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16.04.2017 10:40  Определены основные векторы развития форков Unity 8 от проектов UBports и Yunit

Проекты UBports и Yunit, после заявления компании Canonical о прекращении разработки Uniy 8, выступившие с инициативами по созданию форков данного пользовательского окружения, опубликовали основные планы дальнейшей работы.

Возникновение двух разных форков объясняется различиями в целях UBports и Yunit: первый ориентирован на создание оболочки и прошивки для мобильных устройств, а второй сосредоточен на создании решения для рабочего стола. Кроме того, Yunit пытаются создать новое сообщество, открытое для всех желающих, в то время как UBports позиционируется как уже сформировавшееся сообщество, включающее энтузиастов, вовлечённых в портирование Ubuntu Touch для официально не поддерживаемых устройств. При этом форки готовы к сотрудничеству и планируют организовать совместную работу над решением общих задач.

Основные планы по разработке форка от UBports:

  • В качестве эталонных устройств, для которых будет развиваться прошивка, отмечаются Nexus 5, Fairphone 2 и Oneplus One. Все официальные устройства, сопровождением которых занималась компания Canonical, за исключеним Meizu PRO 5 и Bq Aquaris M10, будут поддерживаться проектом, но в качестве устаревших ("legacy") платформ, для которых будут переноситься только исправления значительных проблем. Для Meizu PRO 5 и Bq Aquaris M10 возможно будут выпускаться актуальные прошивки UBports.
  • Для распространения приложений вместо Ubuntu Store запущен собственный каталог openstore.ubports.com;
  • Для аутентификации доступа к сервисам возможно будут использоваться наработки Ubuntu One;
  • Несмотря на то, что Canonical продолжит разработку дисплейного менеджера Mir для Интернета вещей (IoT), сопровождение для мобильных и настольных систем не гарантируется. Поэтому разработчики UBports не хотят зависеть от тенденций в разработке Mir и намерены создать прослойку для обеспечения работы API Mir поверх Wayland;
  • На базе проекта Anbox будут подготовлены средства для запуска штатных Android-приложений. Набор Google Play Services поставляться не будет из-за необходимости получения лицензии у Google.
  • В рамках форка также будет продолжена разработка базовых мобильных приложений Ubuntu Touch. Работа будет вестись на GitHub, вместо Launchpad/Bazaar;
  • В качестве формата пакетов будет применяться Snap;
  • Решение о продолжении или прекращении разработки Ubuntu SDK пока не принято.

Особенности проекта Yunit:

  • В репозиторий форка Yunit уже начали поступать изменения и исправления. В репозитории UBports пока отcутствует какая-либо активность.
  • Обсуждается перевод Yunit с Mir на Wayland, при этом планируется не переписать все привязанные к Mir компоненты, а реализовать прослойку, позволяющую запускать Mir в качестве Wayland-клиента. Возможно, данная работа будет выполнена совместно с UBPorts, которые также движутся в этом направлении;
  • Стартовал конкурс по разработке логотипа.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.ubports.com/2017/...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 17.04
  3. OpenNews: Марк Шаттлворт уточнил планы по переходу Ubuntu на GNOME
  4. OpenNews: Инициативы по созданию форка Unity 8
  5. OpenNews: Canonical возвращает Ubuntu на GNOME и прекращает развитие Unity 8 и Ubuntu Phone
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: ubports, unity, ubuntu
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  • 1.1, A.Stahl, 10:45, 16/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +16 +/
    Правду ведь говорят про вкус разноцветных фломастеров: при жизни Юнити я не слышал ни одного положительного о нём отклика, а стоило ему умереть, как появилось множество реаниматоров. Не факт, конечно, что их энтузиазма хватит надолго, но ведь значит кому-то всё-таки этот Юнити нравился.
    Интересно, а когда умрёт третегном... П-ф-ф-ф. Что за глупости... Какие реаниматоры? Там ещё побоище лопатами устроят за право захоронить поглубже.
     
     
  • 2.12, Аноним, 11:31, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Так это же восьмёрка, а не семёрка Она стильно модно молодёжная, сейчас как дод... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.13, алекс, 11:45, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    гном3 не выкинут, т.к. unity это сплошные патчи гнома3 и его приложений, в отличии от оригинала
     
  • 2.17, soarin, 12:20, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    > при жизни Юнити я не слышал ни одного положительного о нём отклика

    Ну потому что у тебя очень выборочный взгляд. Да и хейтеров обычно слышно, а кому нравится, тот просто тихо пользуется.

     
  • 2.18, Аноним, 12:23, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    65310 Интересно, а когда умрёт третегном Гном не умрёт У него мощные пок... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.26, Аноним, 13:02, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    На экскаваторах и осиновых кольях ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, Аноним, 10:45, 16/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Бодренько
     
  • 1.3, IMHO, 10:52, 16/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +11 +/
    unity воскресс
     
     
  • 2.4, A.Stahl, 10:57, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +9 +/
    https://ladycandida.files.wordpress.com/2014/10/it-s-alive-o.gif
    Угу...
     
     
  • 3.5, Аноним, 11:01, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    И правда воскрес.
     
  • 2.22, Аноним, 12:53, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Воистину воскресе
     
  • 1.7, paulus, 11:13, 16/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    >не хотят зависеть от Mir и намерены создать прослойку для обеспечения работы API Mir поверх Wayland;

    Прослойка на прослойке и прослойкой погоняет. Перешли бы уже с протухшего мира на вейленд.

     
     
  • 2.10, Аноним, 11:22, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Каноникл при разработке любит всё гвоздями намертво прибивать Вполне возможно, ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.15, EuPhobos, 12:07, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    А чем вяленный лучше мира? Что тот, что этот неработоспособны, только вот у вяленного маркетинг откуда то лучше работает и о нём чаше слышно, а про мир вообще не слышно.
    Как бы не оказалось, что мир более работоспособен.
     
     
  • 3.16, A.Stahl, 12:16, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Мир мёртв, а когда дышал, то пилился силами исключительно Каноникла, которые известны своими мертворожденными проектами. Хуже того -- отсутствие поддержки Мира у ЖТК\Кт было известно задолго до официальной смерти Мир.
    >Как бы не оказалось

    Скорее Гитлер Пол Пота в шашки переиграет, чем такое окажется...

     
     
  • 4.28, Аноним, 13:21, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Это когда товарищи из Intel стали использовать служебное положение что бы мешать... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.29, A.Stahl, 13:29, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А какое отношение "товарищи из Интел" имеют к ЖТК/Кт и зачем им применять служебное положение для мешания заведомо кривому велосипеду?
    Ты ещё скажи, что яблони на Марсе не цветут из-за происков цейлонских сепаратистов и их бразильских покровителей.
     
  • 5.30, Аноним, 13:36, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Мешать Это с каких пор сторонние вендоры обязаны делать дополнительную работу п... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 11:17, 16/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А чем юнити лучше того же гному?
     
     
  • 2.20, Аноним, 12:41, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ну хотя бы тем, что в юнити дашборд или как он там называется не перекрывает в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, dfgsdfgertert, 12:51, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    В гноме расширение есть, чтоб можно было классическое меню сделать, а юнити малокастомизируемое нечто, до кучи требующее прицепа патчей. Так что все к лучшему.
     
  • 1.9, Аноним, 11:17, 16/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Интересно, как много сбежавшихся осознают, какую на самом деле монументальную ра... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, forsimen, 11:26, 16/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Значит ли это, что если, теоретически, я захочу запусть xorg приложение на ноутбуке с нвидия оптимус оно запустится через прослойки xorg-mir-wayland-nvidia-intel? :D
     
  • 1.14, Аноним, 11:53, 16/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Новость, конечно, не совсем об этом, но сегодня Ubuntu можно встретить везде и в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, soarin, 12:25, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Ubuntu потеряет лицо и вольется в стойло "ещё один какой-то дистрибутив".

    А как же фирменные обои? http://www.omgubuntu.co.uk/2010/09/a-look-back-at-every-ubuntu-default-wallpa

    А вообще 10.04 была без своего фирменного DE, и между тем куча набежит, и скажет "вот это был торт, и трава зеленее была"

     
     
  • 3.25, h31, 12:58, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > А вообще 10.04 была без своего фирменного DE, и между тем куча набежит, и скажет "вот это был торт, и трава зеленее была"

    // уже набежали
    Там было очень много своих фишек типа индикаторов. И да, вполне себе тортовый дистрибутив был.

     
  • 1.23, h31, 12:56, 16/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Решение о продолжении или прекращении разработки Ubuntu SDK пока не принято.

    А какой смысл в ОС, если под нее нельзя писать приложения?

     
  • 1.24, Sasha, 12:57, 16/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    вот на моем примере: подключил старенький принтер-xerox pe114, в убунту он завелся сразу, в дебиан нет, дрова поставить? на видео? есть возможность, если не хитрожопая железка, то все ставится, да проблемы есть, но это "золотая" возможность, почему-то хаят те кто использует, и при этом эмпатии к простым людишкам нет
     
     
  • 2.27, rshadow, 13:11, 16/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Дык убунта и сусе единственные дистры которые что-то пилят для пользователей. Естественно дрова добавили. Ничего удивительного.
     
  • 1.31, sorrymak, 13:54, 16/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какое совпадение — буквально сегодня утром проснулся и начал размышлять о судьбах форков Unity, и тут такое.
     
  • 1.32, jOKer, 13:57, 16/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Что ни делается, все делается к лучшему (правда худшим из возможных способом).

    Но так или иначе, а теперь форк Юнити будет больше ориентирован на линукс в целом и меньше на чисто Убунту. Это хорошо, потому что возможно теперь свой вклад сделают люди, которых досель привязка Юнити к Убунте если не отталкивала, то сильно настораживала.

    Ну а сами юнитоводы поймут что такое настоящее конфу, вкусив жизнь без подпитки от Марка. Это тоже полезно. Причем для всех.

    В общем, долгие лета проекту. А точнее проектам.

     

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