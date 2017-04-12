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12.04.2017 22:43  Проект Anbox развивает окружение для запуска Android-приложений в дистрибутивах Linux

Представлен проект Anbox, в рамках которого развивается окружение, позволяющее запустить полноценную мобильную среду Android в обычном дистрибутиве Linux, тесно интегрированную с основным рабочим столом. Проект развивается уже полтора года и в настоящее время готов для предварительного тестирования. Официально пока поддерживается только установка в Ubuntu Linux. Android-окружение построено на базе Android 7.1.1 из репозитория AOSP (Android Open Source Project). Наработки Anbox распространяются под лицензией GPLv3.

Anbox использует пространства имён ядра Linux (user, pid, uts, et, mount, ipc) для создания изолированного контейнера с компонентами Android. Android не имеет прямого доступа к оборудованию - всё взаимодействие производится только через специальную прослойку, которой управляет фоновый процесс anbox, запускаемый на стороне хоста. Прослойка использует те же методы работы с оборудованием и внешним миром, что и официальный эмулятор Android, основанный на QEMU.

Поддержка отрисовки обеспечивается при помощи трансляции предоставляемого в Android API OpenGL ES в штатный API OpenGL основной системы. Благодаря использованию контейнеров без виртуализации и предоставляемого хост-системой OpenGL, удалось добиться достаточно высокой производительности Android-окружения, которая заметно выше, чем производительность конкурирующих проектов Shashlik и Genimobile, использующих эмуляцию.

Для развёртывания окружения требуется загрузка дополнительных модулей ядра, обеспечивающих работу подсистем binder и ashmem, а также настройка udev и создание специального пользовательского сеанса. Для автоматизации настройки и установки подготовлен самодостаточный пакет в формате Snap, что позволяет свести установку к выполнению команды "snap install --classic anbox-installer". Для пользователей без Snap подготовлен установочный shell-скрипт. При желании можно собрать собственное Android-окружение на основе любой версии из AOSP.

Для запуска имеющихся Android-программ предложен специальный менеджер приложений. Непосредственно Android-приложения запускаются в отдельных окнах, сосуществующих с окнами обычных Linux-программ. Для установки дополнительных приложений пока поддерживается только adb ("adb install path/to/my-app.apk"), так как официальная поставка Google Play требует сертификации и подписания соглашения с Google.



  1. Главная ссылка к новости (https://mm.gravedo.de/blog/pos...)
  2. OpenNews: Для Android реализована возможность применения штатных видеодрайверов Linux
  3. OpenNews: Первый выпуск Shashlik, системы для запуска Android-приложений в дистрибутивах Linux
  4. OpenNews: Обновление сборки Android-x86. Окружение для запуска Android-приложений в дистрибутивах Linux
  5. OpenNews: В стабильных сборках Chrome OS появилась поддержка запуска Android-приложений
  6. OpenNews: Сведения о проекте Andromeda, расширяющем Android возможностями Chrome OS
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: android, linux
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  • 1.1, Аноним, 23:12, 12/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Интересно, кому на десктопе может понадобиться кастрированный мобильный софт, к ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Анонимский, 23:21, 12/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Уникальные программы, которые есть только на мобильной платформе будут.
    Сейчас сообщество вспомнит такие.
    А в будущем вероятность уникального софта ещё больше.
    Вот и пытаются создать что-то подобное.
     
     
  • 3.15, Anoneem, 00:43, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    letgo
     
  • 3.19, Anoneem, 00:55, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    viber (для регистрации), instagram (для загрузки фото)
     
  • 2.5, Аноним, 23:52, 12/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    мне пригодится
     
  • 2.8, vitalif, 00:07, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    в энгрибёрдс гамить же!))
     
     
  • 3.18, h31, 00:51, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > в энгрибёрдс гамить же!))

    Можно запустить вендовую версию под Вайном.

     
  • 2.9, angra, 00:09, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Для работы там конечно вряд ли что-то стоящее найдется, а вот в сфере развлечений android кроет обычный linux как бог черепаху. А вот гадости как раз очень хорошо лечатся в таком варианте запуска.
    http://bash.im/quote/408552
     
  • 2.10, Аноним ещё один, 00:18, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Интересно, кому на десктопе может понадобиться кастрированный мобильный софт, к тому же напичканый гадостью зачастую?

    Вот опять посторонняя тема скатилась в [обсуждение] на тему GNOME3+.

     
  • 2.17, h31, 00:50, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Интересно, кому на десктопе может понадобиться кастрированный мобильный софт, к тому же напичканый гадостью зачастую?

    MS Office же. Представляешь - почти нативный Ворд!
    А ещё игры. Нативная GTA: Vice City, как тебе?

     
  • 1.3, Аноним, 23:33, 12/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Интересно Эту хрень можно в виртуалке развенуть чтобы 2-х факторную аутентифика... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 23:46, 12/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Если ты про otp, то их в f-droid несколько, в том числе и гугловский Маркет-то ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, Андроед, 00:21, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А в f-droid есть yalp store, который без гугловской учётки позволяет из гугл плея приложухи качать
     
  • 2.13, h31, 00:41, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть нативные реализации OTP под Линукс.
     
  • 1.6, Аноним, 00:02, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошая новость. Полезно и нужно!
     
     
  • 2.7, Аноним, 00:03, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ждём в AUR.
     
  • 1.12, Аноним, 00:40, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Поставлю на мобилку Генту, на неё виртуалку, на которой через двухфакторную авто... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним, 00:41, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это уже интересно, учитывая что под андроид есть бесплатные распознавалки текста... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, Я. Р. Ош, 02:35, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Андороид это и есть линукс. Учи матчасть
     
  • 1.16, corvuscor, 00:46, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хотел накатить на KDE neon, ругнулось, что не убунта и не минт и предложило отправить багрепорт.
    Ну... идея неплохая, в принципе - запускать в контейнере.
     
  • 1.20, Ergil, 01:06, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    anbox session-manager
    [EE 2017-04-12 22:05:30] [Renderer.cpp:100@initialize] Failed to Initialize backend EGL display
    Segmentation fault (core dumped)

    Сломался, сломался ковшичек! Пока чинили ковшичек русский Ванья в баре разминался красненьким.
    Пойду посмотрю куда им репорты об ошибках засовывать.

     
  • 1.21, Ergil, 01:53, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Для пользователей без Snap подготовлен установочный shell-скрипт.

    Идем по ссылке, смотрим в скрипт.
    А там…

    sudo snap install --edge --devmode anbox
    УПС

     
  • 1.23, Ну тот который, 02:47, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а гуглплей будет работать?
     

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