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14.04.2017 21:17  Опубликована третья порция эксплоитов АНБ

Хакерская группа Shadow Brokers опубликовала третий архив с эксплоитами, полученными в результате утечки информации из Агентства Национальной Безопасности США (АНБ). Если первая порция содержала эксплоиты для сетевого оборудования и маршрутизаторов, а вторая для UNIX-подобных систем, то в третьей порции предложены эксплоиты и инструменты для организации атак на Windows и банковские системы.

В новом архиве предложена подборка эксплоитов для различных версий Windows, при этом некоторые эксплоиты действуют для актуальных систем, включая Windows 8 и Windows 2012, и представляют ранее неизвестные 0-day уязвимости, которые в настоящее время остаются неисправленными. Кроме того, имеются 0-day эксплоиты для систем Windows Vista, Windows 2008, Windows XP и Windows 2003, поддержка которые уже прекращена Microsoft, т.е. данные уязвимости так и останутся неисправленными.

Например, раскрыты данные о новой удалённой уязвимости в Windows 2012, позволяющей провести атаку чрез протоколы SMB и NetBT. Также упоминается новая уязвимость Eternalromance, позволяющая получить контроль за удалённой Windows-системой через TCP-порты 445 и 139. Дополнительно присутствуют эксплоиты для удалённой атаки на http-сервер IIS 6.0 и на пакет Lotus Domino 6.5.4 или 7.0.2. Кроме эксплоитов предлагается напоминающий Metasploit инструментарий Fuzzbunch с GUI для проведения атак, а также реализация бэкдора ODDJOB для закрепления присутствия после атаки.

Ещё набор содержит датированные 2013 годом средства для проведения атак на банковскую систему SWIFT с целью обнаружения следов отмыванием денег и отслеживания финансирования террористических групп. В основном представлены готовые сценарии для атак на cервис-бюро SWIFT EastNets и конкретные банки на Ближнем Востоке. Также имеются закрытые отчёты, документация с описанием архитектур IT-систем банков и утилиты для извлечения информации из СУБД Oracle, такой как списки клиентов и SWIFT-сообщения.



  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/@msuiche/th...)
  2. OpenNews: Публикация архива эксплоитов АНБ вскрыла большой пласт старых уязвимостей
  3. OpenNews: Серия уязвимостей в продуктах Cisco, выявленных после публикации эксплоитов АНБ
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: nsa, exploit
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  • 1.1, Michael Shigorin, 21:32, 14/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Прям будто вдогонку к https://youtu.be/fBPDu1tBlzw
     
     
  • 2.3, СотрудникЯндекса, 21:43, 14/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Главный сливатель и фабрикант ис ФСБ РФ!!
     
  • 2.7, Аноним, 22:17, 14/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    Какой yпоротый трешняк в стиле советского агитпропа :)
     
     
  • 3.14, Аноним, 23:05, 14/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Я не смотрел не хватало ещё по ссылкам шигорина ходить , но в стиле советского... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.11, Аноним, 22:47, 14/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Ахаха, какие у вас влажные фантазии, хватит постить этот бред
     
  • 1.2, Crazy Alex, 21:39, 14/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    "Также упоминается новая уязвимость Eternalromance, позволяющая получить контроль за удалённой Windows-системой через TCP-порты 445 и 139" - Отличное название. Сколько лет уже винду молотят через эти порты?
     
     
  • 2.6, Аноним, 22:11, 14/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    А у меня типа только 80 открыт. Как меня молотить?
     
     
  • 3.8, Аноним, 22:23, 14/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Через уязвимости в IIS, вестимо.
     
     
  • 4.20, Аноним, 23:23, 14/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Через уязвимости в IIS, вестимо.

    Отмолотишь или мирдверьмяч!


     
  • 2.12, Аноним, 22:51, 14/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Кто-то тут сказал шерето? - Стабильность и предсказуемость.
     
     
  • 3.19, Аноним, 23:22, 14/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тебя с твоим линуксом отмолотить нефиг делать, я уверен Только подставься ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Фабрика Тролей, 21:53, 14/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Кушайте на здоровье! Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
     
  • 1.5, Аноним, 22:08, 14/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А чего утечки из ФСБ не бывает Там нечему утекать Посадил подозреваемого на бу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, KM, 22:32, 14/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    https://www.youtube.com/watch?v=0fazVS0pyrM
     
     
  • 3.15, Аноним, 23:09, 14/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так чё, наши полицаи Джорджа Карлина смотрят? Вот бы никогда не подумал!


     
  • 3.17, Аноним, 23:13, 14/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Фишка в том, что в тот момент, когда ТЕБЕ российские полицаи засунут в прямую ки... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 22:26, 14/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, commiethebeastie, 22:57, 14/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Они ASLR обходят?
     
     
  • 2.16, X3asd, 23:10, 14/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Они ASLR обходят?

    ды его кто только не обходит уже :-) ...

    [и вендовый аналог ASLR -- тоже]

     
     
  • 3.22, commiethebeastie, 23:31, 14/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это поэтому на windows 7 sp1 нет ни одного публичного эксплоита?
     
     
  • 4.23, Аноним, 23:48, 14/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Божечки Не знал А если правда Сейчас же у них понос случится ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.21, бедный буратино, 23:27, 14/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ат тайги да британских марей
    русские хакеры всех сильней
     
     
  • 2.24, Аноним, 23:52, 14/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Неа Сначала то они перетянули Трампа на нашу сторону, потом эти линчеватели нег... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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