16.04.2017 10:40  Определены основные векторы развития форков Unity 8 от проектов UBports и Yunit

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|1.1, A.Stahl, 10:45, 16/04/2017 [ответить] [смотреть все]
|+16 +/–
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Правду ведь говорят про вкус разноцветных фломастеров: при жизни Юнити я не слышал ни одного положительного о нём отклика, а стоило ему умереть, как появилось множество реаниматоров. Не факт, конечно, что их энтузиазма хватит надолго, но ведь значит кому-то всё-таки этот Юнити нравился.
Интересно, а когда умрёт третегном... П-ф-ф-ф. Что за глупости... Какие реаниматоры? Там ещё побоище лопатами устроят за право захоронить поглубже.
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|2.17, soarin, 12:20, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+3 +/–
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> при жизни Юнити я не слышал ни одного положительного о нём отклика
Ну потому что у тебя очень выборочный взгляд. Да и хейтеров обычно слышно, а кому нравится, тот просто тихо пользуется.
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|1.7, paulus, 11:13, 16/04/2017 [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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>не хотят зависеть от Mir и намерены создать прослойку для обеспечения работы API Mir поверх Wayland;
Прослойка на прослойке и прослойкой погоняет. Перешли бы уже с протухшего мира на вейленд.
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|2.15, EuPhobos, 12:07, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+1 +/–
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А чем вяленный лучше мира? Что тот, что этот неработоспособны, только вот у вяленного маркетинг откуда то лучше работает и о нём чаше слышно, а про мир вообще не слышно.
Как бы не оказалось, что мир более работоспособен.
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|3.16, A.Stahl, 12:16, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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Мир мёртв, а когда дышал, то пилился силами исключительно Каноникла, которые известны своими мертворожденными проектами. Хуже того -- отсутствие поддержки Мира у ЖТК\Кт было известно задолго до официальной смерти Мир.
>Как бы не оказалось
Скорее Гитлер Пол Пота в шашки переиграет, чем такое окажется...
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|5.29, A.Stahl, 13:29, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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А какое отношение "товарищи из Интел" имеют к ЖТК/Кт и зачем им применять служебное положение для мешания заведомо кривому велосипеду?
Ты ещё скажи, что яблони на Марсе не цветут из-за происков цейлонских сепаратистов и их бразильских покровителей.
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|1.11, forsimen, 11:26, 16/04/2017 [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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Значит ли это, что если, теоретически, я захочу запусть xorg приложение на ноутбуке с нвидия оптимус оно запустится через прослойки xorg-mir-wayland-nvidia-intel? :D
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|3.25, h31, 12:58, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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> А вообще 10.04 была без своего фирменного DE, и между тем куча набежит, и скажет "вот это был торт, и трава зеленее была"
// уже набежали
Там было очень много своих фишек типа индикаторов. И да, вполне себе тортовый дистрибутив был.
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|1.23, h31, 12:56, 16/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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> Решение о продолжении или прекращении разработки Ubuntu SDK пока не принято.
А какой смысл в ОС, если под нее нельзя писать приложения?
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|1.24, Sasha, 12:57, 16/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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вот на моем примере: подключил старенький принтер-xerox pe114, в убунту он завелся сразу, в дебиан нет, дрова поставить? на видео? есть возможность, если не хитрожопая железка, то все ставится, да проблемы есть, но это "золотая" возможность, почему-то хаят те кто использует, и при этом эмпатии к простым людишкам нет
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|1.32, jOKer, 13:57, 16/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Что ни делается, все делается к лучшему (правда худшим из возможных способом).
Но так или иначе, а теперь форк Юнити будет больше ориентирован на линукс в целом и меньше на чисто Убунту. Это хорошо, потому что возможно теперь свой вклад сделают люди, которых досель привязка Юнити к Убунте если не отталкивала, то сильно настораживала.
Ну а сами юнитоводы поймут что такое настоящее конфу, вкусив жизнь без подпитки от Марка. Это тоже полезно. Причем для всех.
В общем, долгие лета проекту. А точнее проектам.
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