16.04.2017 21:37  Избран новый лидер проекта Debian

Подведены итоги ежегодных выборов лидера проекта Debian. В нынешнем году в голосовании приняло участие 322 разработчика, что составляет 30% от всех участников, имеющих право голоса (в прошлом году явка составила 28%, в позапрошлом 35%). В этом году рассматривались две кандидатуры на пост лидера - прошлогодний лидер Мехди Догуи (Mehdi Dogguy) и Крис Лэм (Chris Lamb).

На пост лидера утверждён Крис Лэм, 31-летний программист из Кэмбриджа, участвующий в разработке Debian с сентября 2008 года. Крис принимает участие в работе над проектами Debian Long Term Support (LTS), Debian Live и Debian Installer, входит в команды, сопровождающие пакеты, связанные с Python, X.Org и JavaScript, а также является автором таких инструментов, как AptFS, debian-bts-applet, travis.debian.net, IRC-бота #debian-devel-changes и Debian Timeline. Крис Лэм является одним из получателей гранта от организации Linux Foundation, выданного на развитие средств для обеспечения повторяемых сборок пакетов.

На посту лидера Крис намерен уделить внимание оптимизации процессов взаимодействия с внешним миром и повышению привлекательности проекта. В частности, Debian планируется сделать более понятным для новичков, а процессы разработки более прозрачными. Для реализации задуманного планируется увеличить число встреч разработчиков, улучшить процессы для новых пользователей и разработчиков (например, провести тестирование юзибилити для выявления узких мест при первом знакомстве пользователя с дистрибутивом), создать программу Outreachy для привлечения новых разработчиков и провести работу по устранению проблем, мешающих эффективной работе в Debian.



