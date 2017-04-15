15.04.2017 08:07  Сегодня отмечается День свободы аппаратного обеспечения

15 апреля проводится день популяризации свободного аппаратного обеспечения "Hardware Freedom Day", в рамках которого энтузиастам предлагается организовать встречи для обсуждения идей и философии Open Hardware. Идей открытого аппаратного обеспечения во многом близки к идеям свободного ПО и представляют собой их адаптацию к физическим вещам. Open Hardware подразумевает предоставление неограниченного доступа к схемам и технической документации, доступность исходных текстов прошивок и драйверов, возможность внесения изменений и выпуска производных продуктов. При этом Open Hardware не ограничивается электроникой и применим к любым физическим объектам, которые можно воспроизводить и дорабатывать без ограничений.

Мероприятие проводится организацией Digital Freedom Foundation, которая также курирует проведениe Дня свободы программного обеспечения и Дня свободы документов. В настоящее время на сайте проекта уже подано всего 5 заявок, в которых отмечено только проведение мероприятия в Бразилии, Аргентине, Пакистане, Камбоджи и Филиппинах.