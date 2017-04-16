16.04.2017 21:37  Избран новый лидер проекта Debian

|
|
|
|
|
|2.7, пох, 22:08, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+/–
|
вы не поверите, но в community-driven проекте именно в этом задачи "лидера" и заключаются.
ключевые решения там принимаются голосованием, а не мнением фюрера. Его же задача - поддерживать community, чтобы оно оставалось более-менее дружественным, чтобы результаты таких голосований- принимались, пусть они и противоречат хотелкам части участников, а не вызывали раскол и разбегание по конкурирующим форкам.
Так что в целом все правильно, если вам это не нравится - debian, вероятно, не ваш выбор.
|
|
|
|
|
|3.20, eleksir, 23:32, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
А ты попробуй на этой хрени сделать кастомный инсталлятор дэбиана, с автоматизацией:
создание рейда на дисках по 4 тб, разбиение на разделы, натягивание на это дело lvm, добавление кастомных репозиториев, выставление приоритетов репозиториям, установка пакетов, конфигурирование целевой системы puppet-ом каким-нибудь (или для поборников метода тяп-ляп и в продакшен - ansible), настройка сети с вланами и тд и тп...
Такая себе автоматизация - для предприятия. Работа с d-i в принципе возможна, но kickstart в этом плане намного приятнее - он простой и деревянный, с его помощью можно сделать вообще установку без единого нажатия на кнопки и без щелчков мышкой, а вот чтобы тоже самое сделать с d-i надо будет затратить раз в 100 больше времени.
Так что посмотрим, как ты присядешь на этом debian installer-е в поисках несуществующей документации.
|
|
|
|4.23, angra, 23:46, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
Мне это никогда не было нужно. Также складывается впечатление, что кое-кто смешивает базовую инсталляцию и конфигурацию машины в одну кучу, от чего и страдает, используя для этого неподходящий инструмент.
|
|4.28, XoRe, 01:10, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> создание рейда на дисках по 4 тб, разбиение на разделы, натягивание на
> это дело lvm, добавление кастомных репозиториев, выставление приоритетов репозиториям,
> установка пакетов, конфигурирование целевой системы puppet-ом каким-нибудь (или для поборников
> метода тяп-ляп и в продакшен - ansible), настройка сети с вланами
> и тд и тп...
Вот это все - загрузка по pxe, установка через d-i, рейд, lvm, репы, puppet отлично зашли в ubuntu. Значит и в debian зайдет.
|
|
|
|2.26, Анонимный Эксперт, 00:27, 17/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
> Сейчас все специалисты опеннета подтянутся и расскажут в комментариях каким должен быть
> тру-проект и как им надо руководить. Ведь у всех за плечами
> их по 50, только мы не знаем, почему-то.
Я, как правая рука Линуса и анонимный консультант Брюса Ш и Дональда К, подрабатывающий админом в гугле и редхате, заявляю: ВЫ ФCЕ ВРЕTИ! Вот!
|