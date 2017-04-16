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16.04.2017 21:37  Избран новый лидер проекта Debian

Подведены итоги ежегодных выборов лидера проекта Debian. В нынешнем году в голосовании приняло участие 322 разработчика, что составляет 30% от всех участников, имеющих право голоса (в прошлом году явка составила 28%, в позапрошлом 35%). В этом году рассматривались две кандидатуры на пост лидера - прошлогодний лидер Мехди Догуи (Mehdi Dogguy) и Крис Лэм (Chris Lamb).

На пост лидера утверждён Крис Лэм, 31-летний программист из Кэмбриджа, участвующий в разработке Debian с сентября 2008 года. Крис принимает участие в работе над проектами Debian Long Term Support (LTS), Debian Live и Debian Installer, входит в команды, сопровождающие пакеты, связанные с Python, X.Org и JavaScript, а также является автором таких инструментов, как AptFS, debian-bts-applet, travis.debian.net, IRC-бота #debian-devel-changes и Debian Timeline. Крис Лэм является одним из получателей гранта от организации Linux Foundation, выданного на развитие средств для обеспечения повторяемых сборок пакетов.

На посту лидера Крис намерен уделить внимание оптимизации процессов взаимодействия с внешним миром и повышению привлекательности проекта. В частности, Debian планируется сделать более понятным для новичков, а процессы разработки более прозрачными. Для реализации задуманного планируется увеличить число встреч разработчиков, улучшить процессы для новых пользователей и разработчиков (например, провести тестирование юзибилити для выявления узких мест при первом знакомстве пользователя с дистрибутивом), создать программу Outreachy для привлечения новых разработчиков и провести работу по устранению проблем, мешающих эффективной работе в Debian.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Назван новый лидер проекта Debian
  3. OpenNews: Избран новый лидер проекта Debian
  4. OpenNews: Лукас Нуссбаум переизбран на пост лидера проекта Debian
  5. OpenNews: Объявлен новый лидер проекта Debian
  6. OpenNews: Объявлены результаты выборов лидера проекта Debian
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: debian
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  • 1.3, Wolf, 21:49, 16/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    70% не участвовали в голосовании, разве такие выборы годятся?
     
     
  • 2.6, Feanor1397, 22:00, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +5 +/
    Это называется свобода. Их никто не принуждал голосовать, вот они и не голосовали. А это равносильно варианту "без разницы/не важно"
     
  • 1.4, Аноним, 21:56, 16/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Ясно, понятно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, пох, 22:08, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    вы не поверите, но в community-driven проекте именно в этом задачи "лидера" и заключаются.

    ключевые решения там принимаются голосованием, а не мнением фюрера. Его же задача - поддерживать community, чтобы оно оставалось более-менее дружественным, чтобы результаты таких голосований- принимались, пусть они и противоречат хотелкам части участников, а не вызывали раскол и разбегание по конкурирующим форкам.
    Так что в целом все правильно, если вам это не нравится - debian, вероятно, не ваш выбор.

     
     
  • 3.16, Аноним, 23:02, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вы уверены, что понимаете, с какой точкой зрения спорите?
     
     
  • 4.21, кверти, 23:42, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ты что, это "гуру" Миши Шигорина, мнение этого кента тут непокобелимо!
     
  • 2.19, Аноним, 23:26, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Особенно напрягает (в свете сегодняшних веяний) слово "diversity".
     
  • 1.5, Отражение луны, 21:59, 16/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –7 +/
    Глючная убожеская вещь, единственная слабая вещь в дебиане ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, angra, 22:31, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Любопытно, ни разу не подводил за десять лет. Поделитесь опытом глюков.
     
     
  • 3.17, Diozan, 23:12, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну а как же. Полное отсутствие финтифлюшек и свистоперделок. Без этого же жизнь не возможна.
     
  • 3.20, eleksir, 23:32, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты попробуй на этой хрени сделать кастомный инсталлятор дэбиана, с автоматизацией:
    создание рейда на дисках по 4 тб, разбиение на разделы, натягивание на это дело lvm, добавление кастомных репозиториев, выставление приоритетов репозиториям, установка пакетов, конфигурирование целевой системы puppet-ом каким-нибудь (или для поборников метода тяп-ляп и в продакшен - ansible), настройка сети с вланами и тд и тп...

    Такая себе автоматизация - для предприятия. Работа с d-i в принципе возможна, но kickstart в этом плане намного приятнее - он простой и деревянный, с его помощью можно сделать вообще установку без единого нажатия на кнопки и без щелчков мышкой, а вот чтобы тоже самое сделать с d-i надо будет затратить раз в 100 больше времени.

    Так что посмотрим, как ты присядешь на этом debian installer-е в поисках несуществующей документации.

     
     
  • 4.22, Аноним, 23:42, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кажется, кто-то не осилил preseed.
     
  • 4.23, angra, 23:46, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мне это никогда не было нужно. Также складывается впечатление, что кое-кто смешивает базовую инсталляцию и конфигурацию машины в одну кучу, от чего и страдает, используя для этого неподходящий инструмент.
     
  • 4.28, XoRe, 01:10, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > создание рейда на дисках по 4 тб, разбиение на разделы, натягивание на
    > это дело lvm, добавление кастомных репозиториев, выставление приоритетов репозиториям,
    > установка пакетов, конфигурирование целевой системы puppet-ом каким-нибудь (или для поборников
    > метода тяп-ляп и в продакшен - ansible), настройка сети с вланами
    > и тд и тп...

    Вот это все - загрузка по pxe, установка через d-i, рейд, lvm, репы, puppet отлично зашли в ubuntu. Значит и в debian зайдет.

     
  • 2.14, rm_, 22:32, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Багтрекер ещё.
     
  • 1.8, Аноним, 22:10, 16/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >I will create our own outreach initiative.

    facepalm

     
  • 1.9, Аноним, 22:13, 16/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Сейчас все специалисты опеннета подтянутся и расскажут в комментариях каким долж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 22:22, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Боюсь вы ошибаетесь, плохой из вас аналитег.
     
  • 2.26, Анонимный Эксперт, 00:27, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Сейчас все специалисты опеннета подтянутся и расскажут в комментариях каким должен быть
    > тру-проект и как им надо руководить. Ведь у всех за плечами
    > их по 50, только мы не знаем, почему-то.

    Я, как правая рука Линуса и анонимный консультант Брюса Ш и Дональда К, подрабатывающий админом в гугле и редхате, заявляю: ВЫ ФCЕ ВРЕTИ! Вот!


     
  • 1.18, Вы забыли заполнить поле Name, 23:14, 16/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > входит в команды, сопровождающие пакеты, связанные с Python, X.Org и JavaScript

    JavaScript? Ясно-понятно

     
  • 1.27, Аноним, 00:56, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Пропал дом Опыт гнома ничему не научил ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.29, Какаянахренразница, 01:51, 17/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А он ... того ... толерантный?
     

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