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15.04.2017 08:07  Сегодня отмечается День свободы аппаратного обеспечения

15 апреля проводится день популяризации свободного аппаратного обеспечения "Hardware Freedom Day", в рамках которого энтузиастам предлагается организовать встречи для обсуждения идей и философии Open Hardware. Идей открытого аппаратного обеспечения во многом близки к идеям свободного ПО и представляют собой их адаптацию к физическим вещам. Open Hardware подразумевает предоставление неограниченного доступа к схемам и технической документации, доступность исходных текстов прошивок и драйверов, возможность внесения изменений и выпуска производных продуктов. При этом Open Hardware не ограничивается электроникой и применим к любым физическим объектам, которые можно воспроизводить и дорабатывать без ограничений.

Мероприятие проводится организацией Digital Freedom Foundation, которая также курирует проведениe Дня свободы программного обеспечения и Дня свободы документов. В настоящее время на сайте проекта уже подано всего 5 заявок, в которых отмечено только проведение мероприятия в Бразилии, Аргентине, Пакистане, Камбоджи и Филиппинах.



  1. Главная ссылка к новости (http://www.hfday.org...)
  2. OpenNews: Сегодня отмечается День свободы документов
  3. OpenNews: 17 сентября состоится День свободы программного обеспечения
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: openhardware
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  • 1, Аноним, 09:56, 15/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Будет обсуждаться туфта 20-летней давности.
     
     
  • 2, анон, 10:19, 15/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    такая как ты?
     

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