14.04.2017 21:17  Опубликована третья порция эксплоитов АНБ

Хакерская группа Shadow Brokers опубликовала третий архив с эксплоитами, полученными в результате утечки информации из Агентства Национальной Безопасности США (АНБ). Если первая порция содержала эксплоиты для сетевого оборудования и маршрутизаторов, а вторая для UNIX-подобных систем, то в третьей порции предложены эксплоиты и инструменты для организации атак на Windows и банковские системы.

В новом архиве предложена подборка эксплоитов для различных версий Windows, при этом некоторые эксплоиты действуют для актуальных систем, включая Windows 8 и Windows 2012, и представляют ранее неизвестные 0-day уязвимости, которые в настоящее время остаются неисправленными. Кроме того, имеются 0-day эксплоиты для систем Windows Vista, Windows 2008, Windows XP и Windows 2003, поддержка которые уже прекращена Microsoft, т.е. данные уязвимости так и останутся неисправленными.

Например, раскрыты данные о новой удалённой уязвимости в Windows 2012, позволяющей провести атаку чрез протоколы SMB и NetBT. Также упоминается новая уязвимость Eternalromance, позволяющая получить контроль за удалённой Windows-системой через TCP-порты 445 и 139. Дополнительно присутствуют эксплоиты для удалённой атаки на http-сервер IIS 6.0 и на пакет Lotus Domino 6.5.4 или 7.0.2. Кроме эксплоитов предлагается напоминающий Metasploit инструментарий Fuzzbunch с GUI для проведения атак, а также реализация бэкдора ODDJOB для закрепления присутствия после атаки.

Ещё набор содержит датированные 2013 годом средства для проведения атак на банковскую систему SWIFT с целью обнаружения следов отмыванием денег и отслеживания финансирования террористических групп. В основном представлены готовые сценарии для атак на cервис-бюро SWIFT EastNets и конкретные банки на Ближнем Востоке. Также имеются закрытые отчёты, документация с описанием архитектур IT-систем банков и утилиты для извлечения информации из СУБД Oracle, такой как списки клиентов и SWIFT-сообщения.