
     
     
  • 2.29, A.Stahl, 12:25, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Кручу-верчу, заимпортозаместить хочу...
     
     
  • 3.47, llolik, 12:59, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот бы ещё гос порталы импортозаместили До сих пор те же ЕИС, ГМУ, ФНС etc -... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Gemorroj, 11:43, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –10 +/
    Доведенный до ума RHEL/CentOS. Что, конечно, очень хорошо.
     
     
  • 2.23, Аноним, 12:08, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    обои - это всегда хорошо. Не представляю, зачем нужен рхел без ТАКИХ-ТО ОБОЕВ!
     
     
  • 3.50, Gemorroj, 13:01, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    а давай-ка в дефолтовом рхел-центос поставишь мне ffmpeg с печечислеными формата... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.60, Аноним, 13:16, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Давай Вопросы лицензионной чистоты на себя возьмёшь Тут, как я вижу, с лицензи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.122, Аноним, 14:50, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    С лицензиями чисто, нечисто с патентами, но в РФ они недействительны.
     
  • 4.86, Аноним, 13:44, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    что только люди не делают, лишь бы не использовать генту собрать новый дистрибу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.107, Michael Shigorin, 14:14, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    > что только люди не делают, лишь бы не использовать генту.

    Разные -- разное.

    > собрать новый дистрибутив ради пары юз флагов для пакета - запросто!

    И?  Дальше-то что?  Ну собираю этих "дистрибутивов" за полсотни комплектов в год.

    Дистрибутив -- это не сборка.  Это средство решения прикладных задач, применяемое в комплексе с целым рядом других мер, начиная с внедрения и поддержки.

     
  • 5.111, Аноним, 14:22, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так причисление mpg123 к форматам, как бы, уже намекает ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним, 11:44, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Сертификата ФСТЭК нет? Тогда в тoпку =>
     
  • 1.15, Аноним, 11:44, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    А еще есть ОС Аврора - auroraos.ru Клон Оси с другим названием.
     
     
  • 2.101, manchelsiki, 14:00, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    По "счастливой случайности" на одном и том же ip  адресе они хостятся
     
  • 1.17, Аноним, 11:54, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    А чё, Альт не устраивает Эй, Шигорин, просвяти как там идёт внедрение Альта в ш... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.71, алекс, 13:27, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    альтовцы хотя бы свой репозиторий, мейнтейнеров, идеологию на построение системы... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.80, andy, 13:39, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    А толку Кроме печально известного дистрибутива для школ, который изгадил IBS, о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.104, Michael Shigorin, 14:06, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    >> альтовцы хотя бы свой репозиторий, мейнтейнеров, идеологию на построение системы имеют
    > А толку? Кроме печально известного дистрибутива для школ, который изгадил
    > IBS, они ничего больше не сделали.

    Не стыдно врать?  Большой уже, понимать должен, что отвечать придётся.

     
     
  • 5.113, andy, 14:26, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Не стыдно врать?  Большой уже, понимать должен, что отвечать придётся.

    Врать в чем? Что повылазили Астры, НауЛинуксы и прочие ОСи, а Альта даже
    близко не видать? Михаил, вот скажи мне, как бывшему мейнтейнеру Альта,
    что может предложить Альт, кроме работы ради работы? Где конечно воплощение
    труда? Может быть в школах? Но внедрение просаботировали! В оборонке - но там
    Астра и МСВС. В науке? Окромя высокопроизводительного кластера МГУ, где еще используется
    Альт? Где вы в госпроектах и господрядах, то есть в той нише, куда вы старательно
    стремитесь? Не считая ползанья на брюхе перед государством - https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/

     
  • 2.81, Andrey Mitrofanov, 13:40, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Тем что, эти новобранцы хотят получать денежки за продажу ярлычков, а не сами пл... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.96, Аноним, 13:54, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я то как раз понимаю, что Альт внедряют по всей стране уже больше 10 лет и уже с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.103, Michael Shigorin, 14:05, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я то как раз понимаю, что Альт внедряют по всей стране уже
    > больше 10 лет и уже создана инфраструктура Линукс.

    Более пятнадцати, а так да.

    > Школы и поликлиники полностью переведены на Альт. Гос.учереждения в процессе.

    Нет, школы зарейдили, по сути изнасиловали и теперь по большей части они линукса боятся (за что всё так же стоит выдать отдельный гектар леса причастным, как по мне).

    Поликлиники тоже мск/область.

    > И тут такое... Что ж получается, придётся школы и поликлиники на ОСь переводить?

    Зачем?  Гостайны там не припоминаю.

     
     
  • 5.110, Аноним, 14:20, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Уже 15 лет вы портите репутацию Линукса в этой стране и гордитесь этим - я всё п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.115, andy, 14:30, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Школы и поликлиники полностью переведены на Альт. Гос.учереждения в процессе.

    Держи карман шире. 12.2016, в Мытищинской ЦРБ у тетки на компе XP был
    и программа на Delphi для управления рентгено­флюоро­гра­фическим аппаратом.

     
     
  • 5.116, Аноним, 14:34, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Чуть выше представитель Альта заявил что они пользователей по сути изнасилова... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.106, Michael Shigorin, 14:11, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Альт многих не устраивает -- особенно когда вместо тяп-ляп начинается вот это вс... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.21, Mx, 12:02, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +8 +/
    Смешно.
    Смотрим доку и видим
    ---
    3.5. Файловый менеджер
    Thunar — файловый менеджер (ФМ) ОС «Заря» для графической среды ра-
    бочего стола.
    ---
    Кто такой этот Заря? Аврора? Но оно же Ось! :)

    BolgenOS от ростеха?

     
     
  • 2.32, Аноним, 12:30, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Сделай своё и сертифицируй
     
  • 2.72, алекс, 13:29, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    У Ростеха, конкретно МЦСТ, просто делает порт debian на Эльбрус, и это нормально... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.102, Michael Shigorin, 14:02, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > У Ростеха, конкретно МЦСТ, просто делает порт debian на Эльбрус, и это нормально.

    Да, сейчас они тащат уже именно дебиан.  А существующая ОС Эльбрус -- самостоятельная разработка, использующая dpkg в качестве итогового формата пакетов.

    PS: в смысле deb, а dpkg -- как пакетный менеджер, конечно.

     
     
  • 4.120, andy, 14:46, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> У Ростеха, конкретно МЦСТ, просто делает порт debian на Эльбрус, и это нормально.
    > Да, сейчас они тащат уже именно дебиан.  А существующая ОС Эльбрус
    > -- самостоятельная разработка, использующая dpkg в качестве итогового формата пакетов.

    Но с сообществом забыли поделиться, так? ;)

     
  • 1.22, Аноним, 12:06, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Импорто-замещение, Америка зло, угу В итоге во все ГОС учреждения ставят Винду... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.28, Lain_13, 12:24, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    И так не так, и этак не этак -_-... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.24, metakeks, 12:10, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Опять... :)
     
     
  • 2.84, Andrey Mitrofanov, 13:43, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    никогда не было так хорошо и вот -- --, снова повторилось ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.25, Прохожий, 12:17, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А мне название нравится :)
     
     
  • 2.33, Anoim, 12:30, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Зря BolgenOS не взяли Раскрученная марка И полностью соответствует содержимому... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.26, Гослинуксятор, 12:21, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Гослинукс поглащает ФССП. Зачем ОСь-линукс?
     
     
  • 2.31, Anoim, 12:28, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Так там 6-ка. А тут 7-ка. СистемД и все такое )
     
  • 1.30, Anoim, 12:28, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    У меня нескромный вопрос (краснею): А что стало с национальной программной платформой, о которой с помпой заявляли некоторы товарищи пару лет назад?
     
     
  • 2.37, eganru, 12:36, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    На моей памяти в РФ, какой я ее вижу, чуть ли не каждый год вагон инноваций ум... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.46, Меломан1, 12:50, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Уходят с конвейера в госорганы До магазов года через 3 очередь дойдет ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.99, Michael Shigorin, 13:59, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > только вот где тот же таволга терминал(на mips32r5), допустим, в магазинах?

    Спросите в ТП -- но, подозреваю, пока и впрямь оптом "юрикам" отчасти по тем же причинам, что и эльбрус: "физики" гораздо менее прибыльные, зато гораздо более времяёмкие в поддержке; ну и плюсы платформы для них обычно куда менее значимы, если это не контингент из тех, что держал маршрутизаторы на альфах.

    > очень много отечественных инноваций суть лапшизм.

    Очень много "критиков" неспособны что-либо делать в такой степени, что не донесённую до их личного рта ложку считают несуществующей, увы.  Ну или там галушку незапрыгнувшую.  Есть ещё баечка про [I]ухокруты[/I] на эту же тему.

    А у нас тут тем временем выловили проблемку в ранней инженерке, которую поправили к таволге (под strace получалось довольно надёжно завесить).

     
     
  • 4.139, eganru, 15:45, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    [i]что не донесённую до их личного рта ложку считают несуществующей, увы[/i] - да нет. все не так. и откуда, более того, Вы это взяли. есть куча проектов, деньги на разработку которых были выделены, однако в силу непонятно из-за чего изменившегося вектора развития дальнейшее развитие и интеграция платформы размазались на годы. в итоге, при внятном изначальном плане развития был абсолютно невнятный итог.

    [i]если это не контингент из тех, что держал маршрутизаторы на альфах[/i] - mips хорошо документированная ISA. я не знаю, откуда у Вас сравнение с альфа и маршрутизаторами.

    [i]выловили проблемку в ранней инженерке[/i] - одну из. был бы вагон таволг на руках, было бы кому багтрекер наполнять.

     
  • 3.124, Аноним, 14:59, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А кто её покупать-то будет Кому нужен моноблок на роутерном процессоре ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.40, Аноним, 12:37, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Так то вообще RHEL5 был ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.76, andy, 13:32, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    То же, что и со всеми национальными проектами - она в глубокой ж-пе, зато есть ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.100, Michael Shigorin, 14:00, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > У меня нескромный вопрос (краснею): А что стало с национальной программной платформой,
    > о которой с помпой заявляли некоторы товарищи пару лет назад?

    Утонула (ц) АЕН

    Но приложивших к этому руку мы знаем и помним, а тем временем продолжаем работать.

     
  • 1.39, CHIM, 12:37, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    php 5.4.16 --- ну ПЗЦ...
     
     
  • 2.89, Andrey Mitrofanov, 13:46, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Да Даёшь Самый Главный Сертификат тов-щу Реми Коле Ура ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.41, Аноним, 12:38, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    А как звучит: "ОС ОСь"! Так и хочется куда-нибудь букву вставить.
     
     
  • 2.43, CHIM, 12:40, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    ЛОСОСЬ?
     
     
  • 3.67, zfs, 13:24, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Короче, просто ЛОСь.
     
  • 3.135, Аноним, 15:39, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно и так.
     
  • 1.42, CHIM, 12:39, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Интересно, когда нибудь появится отечественный БЕСПЛАТНЫЙ дистрибудтив с сертификацией ФСТЭК?
     
     
  • 2.75, A.Stahl, 13:32, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Через пару лет после того, как появится бесплатная сертификация ФСТЭК.
     
  • 2.92, Andrey Mitrofanov, 13:48, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нет Наклейки голографические денег стоят ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.118, esv, 14:42, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Гослинукс же.
     
  • 1.45, via, 12:45, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Блин, я вот никак в толк не возьму, ну почему бы тому же Ростеху просто не купить акций RH или Canonical. Не купить того парня из ngnix и устроить к себе на работу, не поспонсировать деньгами и разработчиками samba.org...  Зачем так тупо и безыдейно тратить время. Ну были эти все альтлинуксы и мандривы с сертификацией фстека, ну кто-то отмыл бабла в моменте, но это же наш маленткий рынок коррумпированных госконтрактов, который при смене режима ляжет в семь секунд. То ли дело работать на весь мир? Не?  
     
     
  • 2.53, Аноним, 13:08, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Идея здравая, но увы всё дело в распиле бабла. Идейных не осталось.
     
     
  • 3.91, Michael Shigorin, 13:47, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Остались, разумеется ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.98, Аноним, 13:55, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ну да, идейный распил бабла.
     
  • 2.95, Michael Shigorin, 13:53, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А давайте рядом со словами отмыл бабла Вы как уголовник выбор лишь между 316 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.121, via, 14:49, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А что так нервно? Я не против отечественных "ось", как предметов истории, как артефактов. Я против искусственного сужения рынка до такой степени, что туда пролезают только исконно-посконные.
    Ну давай-те тогда  JDK, чтоль, отечественную запилим, а лучше свой православный ЯП с бубенцами и берестой, и обяжем госконторы все проекты перетаскивать на них. ППЦ как прибыльно.  
    Мне-то казалось, по-настоящему сильные игроки пытаются влиять в своих интересах на апстрим проектов с мировым значением, а не занимаются  локальной пересборкой с переклейкой ярлычков.
     
  • 3.123, andy, 14:51, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > А давайте рядом со словами "отмыл бабла" Вы как уголовник (выбор лишь
    > между 316 и 128.1) будете хотя бы выбирать, что ставить рядом?

    Почему ты его называешь уголовником? Ты видел приговор суда? Готов за клевету ответить в суде?

    >  Во-он там рейманы и иже с ними, а мы --
    > здесь.

    Ага Комиссаров - там, а вы здесь. И ему ничего не было
    за саботаж :) Бохнакажит, ага.

    > Всё дело в том, что...

    Все дело в том, что у Альта работа ради работы.

    > ...а это -- потому, что бестолковка дурью забита, увы.  Надеюсь, с
    > возрастом пройдёт, а пока почитайте на досуге про Common Criteria и
    > те же оценки расходов на F-35 -- вдруг отпустит.

    А как оценка расходов на F-35, поможет лично тебе или Альту?


     
  • 1.48, Аноним, 13:01, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    По крайней мере название годное
     
  • 1.54, Аномномномнимус, 13:09, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Язь!!!!
     
  • 1.55, Гость, 13:11, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Системные компоненты включают антивирусное ПО Dr.Web

    Зачем в Linux антивирус?

     
     
  • 2.62, marks, 13:16, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Выше ответили, для сертификации
     
     
  • 3.74, алекс, 13:31, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    машины в сети под виндой, а эту в серверную наверно завезут ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.56, Аноним, 13:12, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А где главный атрибут концептуально других OS Где новые нескучные обои, вать ма... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.58, botman, 13:13, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чего эти госорганы как только RedHat одной из первых присоединилась к санкциям http://ru.fedoracommunity.org/content/%D0%A1%D0%B0%D сразу полезли шлёпать дистрибутивы на основе разработок этой корпорации.
     
  • 1.61, marks, 13:16, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хорошо, что ОСь, а не рОСь.
     
  • 1.68, Аноним, 13:25, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И, главное, не дебиан
    rpm перекомпилять проще чем deb?
     
     
  • 2.93, Andrey Mitrofanov, 13:50, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Индустриальнее И профессиональнее ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.73, Аноним, 13:29, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Есть же Астра , зачем это?
     
  • 1.77, Аноним, 13:33, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    tovarish_mayor.rpm ставится по-дефолту ?
     
  • 1.82, Аноним, 13:42, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    наконец то ответили северокорейской Red Star OS !
     
  • 1.85, myhand, 13:44, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тут даже обои скучные...
     
  • 1.88, Michael Shigorin, 13:46, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Дистрибутив построен на пакетной базе RHEL/CentOS 7

    Ко _всем_ клонам центоса один и тот же вопрос: что в них "отечественного", если за редчайшими исключениями там куча пакетов цельнотянутых идёт, т.е. не освоена даже их сборка?

    Пропихивавшие "ГосЛинукс" в реестр не понимают, какой ящик Пандоры силились и открыли.

     
     
  • 2.97, myhand, 13:54, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    До Шигорина так и не дошло, что отечественным - может быть созданное ПО, а не ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.119, Аноним, 14:43, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    идея хорошая, но сколько на это нужно времени если писать всё с нуля сколько... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.126, Аноним, 15:02, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну да, давай возьмём термин отечественный и смешаем его с дерьмом Будем счита... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.129, Аноним, 15:18, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну что-ж, если ты так переживаешь, давай попробуем рассортировать все научные и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.136, Аноним, 15:41, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Речь не о том чтобы пересоздавать, а том, что отечественное масло - это именно... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.128, myhand, 15:13, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > сколько на это нужно времени (если писать всё с нуля)?

    Смотря на что.  Какую конкретно нерешенную задачу вы собрались решать?

    > сколько процентов населения страны, должно стать системными программистами,
    > чтобы реализовать схожий по объёму и качеству, но свой функционал?
    > (и сравнить с процентом от населения западных стран)

    А зачем реализовывать то, что итак уже есть?  Нужно включаться в разработку, улучшать.

     
     
  • 5.131, Аноним, 15:24, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    на данном этапе да, пока вполне разумно но насколько я понял, человек захотел со... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.134, myhand, 15:36, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> А зачем реализовывать то, что итак уже есть?  Нужно включаться в
    >> разработку, улучшать.
    > на данном этапе да, пока вполне разумно

    Так какого-ж рожна вы нихера этого не делаете, плодя никому не нужные форки RH и Debian?

    > но насколько я понял, человек захотел создать всё с нуля:
    >  "что отечественным - может быть СОЗДАННОЕ ПО, а не солянка из
    > тянутого под названием дистрибутив."

    Что именно вас тут удивляет?  Полагаете, что машинистку, перепечатавшую "Войну и мир" надо записывать в соавторы к Толстому?  Авторское право не вчера придумали, вот по подобным критериям и можно вполне однозначно судить.  

    С чего вы из сказанного сделали вывод, что надо переизобретать все ПО дистрибутивов - одному Кащенко известно.

     
     
  • 7.138, Аноним, 15:45, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ух, сколько эмоций - так вы всё-таки не прикинули количество ресурсов а есл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.114, Admino, 14:28, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > что в них "отечественного"

    Определение отечественного ПО можно почитать вот здесь: http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Российское_программное_обеспечение_(Отечественное_ПО)

    Данный дистрибутив определению соответствует. Разработавшие это определение сами понимают, какой ящик они открыли? Помнится, среди разработчиков определния засветился мсье АЕН.

     
  • 1.90, Нанобот, 13:46, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    что-то я не вижу исходников на их сайте
     
  • 1.94, Аноним, 13:51, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Удивляюсь, до чего часто сейчас стала повторяться фраза гостайна Брежнев в са... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.112, Аноним, 14:26, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    rpm - гамно на деб - нет ни одного отечественного дистра В итоге только calculat... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.117, Аноним, 14:35, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ОСѣ - в вековых традициях Руси!
     
  • 1.125, Отражение луны, 15:00, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Чего в нем отечественного то?
     
     
  • 2.130, A.Stahl, 15:22, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Торговая марка.
     
  • 1.132, svsd_val, 15:31, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё один никому не нужный дистрибутив, наворовали пакетов обвязали всё скотчем, вроде не разваливается и на этом всё ? Смысла от них нет, гордиться нечем, ещё одна балгенОСь. Логотипы то сменили везде ? Или такое же позорище ?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList