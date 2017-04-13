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13.04.2017 10:37  Google объявил Octane устаревшим и не отражающим реальную производительность браузеров

Компания Google решила отказаться от использования, поддержки и развития пакета Octane, созданного в 2012 году в качестве инструмента для тестирования производительности JavaScript-движков, оперирующего кодом реальных популярных web-проектов вместо синтетического стресс-тестирования возможностей, которые мало влияют на производительность работы с реальными сайтами.

В последние годы технологии разработки сильно изменились, появился стандарт ECMAScript 2015, получили распространение новые web-фреймворки и библиотеки. По мнению Google, пакет Octane исчерпал себя, больше не отражает реальную производительность и не может служить меркой для оценки браузерных движков и выбора направлений оптимизации. Показатели браузеров в Octane достигли примерно одного уровня.

Аргументом против синтетических тестов также выступает то, что производители браузеров не брезгуют внесением специальных оптимизаций, не влияющих на работу в реальных условиях, но позволяющих добиться улучшения показателей при прохождении тестов производительности. Например, производители браузеров пользуются ошибкой в тесте Box2DWeb, которая позволяет улучшить результат проверки в Octane на 15%.

Более того, некоторые специфичные для Octane оптимизации стали приводить к замедлению работы реальных приложений (например, медленнее работают Node.js и Ember). Также можно напомнить, что ранее в Internet Explorer было выявлено игнорирование обработки определенных языковых конструкций только при выполнении тестов (незначительное изменение кода теста приводило к замедлению в несколько десятков раз).

Отмечается, что в прошлом году разработчики движка V8 внедрили новый метод оценки производительности движка, основанный на выполнении слепков реальных web-страниц, взятых с популярных сайтов, таких как Reddit, Twitter, Facebook и Wikipedia. В результате применения этого метода удалось в среднем на 10-20% ускорить загрузку web-страниц при сравнении Chrome 56 с Chrome 49. Так как Octane оценивает пиковую производительность, показатели прохождения данного теста остались на прежнем уровне, несмотря на явное ускорение работы в реальных условиях.

Измерение пиковой производительности JavaScript оценивает лишь небольшой слой крупных web-приложений, оставляя неучтённым такие важные факторы как время загрузки страницы, время начала выполнения скриптов, эффективность кэширования, скорость обработки и отрисовки HTML и CSS. Кроме того, результат прохождения тестов, измеряющих пиковую производительность, очень сильно зависит от используемой платформы.По оценке Google наиболее близкие к реальным условиям показатели в настоящее время демонстрирует тест Speedometer, разработанный командой WebKit и учитывающий скорость работы с React, Angular, Ember и другими фреймворками.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.chromium.org/2017...)
  2. OpenNews: JavaScript-движок SpiderMonkey обогнал V8 в тесте Octane
  3. OpenNews: Google выпустил Octane 2.0, пакет для тестирования JavaScript-движков
  4. OpenNews: Компания Google представила Octane, пакет для оценки производительности JavaScript
  5. OpenNews: Разработчики Mozilla представили Kraken, новый пакет для тестирования JavaScript
  6. OpenNews: Новый оптимизатор Internet Explorer 9 привел к завышению результатов теста SunSpider
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: octane, javascript, google, benchmark
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  • 1.1, Аноним, 11:34, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    «А в попугаях-то я гораздо длиннее!»

    Но неплохо, что уж там.

     
  • 1.2, Аноним, 11:35, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    В тесте html5test.com у кого сколько набирает?
     
     
  • 2.3, A.Stahl, 11:51, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    7
     
  • 2.4, anonimouss, 12:02, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    28см
     
     
  • 3.5, F, 12:05, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    brothers.js ?
     
     
  • 4.11, Genri Tomasino, 12:34, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Brazzers.js
     
  • 2.6, A, 12:17, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    OUR BROWSER SCORES 519 OUT OF 555 POINTS
     
  • 1.7, Аноним, 12:22, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    reactjs это библиотека, а не фреймворк
     
     
  • 2.8, Аннымзус, 12:26, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    reactOS - это ось, а не библиотека
     
     
  • 3.9, A.Stahl, 12:32, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    reactOS - это ось, но пока нет.
     
  • 1.10, J.L., 12:33, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а почему тест учитывает "скорость работы с React, Angular, Ember и другими фреймворками" как будто это браузер должен подстраиваться под баги фреймворка ?
     

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